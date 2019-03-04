Ученица Тутберидзе получила травму: самая страшная потеря ЧМ

Прямо накануне юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет в хорватском Загребе с 6 по 10 марта, стала известна печальная новость: Алена Косторная снялась с турнира из-за травмы.

Еще день назад имя фигуристки значилось в списках официальных тренировок мирового первенства.

Либо повреждение было получено неожиданно, либо в группе до последнего надеялись на то, что спортсменка успеет поправиться к мировому первенству.

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О характере травмы в данный момент ничего неизвестно. В мире фигурного катания в целом не принято разглашать подробности проблем со здоровьем, и в группе Этери Тутберидзе этот обет молчания соблюдается неукоснительно.

Так, о травме одной из самых перспективных фигуристок «Хрустального» Камилы Валиевой стало известно лишь накануне первенства России среди юниоров, что обескуражило любителей фигурного катания.

Похожая ситуация наблюдается теперь и с Косторной.

Еще 19 февраля хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выкладывал в своем инстаграме видео, на котором Алена демонстрировала первые секунды своего нового показательного номера. Жаль, что теперь премьера этой программы может быть отложена на следующий сезон.

Информацию о неожиданной травме спортсменки первым опубликовал официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР):

«Косторная пропустит юношеский чемпионат мира в хорватском Загребе по медицинским показаниям. Ее место в сборной займет Ксения Синицына, являвшаяся первой запасной».

В то время как из официальных источников звучат общие слова о «медицинских показаниях», любители фигурного катания уже вовсю распространяют слухи об очень серьезных проблемах Косторной со здоровьем.

Так, на известном форуме о фигурном катании FSOnline уже делятся «инсайдами» из Хрустального о том, что у девушки якобы травма малоберцовой кости и связок.

Утверждается также, будто бы федерация до последнего настаивала на том, чтобы девушка поехала на чемпионат мира,

так как в этом случае шансы занять весь пьедестал в женском одиночном катании сильно бы возросли, однако выздороветь в срок не получилось.

Остается лишь надеяться на то, что у Косторной вовсе не такая тяжелая травма, как предполагают фанаты, и фигуристка в скором времени сможет вернуться на лед.

Из трех самых известных юниорок Тутберидзе, в число которых еще входят Александра Трусова и Анна Щербакова, Косторная, пожалуй, больше всех поражает красотой своего катания.

Она скользит по льду, словно по воздуху, погружая зрителей в немое, но оттого лишь еще более выразительное кино. Каждый жест — точно в акцент музыки, каждый прыжок — уверенный по высоте и чистый по исполнению. Вращения и дорожки шагов — это отдельный моноспектакль.

Косторную уже давно называют зрелой по своему катанию фигуристкой, которая словно явилась из другого времени, — когда еще не началась безумная гонка вооружений четверными прыжками и огромную роль играли попадание в образ и элегантность скольжения.

Самый сложный каскад в ее программах — это тройной лутц + тройной тулуп, которым на соревнованиях высокого уровня давно никого не удивишь. Однако за счет больших плюсов за качественное исполнение всех элементов (можно получить до +5 баллов) и высокой оценки за компоненты (чувство музыки, владение коньком, артистизм) Косторная уже добивалась неплохих результатов в этом сезоне.

Так, девушка выиграла оба этапа юниорского Гран-при и завоевала золото в финале серии.

На чемпионате России она стала третьей, а на первенстве страны среди юниоров — второй. Учитывая, что все эти медали добывались в конкуренции с Трусовой, которая владеет тремя четверными прыжками, и Щербаковой, исполняющей лутц в четыре оборота (самый сложный элемент в мире на данный момент), Косторная выглядит героем.

Стоит отметить, что Алена тоже в теории способна на один элемент ультра-си — тройной аксель. Она уже исполняла его весной 2018 года, однако решила пока не включать в программы на официальных турнирах.

Если Косторная начнет стабильно показывать «триксель», то для побед ей уже не нужно будет дожидаться осечек тех же Трусовой и Щербаковой.

Напомним, аксель — это единственный прыжок, на который фигурист заходит не спиной, а лицом вперед. Таким образом, для приземления с этого элемента необходимо сделать еще половину оборота, и тройной аксель является практически четверным.

Кроме того, этот прыжок обязателен для исполнения в короткой программе.

Поскольку 99% спортсменок способны только на двойной аксель, Косторная на этом фоне могла бы получать огромное преимущество в преддверии произвольного выступления.

Если соединить это техническое новшество с навыками скольжения и выразительности, которыми девушка овладела в совершенстве, пока была вынуждена конкурировать с Трусовой и Щербаковой без элементов ультра-си, то можно получить новую звезду фигурного катания. Хотя Косторная, пожалуй, уже стала таковой — и без единого четверного прыжка, что дорогого стоит.

Так что действительно очень жаль, что такая разноплановая фигуристка пропустит юниорский чемпионат мира. На соперничество владеющих «квадами» Трусовой и Щербаковой, конечно, будет интересно посмотреть, но это будет во многом битва техники, а вот волшебного катания и чувственности, видимо, придется подождать до взрослого мирового первенства в Сайтаме.

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