Отомстить японке: Константинова сражается за золото. LIVE

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Кореянка Наюн Ким закрывает первую группу.
124,41 в общей сумме набирает Аиза.
Не самая сложная программ. Но каскад тройной сальхов + двойной тулуп и сольный сальхов в три оборота вышел в плюсы.
На очереди казахстанская фигуристка Аиза Мамбекова.
122,13 балла по сумме двух программ. Пока что это первое место.
«Бабочка» на тройном сальхове в самом начале программы, но потом все-таки выполнила прыжок и закрыла его двойным акселем.
Выступает Бронислава Добиашова из Словакии.
104,33 балла получает за обе программы Кайзер.
Ошиблась на двойном акселе, едва не упала на каскаде двойной флип + риттбергер + двойной сальхов. В программе Романы отсутствовали тройные прыжки — попросту не умеет. Вращения также только тройного уровня, не более.
С произвольной программой выступает представительница Лихтенштейна Романа Кайзер.
119,44 балла получает Йоанна. Это лучший результат в ее карьере.
Уверенно сделала каскады тройной тулуп + двойной тулуп и тройной сальхов + двойной тулуп, а также сольный сальхов в три оборота. Хорошо получился и каскад двойной аксель + ойлер + двойной сальхов. А вот с двойного флипа упала, приземлившись на руку.
На очереди Йоанна Со из Гонконга.
68,55 балла за произвольную и 102,56 балла в общей сумме.
Начала программу с двойного акселя и каскада тройной сальхов + двойной тулуп. Затем пошли ошибки: «бабочка» на двойном акселе, сорвала каска двойной флип + двойной риттбергер + двойной тулуп.
После короткой программы Синем идет 24-й с результатом 34,01 балла.
Открывает произвольную программу турецкая фигуристка Синем Куючу.
Вышли на разминку спортсменки.
В произвольной программе в первой разминке выступают: Синем Куючу (Турция); Йоанна Со (Гонконг); Романа Кайзер (Лихтенштейн); Бронислава Добиашова (Словакия); Аиза Мамбекова (Казахстан); Наюн Ким (Южная Корея).
По итогам короткой программы лидирует японка Маи Михара, в активе у которой 75,92 балла. Второй идет российская фигуристка Станислава Константинова, набравшая 70,25. Тройку лидеров замыкает еще одна представительница Японии Нина Такено — 67,69 балла.
Начало запланировано на 08.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы девушек на Универсиаде-2019.