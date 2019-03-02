Жара в Канаде: россияне борются за медали в многоборье. LIVE

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Тут тоже все спокойно. 39,42 Лаленковой против 40,42 немки! Намного быстрее она была.
Лаленкова на старте против Клаудии Пехштайн!
И ожидаемо выигрывает этот забег россиянка. Чуть-чуть не дотянула до своего рекорда. Эстонка проиграла 1,65 секунды.
Первой бежит Наталья Воронина против эстонки Саскии Алусалу! Поехали!
Спортсмены уже на дорожках, вовсю разминаются. Скоро начинаем!
Старт-лист в соревнованиях у женщин:
Первыми выступят женщины — они побегут 500 м. Следом мужчины на той же дистанции.
Напомним, что на прошлом чемпионате мира в классическом многоборье сборная России не завоевала медалей. Надеемся, что в Калгари ситуация будет исправлена.
В соревнованиях женщин от России выступят Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова и Наталья Воронина.
Мужскую команду России на турнире представят бронзовые призеры чемпионата мира на отдельных дистанциях — 2019 в командной гонке Данила Семериков и Сергей Трофимов.
Напомним, что в соревнованиях, которые пройдут в Калгари 2 и 3 марта, примут участие 58 спортсменов из 17 стран.
Спортсмены начнут борьбу в 22.00 мск.
На чемпионате мира по конькобежному спорту проходят соревнования в классическом многоборье у мужчин и женщин. Вместе с вами за ними будет следить Жанна Однозеркина.