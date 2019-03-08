Рядом с медалями: россиянки проигрывают спринт. LIVE

Всего на старт гонки выйдут 95 спортсменок. Чего нам ждать от россиянок? После смешанной эстафеты почти никакой веры нет в Павлову, которая на первом этапе умудрилась проиграть больше минуты ходом. Тревожно за состояние Ирины Старых, которая переболела прямо перед стартом ЧМ. Екатерина Юрлова-Перхт традиционно стабильна в стрельбе и в меру быстра. Ну а Светлана Миронова лучше всех россиянок ходом. В этом компоненте она вообще на уровне, но все будет зависеть от стрельбы.