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Роковое падение: Россия отдала победу Финляндии

Команда «Татарстан» взяла бронзу в синхронном катании на Универсиаде

Российская команда «Татарстан» заняла третье место в синхронном катании на Универсиаде. Победу в соревновании одержала финский коллектив Team Unique. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
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07:25

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию синхронного катания. На очереди произвольная программа у девушек-одиночниц. До встречи.

07:22

Выигрывает произвольную программу команда Marigold Ice Unity, опередив своих соотечественников из Team Unique на 0,17 балла. Но для победы в соревнованиях этого оказалось недостаточно.

07:18

218,22 в общей сумме. Команда Tatarstan занимает третье место. Это бронза.

07:14

Шесть баллов по технике не дотянули до лидера. Совсем немного. А само выступление — на высшем уровне. Ровные линии, четкие твизлы и очень техничное исполнение «колеса» в центре катка — так называемый «мерседес». К тому же был сольный аксель в 1,5 оборота.

07:11

Выступают россияне под трек Cerrone - «Supernature».

07:10

Завершает соревнования команда Tatarstan. Решается судьба медалей.

07:09

228,79 балла в общей сумме. Первое место занимает финский коллектив.

07:06

Необычная программа. Начали со сложной поддержки, а затем серия блоков и линий, которые, кстати, выполнены четко и синхронно. Завершили номер также поддержкой. Высокие баллы получат финны.

07:03

Начали свое выступление под трек группы Metallica «Nothing Else Matters».

07:03

На льду лидеры короткой программы Team Unique.

07:02

119,32 в общей сумме получают россияне.

06:59

Ну, и твизлы тоже получились качественными.

06:58

Сложную программу сделали россияне. Но не хватило синхронности в действиях. Поддержки немного сорвали, хотя и планку задали очень высокую. Зато удивили необычным исполнением тодеса.

06:55

Музыка из мюзикла 1789: Les Amants de la Bastille.

06:54

Самарский коллектив Dream Team на льду.

06:53

Высоко оценили качество выполнения поддержек. Переживали финки за результат, но оценки более чем высокие.

06:50

Блок получился отличным, но по линиям сильно разошлись один раз.

06:47

Катаются фигуристки под саундтрек из кинофильма «Трансформеры».

06:45

На лед выходят действующие чемпионки мира Marigold Ice Unity.

06:42

После короткой программы лидирует финская команда Team Unique.

06:40

Прокаты стартуют в 6.45 мск.

06:35

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы в синхронном катании.