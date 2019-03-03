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Придержали быков: «Спартак» помог «Зениту»

«Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе красно-белых голом отметился Зе Луиш, а за «Краснодар» забил Маурисио Перейра. По итогам тура петербургский «Зенит» обеспечил себе единоличное лидерство в турнирной таблице с трехочковым отрывом.

3 марта московский «Спартак» на своем поле принимал «Краснодар» в первом матче второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча была центральной в 18-м туре первенства и во многом определяющей в чемпионской гонке. «Быки» являются основным конкурентом петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали. Петербуржцы свой матч провели накануне и увезли из Екатеринбурга победу над местным «Уралом», оторвавшись в турнирной таблице на четыре очка.

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«Краснодар» ожидаемо выставил в Москве атакующий состав, произведя сразу несколько изменений по сравнению с ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, в котором подопечные Мурада Мусаева по сумме двух встреч одолели леверкузенский «Байер». Гости выставили атакующую тройку Классон — Вандерсон — Сулейманов, а в оттяжке сыграл Маурисио Перейра. В центре обороны у «Краснодара» вышли Мартынович и Фьолусон, пополнивший состав в зимнее трансферное окно.

Если атакующая модель «Краснодара» не стала сюрпризом, то «Спартак» стартовым составом удивил. Место в воротах занял Селихов, восстановившийся от травмы. Для Александра этот матч стал первым за красно-белых в текущем сезоне.

Неожиданно места в основе не хватило Дмитрию Комбарову и Денису Глушакову.

Роль капитана команды взял на себя Джикия, вышедший в паре с Боккетти. Изменил «Спартак» и игровую схему: вместо привычных 4-2-3-1 и 4-3-3 Олег Кононов решил сыграть классическим 4-4-2, выпустив в центре поля Зобнина и Гулиева и расставив Ломовицкого с Ханни по флангам. В нападении же у «Спартака» с первых минут сыграли Зе Луиш и Адриано.

Сама атмосфера матча выглядела весьма тихой и спокойной. Как минимум из-за отсутствия на стадионе активной группы фанатов красно-белых.

По итогам матча 16-го тура, в котором «Спартак» одолел столичный «Локомотив», Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) закрыл болельщикам доступ на трибуну «Б», на которой располагаются активные фанаты команды. Причиной этому стало скандирование лозунгов расистского характера. Несмотря на это, стадион все равно заполнился на три четверти: на матче, согласно официальному рапорту, присутствовало 27 662 зрителя.

С первых минут встречи «Спартак», который задачу бороться за чемпионство с себя не снял, взял игру под свою контроль. Однако позиционные атаки москвичей ограничивались лишь подходами к чужой штрафной площади без опасных моментов.

Авторами первого забитого мяча все же стали хозяева, соорудив гол в несвойственной для себя манере.

На 15-й минуте «Краснодар» большими силами ушел на чужую поля, устроив затяжную позиционную атаку, но потерял мяч у штрафной красно-белых. Качественно в отборе сыграл Айртон, оказавшийся в центре защиты, и с нерабочей правой ноги выполнил длинный заброс в направлении Зе Луиша.

Кабовердинец резко стартовал с центра поля и выиграл у одинокого Фьолусона дуэль на 60-метровке, затем сблизился с вратарем и пробил точно в дальний нижний угол, выведя «Спартак» вперед.

После гола хозяева поля подсели к собственной штрафной, отдав инициативу «Краснодару». За 15 минут до окончания первого тайма «быки» данным преимуществом воспользовались.

Гулиев ошибся в своей зоне и оставил пространство Перейре, который вошел в штрафную и пробил мимо Селихова.

За несколько минут до перерыва Олег Кононов решился на первую замену, убрав с поля Ломовицкого, который в игру так и не вошел. Вместо него на поле вышел Мельгарехо, занявший позицию правого полузащитника.

Позднее «Краснодар» отличился снова, организовав «гол в раздевалку». Однако судьи взятие ворот не засчитали: Вандерсон, подхвативший мяч во вратарской после удара Классона, оказался в офсайде.

Вторая половина встречи началась иначе. Команды забыли про середину поля и обменялись несколькими опасными контрвыпадами, а главные тренеры — заменами. У красно-белых Мелкадзе заменил Луиса Адриано, а у «Краснодара» вместо Сулейманова на поле вышел Ари, который «Спартаку» по старому знакомству забивает регулярно, а также новичок клуба Ольссон, вышедший вместо Перейры.

Выход шведа был обусловлен пробелом «быков» в середине поля, чем активно пользовались хозяева — Газинский и Каборе со своей задачей уже не справлялись. Как минимум в созидании данный ход сработал.

Гости в течение нескольких минут трижды выбрались большими силами к чужим воротам, но Вандерсон дважды пробил мимо ворот, а все тому же Ольссону не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел во вратарской.

Отличный же шанс выйти вперед был у москвичей. Мелкадзе сделал пас на ход Айртону, однако его прострел был заблокирован. Георгий первым сыграл на подборе и мощно пробил низом.

Мяч задел Мартыновича и отскочил прямо к Мельгарехо, который не смог пробить точно из вратарской.

За десять минут до окончания встречи Олег Кононов решился на последнюю замену и выпустил на поле Глушакова. Болельщики во мнениях вновь разделились: кто-то встретил капитана команда аплодисментами, кто-то свистом и гулом.

Реальную возможность увезти из Москвы три очка имели гости. Боккетти не откликнулся на передачу Рассказова в своей штрафной, и Рамирес мгновенно воспользовался ошибкой защитника, выполнив прострел в центр штрафной, где оказался никем не прикрытый Ольссон.

Швед нанес удар с лету, однако на пути мяч встал все тот же Боккетти. На подборе оказался Петров, мощно зарядивший с линии штрафной. Мяч после выстрела российского защитника угодил в перекладину.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников к основному времени встречи добавил три минуты, и в последнюю из них «Спартак» заработал опасный штрафной.

Мартынович «срубил» Мельгарехо и получил вторую желтую карточку за срыв атаки. Ответственность на исполнение решающего стандарта взял на себя капитан красно-белых, но Сафонов с ударом Глушакова в дальний нижний угол справился без проблем.

В конечном итоге ничья, от которой больше всех выиграл «Зенит», сохранивший комфортное преимущество.

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев, впрочем, значения данному факту не придал, заявив, что сама игра ему понравилась.

«Обе команды показали яркую и атакующую игру. Футбол получился открытым, а это нравится болельщикам. Считаю, что «Краснодар» выглядел смело, однако нам нужно забивать больше. Начало игры было за «Спартаком», и мы не справились с давлением. Однако во втором тайме у хозяев кончились силы, а игра прошла на встречных курсах. Это был яркий матч», — заявил Мусаев.

Кононов же оказался иного мнения и результатом матча остался не удовлетворен.

«Игра была равна. Нам было немного сложнее в силу того, что проводили первый матч, а «Краснодар» уже провел матчи на высоком уровне. В целом мы справились.

Но есть неудовлетворение от того, что не выиграли. Каждая ничья — это как поражение, вне зависимости от соперника, при всем уважении к «Краснодару»,

— сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 18-ти туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков. «Краснодар» располагается на второй позиции с 34 баллами.

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