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Олимпизм / Онлайн главных событий дня на Универсиаде
09:00
Завершился пятый день Универсиады в Красноярске
закончен
Фигурное катание / Универсиада. Фигурное катание
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Мужчины, короткая программа
1
Максим Ковтун (Россия)
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Олимпизм / Онлайн главных событий дня
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Онлайн-трансляция шестого дня Универсиады в Красноярске
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2
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Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
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04:00
Нью-Орлеан ПеликансТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
04:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
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06:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
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Ледовый баттл: фигуристы сражаются в танцах. LIVE

Онлайн-трансляция ритм-танца в фигурном катании на Универсиаде

Фигуристы показывают ритм-танец в рамках Универсиады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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09:27

Закрывает первую группу Эмили Монаган и Ильяс Фурати из Венгрии.

09:26

68,02 балла за ритм-танец получают французы, ого!

09:25

Твизлы четвертого уровня выполнены фигуристами чисто. А вот вращения, видимо, только третьего уровня.

09:21

Аделин Галявиева и Льюи Таурон на очереди.

09:20

62,19 балла за ритм-танец. Очень удивлены фигуристы низкой оценке.

09:19

Параллельная дорожка и серия шагов, правда, только на второй уровень.

09:18

Отличное выступление. Оба выполнили твизлы четвертого уровня безупречно, поддержка без ошибок. Яркий танец.

09:15

Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов на льду.

09:13

62,68 балла получают немцы.

09:11

Совсем немного разошлись в начале при вращениях, твизлы выполнили четко, поддержка четвертого уровня также получилась эффектной. Хорошее выступление в дебюте соревнований.

09:06

Итак, открывает соревнования немецкий дуэт Катарины Мюллер и Тима Дика.

09:03

Вышли фигуристы на разминку.

08:56

Всего с ритм-танцем выступят 13 дуэтов. Первая разминка выглядит следующим образом: Катарина Мюллер / Тим Дик (Германия); Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия); Аделин Галявиева / Льюи Таурон (Франция); Эмили Монаган / Ильяс Фурати (Венгрия).

08:55

Старт прокатов запланирован на 9.00 мск.

08:50

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции ритм-танца на Универсиаде.