«Это зверь»: наследник Хабиба разнес американца в Лас-Вегасе

Джонс укрепился на троне

В ночь со 2 на 3 марта по московскому времени в Лас-Вегасе состоялся бойцовский вечер UFC 235, главным событием которого стал поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между Джоном Джонсом и Энтони Смитом.

Скандально известный Джонс лишь в декабре 2018 года вернулся после 15-месячной дисквалификации за допинг и сразу же завоевал титул чемпиона UFC.

В поединке за этот пояс Боунс (прозвище спортсмена от английского bones — «кости») одолел шведского бойца Александра Густаффсона техническим нокаутом.

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Изголодавшийся по схваткам Джонс согласился снова выйти в октагон уже в феврале 2019-го. В соперники ему подобрали американца Энтони Смита, который, откровенно говоря, едва ли соответствовал уровню оппонента.

На этот поединок Смит вышел в смешных очках, в которых был и на взвешивании, словно хотел лишний раз подчеркнуть свой статус андердога.

Джонс же появился перед ревущей толпой под «We Are The Champions». Эта песня стал пророческим саундтреком к тому, что произошло дальше.

В первом раунде Боунс успокоил соперника ложной пассивностью, проведя две минуты в спокойном темпе и почти без ударов, однако затем резко прижал Смита к сетке и уже в клинче пару раз заехал ему плечом. До самого перерыва он удерживал Энтони под контролем, за счет чего забрал раунд и психологическое преимущество.

После этого Джонс принялся развивать успех, часто нанося мощные удары ногами, прессингуя оппонента у сетки и время от времени проводя успешные тейкдауны. В третьем раунде преимущество по ударам дошло до 53-5 в пользу действующего чемпиона.

Смит иногда отвечал грозному сопернику прицельными выстрелами рукой и однажды даже немного потряс его, однако этого оказалось недостаточно, чтобы замедлить поток атак.

Однажды Джонс даже позволил себе запрещенный прием — ударил Смита коленом в тот момент, когда тот лежал в партере. За это с Боунса сняли два балла, что, впрочем, не помешало ему победить по общей сумме.

Судьи признали триумф чемпиона единогласным решением — 48:44 в его пользу в каждом раунде.

Забит идет по стопам Хабиба

На этом же вечере, только в предварительном карде, выступал Забит Магомедшарипов — российский боец из Дагестана, который уверенно идет по стопам Хабиба Нурмагомедова в UFC.

Правда, Забит выступает в полулегкой весовой категории (до 66 кг), так что в октагоне они с Дагестанским Орлом вряд ли встретятся.

Да и думать о таких статусных боях Магомедшарипову пока немного рано — на UFC 235 он не без труда справился с не самым звездным американцем Джереми Стивенсом.

Россиянин любит поражать зрителей красивыми хай-киками, ударами с разворота и всегда дерется очень зрелищно, однако в противостоянии с более серьезными соперниками такое шоу начинает вредить эффективности.

В первом раунде поединка со Стивенсом Забит не смог добыть себе очевидного преимущества: хотя американец и бил реже, но чаще попадал.

Во втором раунде дагестанец здорово перевел соперника в партер и осыпал его градом ударов с локтей, что позволило ему установить полное доминирование.

При этом стоит отметить, что Джереми долго сопротивлялся и позволил уложить себя на канвас лишь с третьей или четвертой попытки. Однако, оказавшись в пассивном положении, Стивенс едва не сдался: Магомедшарипов начал подбираться к удушающему приему, и, возможно, только гонг спас американца.

В третьем раунде Джереми решил рискнуть и неожиданно пошел вперед, перехватив инициативу. Забит почему-то оказался к этому не готов и позволил оппоненту нанести несколько неплохих ударов. Под конец поединок уже напоминал откровенную рубку без слаженной защиты.

Поскольку последнее слово осталось за Стивенсом, тот решил, что победа близка, и принялся праздновать, едва прозвучал гонг.

Who takes it at #UFC235?



Jeremy Stephens or Zabit Magomedsharipov? pic.twitter.com/eDwYLIBtrk — UFC Europe (@UFCEurope) 3 марта 2019 г.

Однако, несмотря на неоднозначное развитие поединка, судьи все же предпочли Магомедшарипова: все отдали победу россиянину со счетом 29-28.

Теперь в активе Забита пять викторий в UFC. Неудивительно, что сразу после объявления победителя он заговорил о титульном бое.

«Я думаю, что где-то уже через бой мне дадут титульный поединок.

Стивенс достаточно высок в рейтинге, после него должен быть соперник из топ-5, ну а потом, если все будет хорошо, то титул», — предположил дагестанский боец.

Еще в преддверии поединка с Джереми официальный твиттер UFC назвал Забита зверем (Zabeast от английского beast — «зверь»). Хочется верить, что у Магомедшарипова получится оправдать это прозвище уже в ближайшем будущем.

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