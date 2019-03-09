Под шквалом критики: россиянки снова остались без медалей

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Заканчиваем нашу трансляцию и следим после 18:00 за мужчинами!
Подведем итоги.
Чемпионат мира. Женщинская гонка преследования на 12,5 км 1. Денизе Херрман (Германия) — 31.45,9 (0+0+2+0). 2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +31,4 (0+0+2+0). 3. Лаура Дальмайер (Германия) — +31,6 (0+0+1+0). 4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +1.35,0 (2+0+1+1). 5. Ханна Эберг (Швеция) — +1.35,0 (1+1+1+2). 9. Евгения Павлова (Россия) — +2.14,3 (0+0+0+1).
Стоит отметить, что провалилась в гонке преследования Швеция, спортсменки этой страны были в лидерах на протяжении середины трассы, но в итоге ни одна не вошла в призы.
Павлова пришла 9-й, что очень неплохо, учитывая тот факт, что стартовала девушка 25-й. Юрлова же осталась вне десятки.
Дальмайер не отдала серебро! Бронзу повесят на грудь Тириль Экхофф из Норвегии.
Все! Херрман победительница. А вот борьба за серебро нешуточная!
Россиянки Павлова и Юрлова остались вне пятерки... Слабая стрельба получилась у наших девушек.
...Херрман и Дальмайер рвутся к финишу после идеальных пяти попаданий! Немецкие первое и второе места сегодня будут!
Брорсон проваливает решающую стрельбу и теряет золото...
Брорсон, Херрман и Дальмайер на отметке 7.6 км оторвались от преследователей. Перед четвертой стрельбой россиянки могут потерять надежду на медали.
А вот и Евгения Павлова ворвалась в первую шестерку! Прекрасно провела она вторую и третью стрельбы и теперь спешит за шведской спортсменкой. Юрлова также в десятке.
Брорсон точна! Она лидер с неплохим отрывом — это очень серьезная заявка на золото.
Половина гонки позади — третья стрельба на горизонте. Стоит отметить, что Доротея Вирер из Италии катастрофически проводит гонку.
Несмотря на два промаха в двух стрельбах, россиянка уже седьмая. Перед ней, кстати, начинавшая первой Кузьмина. Вот как огневой рубеж попортил позицию словацкой биатлонистке.
У Юрловой еще один промах. Какая же метель началась сейчас в Эстерсунде!
Херман и Брорсон справились со второй стрельбой! Дальмайер также хороша!
А вот спустя 11 минут гонки Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии и Мона Брорссон из Швеции идут следом за Дальмайер.
Одна из главных фавориток Лаура Дальмайер выбивается в лидеры!
Юрлова на один штрафной круг уходит. Многие девушки также допустили ошибки — новая тройка лидеров сейчас будет на экранах...
Пока другие россиянки вне первой двадцатки. А у Кузьминой 300 метров штрафа после первой стрельбы!
На первой отметке Юрлова-Перхт восьмая. Лидирует Кузьмина, но впереди первый огневой рубеж!
Побежала восбмой Екатерина Юрлова-Перхт из России! Менее 30 секунд она отстает от лидера.
Начинается гонка преследования. Всего 60 спортсменок поборется за медали!
Анастасия Кузьмина из Словакии первой стартовала. С преимуществом 10 секунд.
Совсем немного остается до старта.
От России побегут Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова и Ирина Старых.
Начало в 15:45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.