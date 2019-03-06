Дождались: фигурное катание стартует на Универсиаде. LIVE

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Трансляция
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10:20
Сборную Казахстана представит пара Жансайя Адыханова/Абиш Байтканов.
10:15
Всего на Универсиаде в состязаниях спортивных пар примут участие фигуристы из двух стран — России и Казахстана. Выступают четыре пары, три из которых — российские: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот, Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов.
10:05
Сами соревнования начнутся в 10:30 мск.
10:00
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы спортивных пар на Универсиаде.