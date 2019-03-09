Роковое падение: Россия отдала победу Финляндии

Шесть баллов по технике не дотянули до лидера. Совсем немного. А само выступление — на высшем уровне. Ровные линии, четкие твизлы и очень техничное исполнение «колеса» в центре катка — так называемый «мерседес». К тому же был сольный аксель в 1,5 оборота.