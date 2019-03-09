Сингл-микст: россияне бьются за золото с кругом. LIVE

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На свой второй этап Васнецова убежала лидером, но весьма условным — Марирн Шалламель из Франции уступает меньше секунды. Чешка Юрчова в 24 секундах позади.
Фантастика! Все возятся, чех убегает на круг, а Дедюхин уходит лидером даже после двух кругов! Правда, теперь совсем рядом француз.
ДВА ШТРАФНЫХ КРУГА У НАС!
Стойка у россиянина: проблемы у Дедюхина! Три промаха. Остались доп-патроны!
Увеличил до 15,5 секунд отрыв Дедюхин.
Со стрельбой проблемы у многих здесь, особенно у норвежцев. А для России сейчас ситуация вполне комфортная, хотя Чехия и рядом.
Дедюхин! Закрывает все мишени и убегает лидером с лежки!
Ну что ж, вполне рабочая ситуация по итогам первого этапа. Особенно с учетом штрафного круга Васнецовой. Дедюхин в гонке.
Всего +11,1 у Васнецовой после рубежа от Юрчовой. Скоро передача эстафеты Дедюхину.
Васнецова стреляет чисто и убегает вслед за чешкой!
Завозились француженка и чешка на стойке. И у обеих есть по промаху уже.
Пятая Васнецова на подходе ко второму рубежу. 37 секунд проигрывает лидеру.
Штрафной круг у нас! Вот так начало.
Франция убегает! У Васнецовой уже три промаха!
На стрельбище общей группой прикатили спортсменки на первом этапе.
Погнали!
11 команд выйдут сегодня на старт. Валерия Васнецова и Александр Дедюхин представят Россию. С ними будут сражаться Чехия, Польша, Норвегия, Канада, Словакия, Белоруссия, Франция, Швейцария, Япония, Молдавия.
На Универсиаде в Красноярске проходят соревнования в сингл-миксте у биатлонистов. Вместе с вами за гонкой следит Александр Седов.