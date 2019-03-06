Дождались: фигурное катание стартует на Универсиаде. LIVE

Всего на Универсиаде в состязаниях спортивных пар примут участие фигуристы из двух стран — России и Казахстана. Выступают четыре пары, три из которых — российские: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот, Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов.