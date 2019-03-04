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Карьера под угрозой: Емельяненко лишили боя за дебош

«Вину доказали»: ближайший бой арестованного Емельяненко отменен

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, ранее задержанный полицией за вождение в нетрезвом виде, еще не скоро выйдет в октагон. Организация RCC, под эгидой которой атлет должен был провести следующий поединок, отменила запланированный на начало мая бой и приостановила контракт со спортсменом.

Поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, который должен был состояться в Челябинске 4 мая, отменен. Спортсмен должен был сойтись в октагоне с Вагнером Прадо из Бразилии.

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Исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко также отметил, что контракт атлета с лигой приостановлен.

«Бой Емельяненко, запланированный на 4 мая, отменен, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу. Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя.

Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен»,

— цитирует Клименко ТАСС.

Нет никаких сомнений, что данное решение руководства организации связанно с инцидентом, произошедшим с российским бойцом 1 марта.

37-летний Емельяненко в нетрезвом состоянии был задержан сотрудниками ДПС за неправильную парковку и провоцирование аварии с участием двух других автомобилей. Спортсмен категорически отказался предъявлять документы по требованию правоохранительных органов и попытался скрыться с места происшествия.

Согласно протоколам, которые были составлены на бойца, он также нецензурно выражался в адрес автоинспектора и угрожал тому расправой.

В полицию Емельяненко был доставлен в наручниках, а его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Против спортсмена собраны данные по статьям о «нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнении водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения» и о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции». Помимо прочего, рассматривается вариант возбуждения уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса России «Оскорбление представителя власти», однако эти материалы в суд пока не поступили. Как итог,

уже во время процесса в районном суде Кисловодска Емельяненко подтвердил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, и признал свою вину.

«Оглашается постановление о совершении административного правонарушения по статье Кодекса об административных правонарушениях России «Неповиновение сотруднику полиции». Вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения. Вина Емельяненко является доказанной. Признать Емельяненко виновным и назначить ему административный арест на десять суток, начало срока исчисляется с 1 марта», — вынес свой вердикт судья.

Стоит отметить, что Емельяненко-младший уже неоднократно имел проблемы с законом.

В 2012 году боец был оштрафован за пьяный дебош в самолете. В 2013-м в отношении бойца было возбуждено дело о драке в кафе, которое впоследствии было прекращено из-за перемирия сторон.

Весной следующего года спортсмен был арестован из-за аварии, произошедшей в Тамбове. Емельяненко не пострадал, однако серьезные травмы получил пассажир, находившийся на переднем сиденье. Дело разрешилось быстро и не получило серьезной огласки, поскольку в момент ДТП Емельяненко был трезв.

В 2014-м году Емельяненко-младший проходил обвиняемым по делу об избиении и изнасиловании домработницы. Боец не явился на один из первых допросов и был даже объявлен в федеральный розыск. Впоследствии Симоновский суд Москвы признал Емельяненко виновным в насильственных действиях сексуального характера и похищении документов, что привело к наказанию в виде 4,5 годам заключения.

Спустя полтора года Емельяненко вышел на свободу благодаря условно-досрочному освобождению (УДО).

Боец сразу вернулся в спорт, начал тренироваться в грозненском клубе «Ахмат». С осени 2017 года Емельяненко провел шесть поединков, в которых одержал пять побед и один раз добился ничейного результата.

В декабре 2018 года Александр должен был сразиться с бразильцем Франсимаром Баррозу, однако из-за травмы не смог выйти в октагон.

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