Рядом с медалями: россиянки проигрывают спринт. LIVE

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Онлайн-трансляция седьмого дня Универсиады в Красноярске
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Фигурное катание / Универсиада. Фигурное катание
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273,54
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Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
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Норвегия
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2
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3
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+1:09,6
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18:00
Хаддерсфилд ТаунБорнмут
не начался
18:00
Лестер СитиФулхэм
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедЭвертон
не начался
18:00
СаутгемптонТоттенхэм Хотспур
не начался
20:30
Манчестер СитиУотфорд
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ФрайбургГерта
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МайнцБоруссия М
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СтрасбургЛион
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АмьенНим
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МонакоБордо
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Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
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Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
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04:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
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03:00
Атланта ХоуксБруклин Нетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
не начался
05:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
не начался
Рядом с медалями: россиянки проигрывают спринт. LIVE

Онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону

Женщины бегут спринт на 7,5 км в рамках чемпионата мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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19:04

Дальмайер! Проигрывает Тандревольд, но опережает Оберг! Пока это бронза!

19:02

Дальмайер борется с Оберг за бронзу. Заочно, само собой. Пока чуток выигрывает.

19:01

КУЗЬМИНА! Вот это концовка! 9,7 секунды выиграла в итоге у Тандревольд! Это точно медаль, а то и золото!

19:00

Один промах у Юрловой-Перхт. Восьмая, +28,9. Нужно работать.

18:59

Дальмайер стреляет чисто и уходит третьей в 12 секундах от Тандревольд. Борьба за медали!

18:58

Оберг вторая на финише на данный момент. Юрлова-Перхт недалеко от второго рубежа идет с четвертым временем! +19,9 секунд от Мякяряйнен — зацепилась за ход финки.

18:56

Кузьмина на отметке 6,3 км с одним промахом проигрывает Тандревольд 0,9 секунды! Хватит ли сил Анастасии? Это ее последний ЧМ, но пока нет ни одного личного золота.

18:54

Ингрид Тандревольд первая на финише! Очень серьезный перевес. 23 секунды.

18:53

Американка Клэр Иган третья на финише с одним промахом! Чуточку проиграла Экхофф и Вирер, но обогнала Алимбекову с ее чистой стрельбой.

18:52

Юрлова-Перхт четвертая после первой стрельбы! +11 секунд от лидеров. Чистая работа.

18:51

У шведки Моны Брорссон промах на втором рубеже, но будет бороться.

18:51

Витоцци с тремя промахами на данный момент шестая на финише. +28,8 от Экхофф. Тем временем шведка Оберг чисто работает на стойке.

18:49

Лаура Дальмайер работает чисто на первом рубеже, но прилично уступает Мякяряйнен ногами.

18:47

Норвежка Ингрид Тандревольд проходит оба рубежа без промахов! 14 секунд перевеса над Алимбековой!!!

18:47

Вирер чуток не хватило, чтобы обойти Экхофф. Норвежка впереди на финише на 0,6 секунды.

18:46

Марте Ульсбю Ройселлан допустила еще пару промахов и уже сейчас загубила себе гонку преследования.

18:46

Кайса Мякяряйнен отработала первый рубеж без промахов и вышла на первое место, ровно на 7 секунд обойдя шведку Брорсон.

18:45

Алимбековой не хватило сил! +12,5 от Экхофф на финише.

18:44

Один промах у Светы, к сожалению. У Кузьминой тоже промах, но на первом рубеже. Ну а Экхофф закончила гонку. Пока она лидер.

18:43

Промах у Оберг на лежке, промах у Витоцци на стойке. Миронова стреляет.

18:42

Лучший разгон у Кайсы Мякяряйнен — 3,3 секунды выигрывает у времени Экхофф.

18:41

На отметке 3,8 км Миронова пока 13-я. 42,8 проигрывает — очень прилично отыграла!

18:40

Чистая стойка от Вирер! Будет бороться. Проигрывает Алимбековой жалкие 12,5 секунд. Наверняка обойдет к финишу!

18:39

Восьмой разгон у шведки Анны Оберг.

