К триумфу Универсиады: биатлонистки вступают в борьбу. LIVE

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УфаДинамо М
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ЕнисейРостов
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Спартак МКраснодар
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Италия / Серия А
14:30
ТориноКьево
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УдинезеБолонья
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ДженоаФрозиноне
0:0
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СПАЛСампдория
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АталантаФиорентина
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НаполиЮвентус
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Англия / Премьер-лига
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ЭвертонЛиверпуль
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ФНЛ / Первый дивизион
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СибирьТюмень
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Нижний НовгородСочи
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АрмавирТомь
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Украина / Премьер-лига
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ГенгамНант
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НиццаСтрасбург
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Хоккей / Универсиада-2019
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
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23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
1:4
закончен
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
2:1
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00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
3:0
закончен
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
2:3
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
2:5
закончен
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
2:3 (Б)
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
2:2
перерыв
Единая лига ВТБ
18:00
Калев Цмоки-Минск
108:83
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19:30
Зелена Гура ВЭФ
78:92
закончен
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:118
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
128:107
закончен
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
118:123
закончен
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
104:115
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
135:121
закончен
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
112:107
закончен
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
107:93
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
99:95
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
1
Холунд (Норвегия)
1:49.59,3
2
Большунов (Россия)
+27,8
3
Рёте (Норвегия)
+57,8
закончен
Олимпизм /
06:00
Онлайн-трансляция третьего дня Универсиады в Красноярске
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Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Олимпизм /
07:00
Онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки по биатлону
online
Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур
не начался
23:00
Реал Мадрид Аякс
не начался
Франция / Лига 1
21:00
БордоМонпелье
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
не начался
19:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
00:00
ЦСКАВитязь
не начался
00:00
АвтомобилистТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Даллас СтарзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзМонреаль Канадиенс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Локомотив-Кубань
не начался
21:00
Альба Уникаха
не начался
22:00
АСВЕЛ Андорра
не начался
22:45
Валенсия Ритас
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
не начался
К триумфу Универсиады: биатлонистки вступают в борьбу. LIVE

Онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки по биатлону

На Универсиаде в Красноярске биатлонистки борются за победу в индивидуальной гонке на 15 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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07:40

Каплина как бьется! На лежке чисто отстрелялась. А вот Тимербулатова будто пропускает вперед соотечественниц, завершая крайний рубеж с двумя промахами.

07:38

Ох, у Мошковой на третьем рубеже два промаха. Больше двух минут она проигрывает.

07:37

Какая концовка нас ждет! Воронина на четвертом рубеже чисто отработала. Бежит она к финишу.

07:36

Один промах у Гербуловой. На грани она, но запас у нее хороший — скорость отличная.

07:35

Гербулова перед третьим рубежом выигрывает у Чирковой 20 секунд. Главное — не мазать.

07:33

Как обидно... У лидера гонки Чирковой один промах на лежке. А совсем рядом Тимербулатова — в 30-ти секундах.

07:32

«Как я и говорила, проблемы со стрельбой будут. Волнение, первый старт. Мне показалось, что у Чирковой палки очень большие. Но, быть может, я окажусь не права», — говорит Зайцева о гонке.

07:30

У Каплиной один промах, зато Тимербулатова точна на третьем рубеже! Вот это борьба.

07:29

И Мошкова с Ворониной, к сожалению, далеки от идеала. Еще по одному промаху прибавляют себе.

07:27

Эх! Гербулова один промах допускает на втором рубеже. Даже с промахом Наталья идет в лидерах — по времени Чирковой.

07:26

После второго рубежа Чиркова лидирует, Воронина отстает на 58 секунд.

07:24

Чиркова на стойке хороша! Пять из пяти.

07:22

Конкурентка россиянок Свободова фактически самоликвидируется. Три(!) промаха на втором рубеже.

07:20

Тимербулатова мажет на стойке, а Мошкова — на лежке. Надо прибавлять, девушки.

07:19

Гербулова! Показывает весь международный опыт, накопленный за сезон! Очень быстро выбивает все мишени на первом рубеже и бежит за золотом.

07:16

«Ветра нет, солнце не светит — условия для стрельбы идеальные. Однако стрельба зависит и от других факторов. Промах Ворониной? Это волнение. Что касается трассы, то думаю, все девушки знакомы с ней», — рассказала в эфире «Матч ТВ» легенда отечественного биатлона Ольга Зайцева.

07:15

Чиркова — на пять баллов! Точнее, мишеней. После первого рубежа обходит Тимербулатову на четыре секунды.

07:13

Гербулова неплохо стартовала. Очень неплохая скорость.

07:10

Молодец, Эмма! Тимербулатова очень быстро отстрелялся на первом рубеже, закрыв все мишени. Она идет в лидерах.

07:08

Ой! Воронина один промах допускает на первом рубеже. Добавляется ей одна минута.

07:06

Чиркова уходит на дистанцию. Большие надежды на нее сегодня.

07:04

Воронина своим ходом отлично закрепилась на первом месте. Тимербулатова идет четвертой.

07:00

Гонка началась! Поехали!

06:50

Россиянки побегут следующим составом: 2. Тамара Воронина 5. Эмма Тимербулатова 13. Елена Чиркова 22. Наталья Гербулова 25. Екатерина Мошкова 26. Елизавета Каплина

06:40

Соревнование стартует в 7:00 по московскому времени.

06:30

Здравствуйте! На красноярской Универсиаде биатлонистки побегут индивидуальную гонку на 15 км