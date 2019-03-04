«Нашли 40 пакетов с кровью»: почему Полторанин сбежал в Москву

В австрийском Зеефельде завершился чемпионат мира по лыжным гонкам. К сожалению, он запомнился не только спортивными событиями, вроде тотального доминирования норвежцев и россыпи серебряных медалей россиян, но и грандиозным допинговым скандалом.
Полиция Австрии, где употребление допинга является уголовным преступлением, устроила облаву на пятерых нарушителей. Под арест попали лидер сборной Казахстана, участник шести Олимпиад Алексей Полторанин, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также два австрийца Макс Хауке и Доминик Бальдауф.
До этого дня публично признал свою вину только Таммъярв, который рассказал обо всем на специально созванной пресс-конференции, однако
накануне стало известно, что второй пойманный на допинге эстонец — Веерпалу — направил в адрес Эстонского национального телерадиовещания открытое письмо, где тоже раскаялся в содеянном.
«Я хочу обратиться ко всему народу Эстонии, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в том, что я якобы скрываюсь от общественности. Моей целью не было убежать от кого-то. Я лишь хотел как можно быстрее добраться до дома, до своих близких.
Я дал показания в полиции и честно рассказал о случившемся, признав свою вину: да, я нарушил антидопинговые правила», — написал Андреас.
В заключение лыжник заявил, что не собирается отвечать ни на какие вопросы журналистов, а также признался, что ему очень стыдно за случившееся, и попросил прощения у всех, кому он мог навредить своим безответственным поведением.
Любопытно, что это письмо Веерпалу направил с электронной почты своей матери — видимо, чтобы сотрудники Эстонского национального телерадиовещания не имели возможности засыпать вопросами его личный ящик.
Вообще, по информации австрийских СМИ, все пятеро обвиняемых еще во время пребывания под арестом признались в кровяном допинге — вливании в организм своей же крови, но обогащенной кислородом (это помогает повышать выносливость). Однако публично, а не в полицейском участке, в своем проступке раскаялись на данный момент только эстонцы.
Один из самых известных спортсменов Казахстана Полторанин, например, до сих пор никак не прокомментировал произошедшее и даже не вышел на связь с федерацией лыжного спорта своей страны.
Более того, оказалось, что лыжник уже неделю как вылетел из Зеефельда, но не на родину, а в Москву. Об этом сообщил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
«Полторанин вечером 28 февраля через немецкий город Мюнхен вылетел в направлении города Москвы. От разговора с нашими дипломатами он отказался. На сегодняшний день мы не знаем о его местонахождении», — передает слова функционера ТАСС.
Национальная федерация лыжных гонок Казахстана даже выпустила официальное заявление, в котором осудила подобное поведение лыжника и подтвердила информацию о допинговых обвинениях в его адрес.
«С огромным сожалением подтверждаем факт получения официального уведомления (об отстранении Полторанина за применение допинга. — «Газета.Ru»). В документе «черным по белому» обозначена категоричная позиция Международной лыжной федерации. Алексей своим молчанием оставляет много вопросов открытыми.
То, что он не посчитал нужным встретиться с генеральным секретарем Федерации лыжных гонок Казахстана и консулом нашей страны после освобождения, не выходит на связь и никаким образом не комментирует происходящее, лишь подтверждает все предположения о его причастности»,
— говорится в заявлении организации.
Также в федерации подчеркнули, что главной задачей для них является поддержать боевой дух остальных членов сборной Казахстана.
У Полторанина есть десять дней с того момента, как он получил официальное уведомление об отстранении (1 марта), чтобы обжаловать этот вердикт и предоставить доказательства своей невиновности. Однако спортсмен не желает контактировать со структурами из своей страны, которые могли бы оказать ему юридическую поддержку, и, видимо, считает это дело бесполезным.
В адрес участника шести Олимпиад уже полетели критические высказывания от его коллег по виду спорта. Так, канадский лыжник Алекс Харви заявил, что Полторанин, скорее всего, лишил его медали.
«Полторанин украл у меня медаль. Вероятно, я мог бы получить больше наград, если бы не его допинг.
Я всегда думал, что в лыжных гонках можно превзойти обманщиков. Это ведь не велоспорт, где все зависит лишь от твоих ног, — тут большое значение имеют лыжи и технологии, то есть не все зависит от физических сил.
Тем не менее инцидент с Полтораниным невероятно трагичный. Меня тошнит, когда я думаю об этом», — цитирует Харви Expressen.
Любопытно, что поимкой пятерых лыжников дело о допинге в Австрии может не ограничиться. Так, немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что
были обнаружены еще 40 пакетов с чьей-то кровью — предположительно, их тоже должны были перелить спортсменам после обогащения кислородом. Однако кто именно планировал воспользоваться этими запасами, пока неизвестно.
В комментарии ARD Зеппельт отметил, что эти пакеты не имеют отношения к уже пойманным лыжникам.
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