«36 часов под стражей»: эстонец рассказал о допинге все

Продолжает развиваться скандал на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде, где австрийская полиция арестовала сразу пятерых спортсменов по подозрению в употреблении кровяного допинга. Речь идет об австрийцах Доминике Балдауфе, Максе Хауке, эстонцах Андреасе Веерпалу и Кареле Таммъярве, а также о знаменитом казахстанском лыжнике Алексее Полторанине.

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Одновременно в Германии немецкая полиция, совершив параллельный рейд, арестовала четверых участников системы, помогавшей спортсменам из разных стран и видов спорта с переливанием крови, что позволяло насытить организм красными кровяными тельцами и способствовало улучшению результатов.

Самым диким моментом стало задержание Хауке, которого полицейские поймали с поличным, застав спортсмена в номере как раз в момент процедуры переливания крови перед 15-километровой гонкой с раздельным стартом, в которой он должен был участвовать, но на которую, как и остальные арестованные, не вышел.

Все попавшиеся австрийской полиции спортсмены дали признательные показания в употреблении допинга и уже отпущены из участка.

1 марта с заявлением выступила Международная федерация лыжных видов спорта, объявившая о пока что временном отстранении всей пятерки от соревнований.

«ФИС не потерпит допинга в любой форме. Любой спортсмен и другие лица, которые открыто игнорируют правила, защищающие чистых спортсменов и целостность нашего вида спорта, будут наказаны, — прокомментировал ситуацию президент ведомства Джанфранко Каспер.

— Я надеюсь, что наши решительные действие дадут ясный сигнал другим спортсменам, что нарушители антидопинговых правил столкнутся с серьезными личными, юридическими и спортивными последствиями».

Сложившаяся ситуация уже привела к последствиям не только для самих проштрафившихся спортсменов. Так, тренер координатор австрийской команды норвежец Тронд Нистад в интервью своим соотечественникам из VG заявил, что покинет должность после окончания чемпионата мира.

«Я увидел доказательства употребления допинга. Я прекращаю работать с австрийской лыжной федерацией. В воскресенье после окончания чемпионата мира я отправляюсь домой в Рамзау, — заявил Нистад. — Пока есть люди, которые готовы идти на такое, у меня нет желания работать с австрийской федерацией».

Напомним, что ранее Нистад рассказал о том, что

здание, в котором спортсменам помогали организовывать процедуру переливания крови на ЧМ-2019, было замаскировано под парикмахерскую.

«Допинговый притон был прямо у нашего отеля. Полиция сказала, что он выглядел как парикмахерская, куда спортсмены заходили и брали то, что им было нужно. Это все какой-то сюрреализм. Такое ощущение, что мы снимаемся в кино, но не знаем, кто играет главную роль. Я бы никогда не подумал, что окажусь в такой ситуации», — отметил Нистад.

Пострадал и один из полицейских, участвовавших в задержании, правда, он виноват в этом сам, поскольку снял, как Хауке переливает себе кровь, на видео и выложил его в сеть, после чего был отстранен начальством от работы за «разглашение служебной тайны».

Если австрийцы и Полторанин, по информации СМИ, признались в употреблении кровяного допинга на ЧМ-2019 практически сразу, то от эстонцев полиции признания пришлось дожидаться несколько дольше, зато Эстонский лыжный союз организовал специальную пресс-конференцию, на которой ошеломляющие откровения выдал Таммъярв.

«Начнем с начала. У меня был разговор с Мати Алавером (тренером сборной Эстонии по лыжным гонкам — «Газета.Ru»), который сказал мне, что есть контакт — если хочешь начать бегать на лыжах быстрее, то в Германии есть врач. Я принял решение, что да, хочу получить помощь от кровяного допинга, — рассказал лыжник.

— Летом 2016 года мы взяли кровь, на чемпионате мира в Лахти это не принесло особого успеха, потому что я был болен. Мы использовали это на многих соревнованиях, следов от этого не оставалось.

Так же и здесь, но немецкая таможня в сотрудничестве с австрийской полицией организовала большую операцию. За нами следили и организовали рейд. После того, как ко мне приходил сотрудник немецкого врача, который вколол мне мою кровь при подготовке к классическому забегу на 15 км. После этого я 36 часов был под стражей, дал показания, рассказал им значительно детальнее и подробнее, как все происходило.

Не сказали, какое наказание предстоит. Для меня это освобождение, что я могу говорить с вами так, что руки не дрожат. Хорошо, что это закончилось, но мне, разумеется, очень тяжело».

Сам 65-летний Алавер, которому, между прочим, восемь лет назад поступало предложение возглавить российскую сборную по лыжным гонкам, подтвердил слова своего подопечного.

«Подтверждаю, что я дал Карелу Таммъярву контакты немецкого спортивного врача Марка Шмидта (арестованного полицией Германии — «Газета.Ru») в 2016 году.

Это самая большая ошибка в моей жизни и я искренне раскаиваюсь. Приношу извинения спортсменам, их близким, любителям лыжного спорта и спортивной общественности. Моему поступку нет оправдания», — написал тренер в ставшей достоянием общественности объяснительной записке.

Также из-за случившегося Алавер уже покинул исполком Олимпийского комитета Эстонии.

Прокомментировали ситуацию и в Национальной федерации лыжных гонок Казахстана, отметив, что не получали официального уведомления о задержании лидера сборной своей страны.

«Алексей освобожден, физически здоров. На связь пока ни он, ни его тренер не выходят, — рассказала пресс-секретарь организации Самал Наурызова.

— Никаких заявлений, обвинений или уведомлений к нам не поступало. Казахстанская сторона не получила еще ничего, элементарно даже уведомления, что спортсмен задержан был».

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