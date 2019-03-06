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Пять четверных на двоих: что покажут юниорки Тутберидзе

В Загребе стартовал юниорский ЧМ по фигурному катанию

В хорватском Загребе стартовал чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию. Главный юниорский старт сезона начался для России не слишком удачно. Впрочем, даже отсутствие травмированных учеников Этери Тутберидзе Алексея Ерохова и Алены Косторной не мешает нашей сборной рассчитывать на россыпь медалей.

Без Ерохова и золота?

6 марта чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию в хорватском Загребе стартовал короткой программой у юношей.

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За четыре дня до старта соревнований с них снялся воспитанник Этери Тутберидзе, действующий чемпион мира в этой возрастной категории Алексей Ерохов. Фигурист сослался на медицинские показания, из-за которых он также не вышел на произвольную программу в финале Кубка России.

В итоге вместо Ерохова в Хорватию полетел Артур Даниелян, занявший в финале Кубка России пятое место. Даниелян уже выступал на прошлогоднем ЮЧМ в болгарской Софии и тогда уступил как раз только Ерохову, выиграв серебро.

Впрочем, на этот раз даже для повторения того результата спортсмену придется работать в произвольной программе на износ и рассчитывать на ошибки соперников. По итогам короткой Даниелян только девятый.

Правда от лидирующего американца Камдена Пулкинена (82,41) он отстает лишь на 4,70 балла, так что борьба за золото у юношей во второй части соревнований пойдет ожесточенная.

Будут в ней участвовать и два других россиянина — Павел Гуменник (80,33) и Роман Савосин (78,33), — расположившиеся на четвертом и шестом местах после короткого проката.

Без Косторной, но с пятью четверными

По медицинским показаниям пропустит чемпионат мира и серебряный призер прошлого года, а также победитель юниорского Гран-при нынешнего сезона Алена Косторная. Так что мы не увидим последнего акта противостояния золотой троицы Тутберидзе на юниорском уровне.

В итоге Косторную заменит Ксения Синицына, которая и составит на турнире компанию действующей юниорской чемпионке мира Александре Трусовой и чемпионке России-2019 среди взрослых Анне Щербаковой.

В отсутствие Косторной скучать ее одноклубницы по группе московского катка «Хрустальный» зрителям не дадут. Трусова и Щербакова заявили на двоих пять четверных прыжков!

Трусова намерена сделать четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной лутц-тройной тулуп в произвольной программе. Щербакова заявила четверной лутц и каскад четверной лутц-тройной тулуп.

Напомним, что по правилам в короткой программе исполнять четверные прыжки девушкам нельзя, иначе их количество у россиянок наверняка еще бы возросло.

Наверняка Трусова и Щербакова разыграют между собой первые два места турнира — по крайней мере, проиграть они могут другим соперницам только в случае собственных очень серьезных срывов.

Для Щербаковой турнир наверняка особенно принципиален, ведь она в прошлом году не попала на ЮЧМ, уступив свое место там Станиславе Константиновой, которая в итоге осталась четвертой.

Интересно, что год назад только восьмое место на ЮЧМ заняла японка Рика Кихира, которая в этом году стремительно ворвалась во взрослое фигурное катание, выиграв финал Гран-при и теперь являясь главным фаворитом грядущего взрослого чемпионата мира.

В Загребе Японию представят Томоэ Кавабата, Юхана Екои и Юна Шираива, которой тоже прочат очень большое будущее.

Дуэты приехали забрать пьедесталы

Год назад у спортивных пар и в танцах на льду также доминировали российские спортсмены. Пары вообще забрали весь пьедестал почета, а в танцах россияне пропустили на вторую строчку американцев Кристину Каррейру и Энтони Пономаренко, а Софья Шевченко и Игорь Еременко остались пятыми.

Сейчас Шевченко и Еременко, конечно, полны решимости выступить куда лучше, но и завоевавшие в Софии бронзу Анна Ушакова с Максимом Некрасовым в строю. Ну а дебютировать на ЮЧМ будет талантливая пара Елизавету Худайбердиевой и Никиты Назарова.

Вероятнее всего, главными соперниками российских дуэтов будут канадцы Мариори Ладжои и Захари Лага, а также американцы Кэролайн и Гордон Грин.

У спортивных пар из «юниорских штанишек» выросли прошлогодние чемпионы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, но Полина Костюкович с Дмитрием Ялиным (серебро) и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым (бронза) в деле и в Загребе.

Также на ЮЧМ выступит яркая пара Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов. Они наверняка будут претендовать на место в призах.

Собственно, короткая программа уже позади и понятно, что именно российские пары должны занимать весь пьедестал. Лидируют Костюкович с Ялиным (68,31), Панфилова с Рыловым идут следом (67,91), но и Мишина с Галлямовым рядом (67,02).

А вот занимающие четвертое место Фэйяо Тан и Юнчао Ян отстают очень прилично (60,77).

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