18:38

Марте Ульсбю Ройселлан — два промаха на лежке.

18:37

У Экхофф промах и на стойке. 5 секунд она уступает Рид, но при этом аж 23 только что отстрелявшейся чисто и во второй раз белоруске Алимбековой!

18:37

После двух рубежей у нас пока неожиданный лидер — американка Джоанна Рид прошла без ошибок оба рубежа!

18:35

Как ни печально, но два штрафных круга и у Мироновой. Параллельно на стойке промахнулась Гаспарин.

18:35

Дважды мажет Витоцци!

18:34

Третья сейчас Миронова на отсечке 2,1 км! Но те, кто впереди, уже мазали в стрельбе!

18:33

Вирер с двумя штрафными кругами ушла с рубежа девятой. В шести секундах позади сработавшей чисто Ирины Старых.

18:32

Вычеркиваем еще одну итальянку: у Николь Гонтье сразу три промаха.

18:32

Непростительная с точки зрения медальных перспектив ошибка Вирер: дважды мажет на первом рубеже итальянка!

18:31

Витоцци седьмая на первой отсечке, а Миронова — пятая! Отличный разгон. Меньше 4 секунд проигрывает лидеру.

18:30

У нас новый лидер — белорусская биатлонистка Динара Алимбекова. Отстрелялась чисто и на 6,8 с опережает Гаспарин после первого рубежа.

18:29

Селина Гаспарин из Швейцарии стреляет чисто и выходит в лидеры, а вот у Тириль Экхофф есть промах на первом рубеже. Но бежит норвежка здорово — всего 10,3 секунды проигрывает (четвертое место пока).

18:27

Лиза Витоцци, а за ней и Светлана Миронова ушли в гонку со старта.

18:26

Первая стрельба Старых. Не слишком быстро, но чисто отстрелялась. Уступает Бэнкс, но впереди Семеренко, само собой.

18:25

Экхофф устанавливает новый ориентир на разгоне. А на отметке в 2,5 км Старых проигрывает Семеренко уже 25 секунд...

18:24

Канадка Бэнкс стреляет чисто и выходит в лидеры, а на дистанцию ушла Доротея Вирер.

18:23

На первом огневом рубеже Семеренко, работает с двумя промахами. У Старых пока седьмой разгон из девяти прошедших первую отсечку... +16,6 уже от лидера...

18:22

Первый ориентир в гонке ожидаемо установила Валентина Семеренко. Ну а тем временем Тириль Экхофф ушла в гонку.

18:18

Вот и Ирина Старых ушла в гонку.

18:15

Старт дан. Украинка Валентина Семеренко ушла на дистанцию.

18:10

Вот под какими номерами выйдут сегодня на дистанцию иностранные фаворитки гонки:

12. Тириль Экхофф (Норвегия) 18. Доротея Вирер (Италия) 24. Лиза Витоцци (Италия) 39. Вероника Виткова (Чехия) 40. Анна Оберг (Швеция) 43. Анастасия Кузьмина (Россия) 46. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 48. Франциска Хильдебранд (Германия) 49. Паулина Фиалкова (Словакия) 52. Лаура Дальмайер (Германия)

18:05

Всего на старт гонки выйдут 95 спортсменок. Чего нам ждать от россиянок? После смешанной эстафеты почти никакой веры нет в Павлову, которая на первом этапе умудрилась проиграть больше минуты ходом. Тревожно за состояние Ирины Старых, которая переболела прямо перед стартом ЧМ. Екатерина Юрлова-Перхт традиционно стабильна в стрельбе и в меру быстра. Ну а Светлана Миронова лучше всех россиянок ходом. В этом компоненте она вообще на уровне, но все будет зависеть от стрельбы.

18:00

За сборную России сегодня выступят Ирина Старых (№6), Светлана Миронова (№25), Екатерина Юрлова (№57) и Евгения Павлова (№94).

17:50

Гонка начнется в 18:15 мск.

17:45

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции женского спринта на 7,5 км, который проходит в рамках чемпионата мира по биатлону.