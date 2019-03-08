Отомстить японке: Константинова сражается за золото. LIVE

Уверенно сделала каскады тройной тулуп + двойной тулуп и тройной сальхов + двойной тулуп, а также сольный сальхов в три оборота. Хорошо получился и каскад двойной аксель + ойлер + двойной сальхов. А вот с двойного флипа упала, приземлившись на руку.