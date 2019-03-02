Жара в Канаде: россияне борются за медали в многоборье. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
16:30
ОренбургАнжи
0:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриИнтер М
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
АугсбургБоруссия Д
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЖирона
0:2
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
5:1
закончен
19:00
Ак БарсАвангард
1:4
закончен
19:30
ХК СочиЛокомотив
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
Динамо МЙокерит
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМонреаль Канадиенс
2:4
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
1:3
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
3:6
закончен
03:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
4:3 (ОТ)
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзСент-Луис Блюз
5:2
закончен
04:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
5:3
закончен
06:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
0:3
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
4:3
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Нижний Новгород Зенит
85:83
закончен
Евролига
21:00
Будучность Бавария
75:89
закончен
22:30
Олимпиакос ЦСКА
81:97
закончен
23:00
Барселона Реал Мадрид
77:70
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
112:123
закончен
03:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
161:168
закончен
04:00
Торонто РэпторсПортленд Трэйл Блэйзерс
119:117
закончен
04:00
Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
107:96
закончен
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
116:130
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
109:116
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
120:131
закончен
Хроника /
11:15
Пять лыжников признались в применении допинга на ЧМ
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:15
Мужская эстафета 4х10 км
1
Норвегия
1:42.32,1
2
Россия
+38,8
3
Франция
+1.01,0
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
УралЗенит
0:1
закончен
14:00
АрсеналЦСКА
2:0
закончен
16:30
Локомотив МКрылья Советов
2:2
закончен
19:00
РубинАхмат
1:0
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭспаньолВальядолид
3:1
закончен
18:15
ВильярреалАлавес
1:2
закончен
20:30
УэскаСевилья
1:0
2 тайм
22:45
Реал МадридБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурАрсенал
1:1
закончен
18:00
БорнмутМанчестер Сити
0:1
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
БёрнлиКристал Пэлас
1:3
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
3:2
закончен
18:00
ВулверхэмптонКардифф Сити
2:0
закончен
20:30
Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
2:0
2 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаДинамо К
1:2
закончен
18:00
ЧерноморецШахтёр Д
0:1
закончен
Италия / Серия А
17:00
ЭмполиПарма
3:3
закончен
20:00
МиланСассуоло
1:0
закончен
22:30
ЛациоРома
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Фортуна
0:4
закончен
17:30
БайерФрайбург
2:0
закончен
17:30
Айнтрахт ФХоффенхайм
3:2
закончен
17:30
ГертаМайнц
2:1
закончен
17:30
НюрнбергРБ Лейпциг
0:1
закончен
20:30
Боруссия МБавария
1:4
2 тайм
Франция / Лига 1
19:00
КанПСЖ
1:2
закончен
22:00
АнжеМонако
0:0
1 тайм
22:00
НимРенн
перенесен
22:00
РеймсАмьен
0:0
1 тайм
КХЛ / плей-офф
15:00
ТракторАвтомобилист
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
ВитязьЦСКА
1:3
закончен
17:00
СпартакСКА
2:5
закончен
17:00
ТорпедоБарыс
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
0:2
2 период
00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
не начался
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
не начался
06:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Автодор
93:105
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Енисей
79:67
закончен
18:00
УНИКС Астана
95:98
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
1:14:26.2
2
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
+36.80
3
Фрида Карлссон (Швеция)
+44.00
закончен
Олимпизм / Церемония открытия Универсиады-2019
14:30
Состоялась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
закончен
Конькобежный спорт / ЧМ по конькобежному спорту
22:00
Классическое многоборье
online
Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаДинамо М
не начался
14:00
ЕнисейРостов
не начался
19:00
Спартак МКраснодар
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскЧертаново
не начался
13:00
СибирьТюмень
не начался
13:00
РоторСпартак-2
не начался
14:00
Нижний НовгородСочи
не начался
15:00
МордовияТамбов
не начался
15:00
ХимкиФакел
не начался
15:30
Краснодар-2Луч
не начался
16:00
Зенит-2Шинник
не начался
17:00
АрмавирТомь
не начался
17:00
БалтикаАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарСельта
не начался
18:15
БетисХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
не начался
22:45
ВаленсияАтлетик Б
не начался
Италия / Серия А
14:30
ТориноКьево
не начался
17:00
УдинезеБолонья
не начался
17:00
ДженоаФрозиноне
не начался
17:00
СПАЛСампдория
не начался
20:00
АталантаФиорентина
не начался
22:30
НаполиЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
УотфордЛестер Сити
не начался
17:05
ФулхэмЧелси
не начался
19:15
ЭвертонЛиверпуль
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗаряВорскла
не начался
15:00
Олимпик ДАрсенал К
не начался
18:00
АлександрияМариуполь
не начался
18:00
КарпатыЛьвов
не начался
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНант
не начался
17:00
ЛилльДижон
не начался
17:00
НиццаСтрасбург
не начался
19:00
ЛионТулуза
не начался
23:00
МарсельСент-Этьен
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартГанновер-96
не начался
20:00
ВольфсбургВердер
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевМеталлург Мг
не начался
17:00
Динамо МЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
18:00
ХК СочиЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев Цмоки-Минск
не начался
19:30
Зелена Гура ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Жара в Канаде: россияне борются за медали в многоборье. LIVE

Онлайн-трансляция классического многоборья ЧМ по конькобежному спорту

На чемпионате мира по конькобежному спорту мужчины и женщины соревнуются в классическом многоборье. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию соревнований.
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22:08

Тут тоже все спокойно. 39,42 Лаленковой против 40,42 немки! Намного быстрее она была.

22:07

Лаленкова на старте против Клаудии Пехштайн!

22:06

И ожидаемо выигрывает этот забег россиянка. Чуть-чуть не дотянула до своего рекорда. Эстонка проиграла 1,65 секунды.

22:05

Первой бежит Наталья Воронина против эстонки Саскии Алусалу! Поехали!

22:04

Спортсмены уже на дорожках, вовсю разминаются. Скоро начинаем!

22:00

Старт-лист в соревнованиях у женщин:

21:58

Первыми выступят женщины — они побегут 500 м. Следом мужчины на той же дистанции.

21:55

Напомним, что на прошлом чемпионате мира в классическом многоборье сборная России не завоевала медалей. Надеемся, что в Калгари ситуация будет исправлена.

21:50

В соревнованиях женщин от России выступят Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова и Наталья Воронина.

21:45

Мужскую команду России на турнире представят бронзовые призеры чемпионата мира на отдельных дистанциях — 2019 в командной гонке Данила Семериков и Сергей Трофимов.

21:40

Напомним, что в соревнованиях, которые пройдут в Калгари 2 и 3 марта, примут участие 58 спортсменов из 17 стран.

21:35

Спортсмены начнут борьбу в 22.00 мск.

21:30

На чемпионате мира по конькобежному спорту проходят соревнования в классическом многоборье у мужчин и женщин. Вместе с вами за ними будет следить Жанна Однозеркина.