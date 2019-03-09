Роковое падение: Россия отдала победу Финляндии

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На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию синхронного катания. На очереди произвольная программа у девушек-одиночниц. До встречи.
Выигрывает произвольную программу команда Marigold Ice Unity, опередив своих соотечественников из Team Unique на 0,17 балла. Но для победы в соревнованиях этого оказалось недостаточно.
218,22 в общей сумме. Команда Tatarstan занимает третье место. Это бронза.
Шесть баллов по технике не дотянули до лидера. Совсем немного. А само выступление — на высшем уровне. Ровные линии, четкие твизлы и очень техничное исполнение «колеса» в центре катка — так называемый «мерседес». К тому же был сольный аксель в 1,5 оборота.
Выступают россияне под трек Cerrone - «Supernature».
Завершает соревнования команда Tatarstan. Решается судьба медалей.
228,79 балла в общей сумме. Первое место занимает финский коллектив.
Необычная программа. Начали со сложной поддержки, а затем серия блоков и линий, которые, кстати, выполнены четко и синхронно. Завершили номер также поддержкой. Высокие баллы получат финны.
Начали свое выступление под трек группы Metallica «Nothing Else Matters».
На льду лидеры короткой программы Team Unique.
119,32 в общей сумме получают россияне.
Ну, и твизлы тоже получились качественными.
Сложную программу сделали россияне. Но не хватило синхронности в действиях. Поддержки немного сорвали, хотя и планку задали очень высокую. Зато удивили необычным исполнением тодеса.
Музыка из мюзикла 1789: Les Amants de la Bastille.
Самарский коллектив Dream Team на льду.
Высоко оценили качество выполнения поддержек. Переживали финки за результат, но оценки более чем высокие.
Блок получился отличным, но по линиям сильно разошлись один раз.
Катаются фигуристки под саундтрек из кинофильма «Трансформеры».
На лед выходят действующие чемпионки мира Marigold Ice Unity.
После короткой программы лидирует финская команда Team Unique.
Прокаты стартуют в 6.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы в синхронном катании.