Отказался платить детям: Глушаков оспорил алименты в суде

Игрок московского «Спартака» Денис Глушаков обжаловал решение Никулинского суда Москвы о размере алиментов.

Апелляция была подана на итог заседания, состоявшегося 5 февраля, на котором суд обязал Глушакова выплачивать бывшей супруге Дарье алименты в размере одной трети от всех доходов.

Также футболист должен выделять своей супруге 100 тысяч рублей в месяц до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.

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«Глушаков обжаловал решение суда от 5 февраля в части размера алиментов», — цитируют РИА «Новости» пресс-секретаря суда Людмилу Косныреву.

Комментарий по поводу нового поворота в деле Глушаковых уже дал Сергей Жорин, адвокат Дарьи. Он отметил, что подача футболистом апелляции не стала для него неожиданностью.

«Знаем, что Глушаков подал апелляцию на решение суда первой инстанции по размеру алиментов. Естественно, мы этого ждали.

Оснований для отмены решения суда мы не видим, мы считаем его обоснованным, а дальше пусть решает суд. Обжалование — понятная история, Денис же изначально вообще сам хотел получать алименты, а тут вон какое дело»,

— сказал Жорин.

Юрист также отметил, что его клиентка не намерена идти ни на какие уступки.

«Готова ли Дарья идти на уступки? Какой смысл идти на уступки Глушакову? Вы же слышали его формат общения, а с другими предложениями он не выходил.

Не думаю, что он поменяет формат общения, Денис настроен воинственно, он ведь говорил, что не пожалеет на это дело никаких средств»,

— приводит слова Жорина «Чемпионат.com».

Не осталась в стороне от скандальной ситуации и PR-менеджер ряда известных футболистов Елена Болотова (она сотрудничает, например, с Федором Смоловым, Александром Самедовым и Георгием Джикией). Специалистку возмутило то, как Глушаков выставляет напоказ внутренние проблемы своей семьи.

«Главная его ошибка, как мужчины, — это комментировать свою личную жизнь и пойти на ток-шоу к Андрею Малахову. Для чего? Зачем? Какой эффект он получил от этого интервью?

Когда случается какой-то конфликт, то он должен разрешаться внутри семьи. Неважно, публичный ты человек или нет. У них есть дети, родители. Для чего нужно было выносить все на публику? Какие цели?»

— недоумевает менеджер.

Болотова, помимо этого, увидела в разводе игрока желание его супруги привлечь к себе внимание.

«Когда женщина самодостаточная, ей скандалы не нужны. Она не будет нигде ходить и ничего рассказывать. Она будет действовать четко, тихо, конкретно юридическим путем.

Видимо, вся эта информационная история нужна, чтобы девушка привлекла внимание к себе. Не к разводу, а к себе.

Может быть, в скором времени, как показывает практика, мы увидим ее поющей или ведущей какого-нибудь ток-шоу.

Я этому не удивлюсь», — цитирует Болотову «Спорт Бизнес Online».

Стоит отметить, что процесс по расторжению брака Глушаковых начался еще в сентябре 2018 года. Инициатором развода выступил Денис после того, как его жена обвинила его в многочисленных изменах, а также заявила, что 32-летний хавбек «Спартака» «неоднократно ее избивал».

Сторона женщины настаивала на взыскании со спортсмена алиментов, а также об определении места жительства детей вместе с матерью, однако

сам Глушаков ходатайствовал об обратном решении: в частности, он сам хотел получать алименты от супруги в размере 80 тысяч рублей.

Дело доходило даже до угроз: в октябре прошлого года в СМИ попали аудиозаписи, на которых Глушаков якобы заявил Дарье, что ради меньших алиментов уедет играть в грозненский «Ахмат», где по контракту будет зарабатывать 35 тыс. рублей.

После длительных судебных разбирательств капитан красно-белых сменил своих адвокатов, а затем и вовсе написал заявление в суд об отказе от двух своих требований относительно взыскания денежных средств со своей жены и места жительства несовершеннолетних дочерей, согласившись с тем, чтобы они жили с матерью.

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