Странные победы: как норвежцы легализовали допинг

В австрийском Зеефельде завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта, который проходил с 20 февраля по 3 марта. Победу в неофициальном медальном зачете одержала сборная Норвегии, завоевавшая в общей сложности 25 медалей, 13 из которых — золотые. При этом 10 наград высшей пробы норвежцы выиграли в лыжных гонках, не проиграв ни одного индивидуального старта. Принесли победу своей стране Йоханнес Клебо, Шур Рёте, Мартин Сундбю, Ханс Кристер Холунн, а также лыжницы Майкен Касперсен Фалла и Тереза Йохауг.

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Успех норвежских лыжников вызвал подозрение у тренеров и известных экспертов из других стран. Одной из первой высказалась глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, назвавшая прошедший турнир «Открытым чемпионатом Норвегии». По ее мнению, разрешение норвежцам принимать запрещенные препараты посредством терапевтических исключений является нечестным по отношению к другим спортсменам.

«Безусловно, это феерическое выступление норвежцев. Огорчения все равно больше, чем радости. Понимаю, что у нас медали, и у женщин есть две медали, как и на Олимпиаде. Но такого яркого продвижения вперед нет. Есть некие вопросы. С другой стороны, мы лучшие среди здоровых, и это тоже приятно.

Думаю, что это уже безобразие. Практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьезные препараты. Не буду стесняться, уже это говорила: это легализованный допинг. В нашей команде ни у одного спортсмена нет терапевтических исключений, ни на какие препараты вообще! Со стороны определенных стран есть какой-то перебор»,

— цитирует Вяльбе РИА «Новости».

На чемпионате мира российская сборная завоевала восемь медалей, пять из которых серебряные и три — бронзовые.

Высказывание главы ФЛГР не осталось без внимание в составе норвежской команды. Так, один из тренеров скандинавской сборной Видар Лёфшус назвал слова Вяльбе «странными», отметив, что те лекарства, на которые у норвежских лыжников имеются разрешения, не являются допингом.

«У нас есть спортсмены, страдающие астмой. Но препаратами от астмы пользуются практически во всех странах, и они не повышают работоспособность»,

— приводит слова Лёфшуса Expressen.

Однако помимо Вяльбе в уместности использования запрещенных лекарств и препаратов выступили и иностранцы. Например, двукратная олимпийская чемпионка из Польши Юстина Ковальчик выразила мнение, что если лыжник имеет хронические проблемы со здоровьем, то в профессиональном спорте ему нет места.

«Таким спортсменам следует заняться другим видом деятельности и рассматривать спорт как хобби», — цитирует Ковальчик Expressen.

Тренер сборной Германии Петер Шликенридер, команда которого в лыжных гонках осталась без наград, особое внимание обратил на выступление Терезы Йохауг, которая выиграла индивидуальную гонку на 10 км, скиатлон на 15 км, а также завоевала золото в масс-старте на 30 км. Удивление в успехе 30-летней норвежки у немца вызвал тот факт, что спортсменка пропустила прошлый сезон из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Нахожу это странным, честно говоря. Я бы соврал, если бы признал, что так и должно быть. Получается, она значительно впереди всех. И это странно. Лично для меня очень странно. Необходимо постоянно вести борьбу с допингом. Для лыжного спорта важно, чтобы он был чистым»,

— заявил Шликенридера в интервью изданию Focus.

Йохауг, пропустившая из-за отстранения чемпионат мира 2017 года и Олимпиаду-2018, отреагировала на данное заявление спокойно, отметив, что свое наказание она отбыла честно, а также подчеркнула, что употребление запрещенных веществ было непреднамеренным.

Напомним, в октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на наличие анаболического стероида клостебол, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA). По данному факту норвежка выступила со специальным заявлением, в котором уточнила, что вещество попало ей в организм при использовании мази для губ, которую ей дал доктор норвежской команды Фредерик Бендиксен.

Медик, комментируя свое решение, отметил, что не заметил в составе мази запрещенное вещество, и подал заявление об увольнении.

Интересно, что после ответа Йохауг Шликенридер вновь выступил в прессе и подчеркнул, что «его неправильно поняли», а также извинился перед норвежской лыжницей, заявив, что верит Норвегии.

Среди скандинавских лыжников допинговую историю имеют и известные Сундбю с Клебо. Первый был замешан в громком деле, которое возникло еще в 2015 году, когда допинг-пробы спортсмена дали положительный результат наличие сальбутамола. Однако у норвежца, который страдает от астмы, имеется разрешение на использование данного препарата. Основной претензией к Норвежской федерации лыжного спорта было то, что дозировка лекарства в организме Сундбю была превышена на 35%.

По данному факту Международная федерация лыжного спорта (ФИС) не стала наказывать спортсмена, оправдав его в тайне от общественности.

Однако WADA, посчитав решение ФИС незаконным, подало жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), признавший Сундбю виновным в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим он был лишен титулов победителя «Тур де Ски» и общего зачета сезона-2014/15, а также дисквалифицирован на два месяца.

Принимает запрещенные препараты и Йоханнес Клебо, завоевавший на минувшем чемпионате мира золото в спринте на 1,6 км, а также в командной спринтерской гонке и эстафете. Как и многие норвежские лыжники, он страдает от астмы.

Сам Клебо использует препарат небулайзер, запрещенный WADA. Однако норвежец имеет терапевтическое исключение для применения лекарства.

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