Ледовый баттл: фигуристы сражаются в танцах. LIVE

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Закрывает первую группу Эмили Монаган и Ильяс Фурати из Венгрии.
68,02 балла за ритм-танец получают французы, ого!
Твизлы четвертого уровня выполнены фигуристами чисто. А вот вращения, видимо, только третьего уровня.
Аделин Галявиева и Льюи Таурон на очереди.
62,19 балла за ритм-танец. Очень удивлены фигуристы низкой оценке.
Параллельная дорожка и серия шагов, правда, только на второй уровень.
Отличное выступление. Оба выполнили твизлы четвертого уровня безупречно, поддержка без ошибок. Яркий танец.
Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов на льду.
62,68 балла получают немцы.
Совсем немного разошлись в начале при вращениях, твизлы выполнили четко, поддержка четвертого уровня также получилась эффектной. Хорошее выступление в дебюте соревнований.
Итак, открывает соревнования немецкий дуэт Катарины Мюллер и Тима Дика.
Вышли фигуристы на разминку.
Всего с ритм-танцем выступят 13 дуэтов. Первая разминка выглядит следующим образом: Катарина Мюллер / Тим Дик (Германия); Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия); Аделин Галявиева / Льюи Таурон (Франция); Эмили Монаган / Ильяс Фурати (Венгрия).
Старт прокатов запланирован на 9.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции ритм-танца на Универсиаде.