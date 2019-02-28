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Кровяная лыжня: Полторанин признался в допинге

Лыжник Полторанин признался в кровяном допинге

Известный лыжник, участник трех Олимпиад Алексей Полторанин, представляющий сборную Казахстана, по данным австрийских СМИ, признался в применении кровяного допинга. Днем ранее правоохранители Австрии и Германии провели антидопинговый рейд, по итогам которого были задержаны пять спортсменов и четыре члена преступной группировки.

Известный казахстанский лыжник Алексей Полторанин, а также два австрийских спортсмена Макс Хауке и Доминик Бальдауф, по информации австрийского издания Kurier, признались в применении кровяного допинга.

27 февраля полиция Австрии совместно с немецкой прокуратурой задержала нескольких спортсменов по делу о международной допинговой сети.

В рамках оперативных мероприятий было проведено семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

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По подозрению в нарушении антидопингового законодательства были задержаны два лыжника из Австрии, член команды Казахстана, а также два эстонских атлета. Позднее выяснилось, что в числе подозреваемых казахстанец Алексей Полторанин, эстонец Андрус Веерпалу, а также Доминик Бальдауф и Макс Хауке из Австрии, занявшие шестое место в командном спринте. Все они подозревались в запрещенном переливании крови.

В Зефельде также были задержаны два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков попались на территории Германии. Об этом сообщается в заявлении Федерального ведомства по уголовным делам Австрии.

«По запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зеефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков», — подчеркнули в организации.

Члены криминальной группировки были задержаны по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга на территории Германии. Сообщается, что

преступная группа, несколько лет работавшая в немецком Эрфурте, была связана с неким доктором Маркусом С.

В операции, которая получила кодовое название «Кровопускание», приняли участие представители Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью и Таможенной службы по борьбе с контрабандой Мюнхена.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что задержания лыжников проводились при его содействии.

«WADA поддерживает тесную связь с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами, которые полиция проводила сегодня в Австрии и Германии, — отмечается в официальном заявлении. — Эти рейды были частью более масштабной полицейской операции, нацеленной на преступников из ряда европейских стран. Департамент разведки и расследований WADA предоставлял информацию и другую помощь властям. Это сотрудничество последовало за расследованием WADA деятельности Международного союза биатлонистов (IBU), которое в прошлом году привело к возбуждению уголовного расследования в Австрии и Норвегии».

По поводу задержаний высказался президент Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель. Он подчеркнул, что осуждает любые нарушения антидопинговых правил.

«Нет ничего более презренного, чем достижение результатов незаконными методами.

Я глубоко расстроен, что отдельные спортсмены, по-видимому, не учли уроков прошлого. В австрийской федерации нулевая терпимость к допингу. Но мы не можем гарантировать, что каждый человек будет соблюдать строгие правила. Ответственность несёт каждый отдельный спортсмен», — заявил чиновник.

Казахстанский лыжник Денис Волотка в свою очередь сообщил, что не был в курсе обысков и проверок. По его словам, о неучастии Полторанина он узнал уже после гонки.

«Узнал, что Полторанин не стартовал, уже после финиша. Мы с партнерами стартовали практически друг за другом и после финиша спрашивали: «Алексей не стартовал?» Вся сборная живет в одном отеле, но Алексей в отдельном номере, всегда готовится по индивидуальной программе. Он предпочитает жить один.

У нас всех был допинг-тест перед первой дисциплиной на ЧМ. После этого допинг-офицеры не приходили. Никаких обысков не было, я не в курсе»,

— передает слова спортсмена «Матч ТВ».

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что в нашей сборной все также открыты для допинговых проверок.

«В расположении сборной России все спокойно. Если захотят, пускай приезжают. Мы открыты для любых проверок, в том числе и для полиции. Проблем нет никаких», — подчеркнула Вяльбе в интервью РИА «Новости».

Отметим, что 31-летний Алексей Полторанин является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года. Лыжник трижды принимал участие в Олимпийских играх: в 2006 году в Турине, в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи.

В мужской индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем победу одержал норвежский атлет Мартин Йонсруд Сундбю. Вторым финишировал россиянин Александр Бессмертных, а замкнул тройку сильнейших лыжник из Финляндии Ийво Нисканен. Лидер сезона Йоханнес Клебо не принимал участие в старте.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта 2019 года.

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