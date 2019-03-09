Под шквалом критики: россиянки снова остались без медалей

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Олимпизм / Универсиада-2019. Фигурное катание
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Женщины. Произвольная программа
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3
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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом, полуфинал
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Россия — Финляндия
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Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам. Хольменколлен
12:00
Мужской масс-старт на 50 км
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Большунов (Россия)
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2
Вылегжанин (Россия)
+1,0
3
Ларьков (Россия)
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Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
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219,94
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194,41
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Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона WBA
06:00
Бивол — Смит
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Хроника /
06:00
Онлайн-трансляция десятого дня Универсиады
online
Биатлон / Универсиада. Биатлон
10:00
Сингл-микст
1
Россия
42:53,4
2
Чехия
+6,5
3
Франция
+51,8
закончен
Россия / Премьер-Лига
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РостовАрсенал
0:0
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16:30
ЗенитУфа
0:0
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19:00
Динамо МСпартак М
не начался
21:00
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0:2
2 тайм
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Авангард КНижний Новгород
1:1
2 тайм
16:00
СочиАрмавир
1:0
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Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом. Матч за золото
15:00
Россия - Швеция
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Биатлон / Универсиада-2019. Биатлон
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Мужчины. Масс-старт 15 км
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Ульдаль (Норвегия)
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Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Холменколлен
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
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Биатлон /
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Немка Херрман взяла золото женской гонки преследования на ЧМ
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Россия / Премьер-Лига
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АхматУрал
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КраснодарОренбург
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Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
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Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
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03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
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Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
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Колорадо ЭвеланшКаролина Харрикейнз
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Зелена Гура ЦСКА
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НБА / регулярный чемпионат
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Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
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02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
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02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
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03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
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04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
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05:30
Лос-Анджелес КлипперсБостон Селтикс
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Под шквалом критики: россиянки снова остались без медалей

Немка Херрман взяла золото женской гонки преследования на ЧМ

На чемпионате мира по биатлону прошла женская гонка преследования на 10 км. Представляющая Германию Денизе Херрман стала победительницей турнира, тогда как лучшая из россиянок Евгения Павлова пришла к финишу лишь девятой. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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16:27

Заканчиваем нашу трансляцию и следим после 18:00 за мужчинами!

16:25

Подведем итоги.

Чемпионат мира. Женщинская гонка преследования на 12,5 км 1. Денизе Херрман (Германия) — 31.45,9 (0+0+2+0). 2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +31,4 (0+0+2+0). 3. Лаура Дальмайер (Германия) — +31,6 (0+0+1+0). 4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +1.35,0 (2+0+1+1). 5. Ханна Эберг (Швеция) — +1.35,0 (1+1+1+2). 9. Евгения Павлова (Россия) — +2.14,3 (0+0+0+1).

16:23

Стоит отметить, что провалилась в гонке преследования Швеция, спортсменки этой страны были в лидерах на протяжении середины трассы, но в итоге ни одна не вошла в призы.

16:20

Павлова пришла 9-й, что очень неплохо, учитывая тот факт, что стартовала девушка 25-й. Юрлова же осталась вне десятки.

16:19

Дальмайер не отдала серебро! Бронзу повесят на грудь Тириль Экхофф из Норвегии.

16:18

Все! Херрман победительница. А вот борьба за серебро нешуточная!

16:15

Россиянки Павлова и Юрлова остались вне пятерки... Слабая стрельба получилась у наших девушек.

16:12

...Херрман и Дальмайер рвутся к финишу после идеальных пяти попаданий! Немецкие первое и второе места сегодня будут!

16:10

Брорсон проваливает решающую стрельбу и теряет золото...

16:08

Брорсон, Херрман и Дальмайер на отметке 7.6 км оторвались от преследователей. Перед четвертой стрельбой россиянки могут потерять надежду на медали.

16:06

А вот и Евгения Павлова ворвалась в первую шестерку! Прекрасно провела она вторую и третью стрельбы и теперь спешит за шведской спортсменкой. Юрлова также в десятке.

16:06

Брорсон точна! Она лидер с неплохим отрывом — это очень серьезная заявка на золото.

16:04

Половина гонки позади — третья стрельба на горизонте. Стоит отметить, что Доротея Вирер из Италии катастрофически проводит гонку.

16:02

Несмотря на два промаха в двух стрельбах, россиянка уже седьмая. Перед ней, кстати, начинавшая первой Кузьмина. Вот как огневой рубеж попортил позицию словацкой биатлонистке.

16:00

У Юрловой еще один промах. Какая же метель началась сейчас в Эстерсунде!

15:59

Херман и Брорсон справились со второй стрельбой! Дальмайер также хороша!

15:56

А вот спустя 11 минут гонки Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии и Мона Брорссон из Швеции идут следом за Дальмайер.

15:54

Одна из главных фавориток Лаура Дальмайер выбивается в лидеры!

15:52

Юрлова на один штрафной круг уходит. Многие девушки также допустили ошибки — новая тройка лидеров сейчас будет на экранах...

15:50

Пока другие россиянки вне первой двадцатки. А у Кузьминой 300 метров штрафа после первой стрельбы!

15:48

На первой отметке Юрлова-Перхт восьмая. Лидирует Кузьмина, но впереди первый огневой рубеж!

15:46

Побежала восбмой Екатерина Юрлова-Перхт из России! Менее 30 секунд она отстает от лидера.

15:45

Начинается гонка преследования. Всего 60 спортсменок поборется за медали!

Анастасия Кузьмина из Словакии первой стартовала. С преимуществом 10 секунд.

15:40

Совсем немного остается до старта.

15:35

От России побегут Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова и Ирина Старых.

15:20

Начало в 15:45 по московскому времени.

15:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.