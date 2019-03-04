К триумфу Универсиады: биатлонистки вступают в борьбу. LIVE

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Каплина как бьется! На лежке чисто отстрелялась. А вот Тимербулатова будто пропускает вперед соотечественниц, завершая крайний рубеж с двумя промахами.
Ох, у Мошковой на третьем рубеже два промаха. Больше двух минут она проигрывает.
Какая концовка нас ждет! Воронина на четвертом рубеже чисто отработала. Бежит она к финишу.
Один промах у Гербуловой. На грани она, но запас у нее хороший — скорость отличная.
Гербулова перед третьим рубежом выигрывает у Чирковой 20 секунд. Главное — не мазать.
Как обидно... У лидера гонки Чирковой один промах на лежке. А совсем рядом Тимербулатова — в 30-ти секундах.
«Как я и говорила, проблемы со стрельбой будут. Волнение, первый старт. Мне показалось, что у Чирковой палки очень большие. Но, быть может, я окажусь не права», — говорит Зайцева о гонке.
У Каплиной один промах, зато Тимербулатова точна на третьем рубеже! Вот это борьба.
И Мошкова с Ворониной, к сожалению, далеки от идеала. Еще по одному промаху прибавляют себе.
Эх! Гербулова один промах допускает на втором рубеже. Даже с промахом Наталья идет в лидерах — по времени Чирковой.
После второго рубежа Чиркова лидирует, Воронина отстает на 58 секунд.
Чиркова на стойке хороша! Пять из пяти.
Конкурентка россиянок Свободова фактически самоликвидируется. Три(!) промаха на втором рубеже.
Тимербулатова мажет на стойке, а Мошкова — на лежке. Надо прибавлять, девушки.
Гербулова! Показывает весь международный опыт, накопленный за сезон! Очень быстро выбивает все мишени на первом рубеже и бежит за золотом.
«Ветра нет, солнце не светит — условия для стрельбы идеальные. Однако стрельба зависит и от других факторов. Промах Ворониной? Это волнение. Что касается трассы, то думаю, все девушки знакомы с ней», — рассказала в эфире «Матч ТВ» легенда отечественного биатлона Ольга Зайцева.
Чиркова — на пять баллов! Точнее, мишеней. После первого рубежа обходит Тимербулатову на четыре секунды.
Гербулова неплохо стартовала. Очень неплохая скорость.
Молодец, Эмма! Тимербулатова очень быстро отстрелялся на первом рубеже, закрыв все мишени. Она идет в лидерах.
Ой! Воронина один промах допускает на первом рубеже. Добавляется ей одна минута.
Чиркова уходит на дистанцию. Большие надежды на нее сегодня.
Воронина своим ходом отлично закрепилась на первом месте. Тимербулатова идет четвертой.
Гонка началась! Поехали!
Россиянки побегут следующим составом: 2. Тамара Воронина 5. Эмма Тимербулатова 13. Елена Чиркова 22. Наталья Гербулова 25. Екатерина Мошкова 26. Елизавета Каплина
Соревнование стартует в 7:00 по московскому времени.
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