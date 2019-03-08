Погоня за мировым золотом: Логинов пока второй. LIVE

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Мартен Фуркад — лишь шестой. И это еще не окончательно.
Эрленд Бьонтегорд выбил 10 из 10. Но он не опережает Логинова.
Нет, проваливается в очередной раз Фуркад... Нет прежнего хода у Олимпийского чемпиона.
Малышко подвел... Аж два промаха у нашего биатлониста.
Мартен Фуркад хорош «в стойке». Может побороться за медаль: осталось ускориться французу.
Логинов приходит предварительно вторым на финиш! А первым то Йоханнес Бё пока остается: с одним промахом норвежец показал прекрасный ход на последнем отрезке трассы.
Немец Бенедикт Доль отработал блестяще на первом рубеже. Действующий чемпион мира, имеем в виду.
Логинову остался километр до финиша. От лидер!
Пока Фуркад не блистает на первой половине трассы, Пидручный из Украины отлично завершает спринт! У него предварительное серебро.
Матвей Елисеев, кстати, также стартовал и даже закрыл первую стрельбу. С одной ошибкой.
А вот Логинов прекрасно закрывает вторую стрельбу! Это серьезная заявка на победу! Ждем финиш россиянина.
Себастиан Самуэльссон провалил «стойку» — три промаха.
Йоханнес Бё с промахом преодолевает «стойку». Тоже может остаться вне призов, как и Тарьей.
Очень хорош француз Кентен Фийон Майе. У него 10 точных выстрелов из 10.
Гараничев завершает гонку: неплохо прошел дистанцию россиянин, но промах на первой стрельбе обязательно скажется на его итоговом месте. Пока он третий.
Логинов «на лежке» чисто! Впереди еще «стойка».
А вот Бё, который Йоханнес, точен. И у него лучший результат после первой стрельбы!
Бё... Аж два выстрела неточными получилось — серьезную ошибку допускает один из фаворитов турнира.
Гараничев стоя без ошибок отстрелял! Посмотрим, как это скажется на его предварительном положении в таблице.
А вот и атмосфера мирового первенства... Пейзаж завораживает.
Йоханнес Бё стартовал 28-м. И на дистанцию уже отправляется наш Александр Логинов!
Снег пошел! Тяжелее становится стрельба на чемпионате мира.
Бё вышел на второе место. А вот тройку пока замыкает представляющий Латвию Андрей Расторгуев. Ветле Шоста Кристиансен также, как и россиянин, продолжает дистанцию с одним промахом.
35.3 уступает Гараничев немцу.
Ландертингер, Наврат чисто отработали на первой стрельбе. А вот Гараничев допустил один промах!
Филипп Наврат из Германии захватил лидерство на отметке 2.1 км. Гараничев идет следом.
Продолжают стартовать биатлонисты. Отметим, что всего сегодня за золото поспорят 104 спортсмена.
Тарьей Бё из Норвегии полетел вперед!
Гараничев стартовал! Удачи нашим биатлонистам сегодня.
Поехали! Доменик Ландертингер из Австрии открывает гонку.
Ясная погода в шведском Эстерсунде. Ничто не помешает спортсменам проявить себя.
До старта осталось менее 10 минут. Наши выйдут на трассу в следующем порядке: Гараничев стартует четвертым, Логинов — 36-м, Елисеев — 60-м, Малышко — 77-м,
От россиян побегут дистанцию Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.
Начало — в 18.30 по московскому времени.
Представляем текстовую трансляцию мужского спринта 10 км на чемпионате мира по биатлону.