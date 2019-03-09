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«Проломлю башку»: Дацик прошелся по Емельяненко и Хабибу

Дацик заявил о желании проломить голову Александру Емельяненко

Освободившийся из тюрьмы российский боец Вячеслав Дацик рассказал о давнем конфликте с ныне арестованным Александром Емельяненко, отметив, что собирается встретиться с известным спортсменом в поединке. Также Дацик раскритиковал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и находящихся в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Российский боец Вячеслав Дацик, недавно вышедший из тюрьмы, заявил о намерении вызвать на бой Александра Емельяненко и «проломить башку» оппоненту во время поединка.

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«Мы хотим пустить друг другу крови. Чтобы обоим нам за эту разборку не сидеть, решим это в рамках спортивного соревнования.

Наш конфликт затянулся на десять лет, вся страна уже ждет, когда же мы подеремся, кто кому разнесет башню. Как минимум, я проломлю ему башку»,

— цитирует Дацика «Советский спорт».

Скандально известный боец уточнил, что бой будет проводиться по крайне необычным правилам.

«Бичевки на руки, клей, песок или морская галька. Стекла как в фильме «Кикбоксер» не будет. Бой пройдет без судей, в круге»,

— отметил Дацик, добавив, что противостояние будет продолжаться вплоть до потери сознания.

За последнее время это далеко не первое резонансное заявление экс-заключенного. Так, в интервью одному из YouTube-каналов

Дацик раскритиковал физическую форму непобежденного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб — дрыщ, у него вес мухи. Единственный, кто сейчас остался из нормальных бойцов в России, — это Харитонов», — сказал бывший спортсмен.

Не обошел стороной националист и заклятого противника Орла, суперзвезду смешанных единоборств Конора Макгрегора. Он посоветовал ирландцу больше тренироваться и извлечь правильные выводы из поражения от Нурмагомедова на UFC 229.

«Бой видел. В принципе, все предсказуемо.

Макгрегору надо было больше тренироваться, а не виски рекламировать. Реклама — дело хорошее, но надо в спортзале жить, когда готовишься на борца. Это же классическая тематика боев без правил.

Против борца надо боксировать и знать контрприемы от борьбы. Против ударника надо бороться. Вообще, у борцов всегда есть преимущество», — цитировал Вячеслава Sport24.

Не обошел стороной Дацик скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, с октября 2018 года находящихся под стражей за потасовки в центре Москвы.

«Этих клоунов просто распиарили. Дали лоху какому-то подзатыльник, кипиш великий. Скажем так, у меня тут двойное отношение. Я футбол не люблю, мягко говоря — не буду выражаться. Это один момент.

А с правозащитной точки зрения, это статья за хулиганство. Максимальный срок следствия — шесть месяцев. Там и расследовать нечего, все на камеру. Дали леща и выкинули. Следаки тянут»,

— заявил боец.

Он также добавил, что дело футболистов не стоит того внимания, которое получило и от суда, и от СМИ.

«Что делать с Кокориным и Мамаевым? Дать под зад и послать нафиг. Что там затягивать? Нечего расследовать, есть же видео. Дело можно за 48 часов оформить и передать в суд. Дать им штраф или заставить дворы подметать 15 суток — нормально. Нечего раздувать. За такую фигню обычного гопника не закроют», — уверен Вячеслав.

Напомним, что МMA-боец Дацик вышел на свободу 26 февраля.

Срок давности по нашумевшему делу, когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройти по улице, истек, и ничто более не препятствовало свободе эпатажного бритоголового бойца.

Ранее Дацик также лечился в психбольнице, из которой он бежал в 2010 году в Осло с намерением попросить убежище в Норвегии, и отбывал пятилетний срок за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи.

Что же касается его возможного оппонента, то Александр Емельяненко был задержан полицией Кисловодска 1 марта. Он припарковался на пешеходном переходе, повздорил с пытавшимися забрать его машину эвакуаторщиками и уже собирался скрыться, однако во время побега попал в ДТП с двумя автомобилями.

Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался предъявить полиции документы, оскорблял сотрудников правопорядка и угрожал физической расправой.

Позднее Емельяненко вытащили из машины силой.

Как итог, суд Кисловодска вынес решение об административном аресте Емельяненко-младшего на десять суток и отклонил апелляцию защиты.

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