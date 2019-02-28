«Готов драться даже с тигром»: когда ждать Хабиба

Не успела Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранить Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229, как в СМИ появилась информация о дате возвращения и возможном оппоненте Дагестанского Орла.

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28 февраля тренер российского бойца Хавьер Мендес внес ясность в волнующую журналистов и фанатов ситуацию.

Как и ожидалось, дагестанец приступит к поединкам после окончания дисквалификации членов своей команды Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, отстраненных за участие в том же инциденте, что и Орел. И это точно произойдет в 2019 году.

«Он дождется окончании дисквалификации своих товарищей — это единственное, что его волнует. Хабиб вернется в октябре, ноябре или декабре, но будьте уверены, он подерется в этом году. Нурмагомедов продолжает активно тренироваться, поскольку собирается защищать пояс чемпиона UFC», — цитирует Мендеса The Sun.

Свой последний на данный момент поединок Хабиб Нурмагомедов провел 6 октября 2018 года. На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе он в доминирующем стиле взял верх над ирландцем Конором Макгрегором в четвертом раунде, поймав оппонента на болевой прием.

Претендентов на бой с Орлом не так уж много. Жорж Сен-Пьер, которого так желал Хабиб видеть в октагоне, завершил карьеру. Нурмагомедов уже тепло проводил канадского ветерана ММА на пенсию.

«Удачи, легендарный Сен-Пьер! Время беспощадно — ты принял правильное решение.

И не забывай, когда ты в следующий раз будешь в России, я познакомлю тебя с дагестанской национальной кухней, ведь тебе больше не нужно гонять вес», — написал чемпион UFC в инстаграме.

Конор Макгрегор также пока не заинтересован в реванше. Это подтверждают и новости о почти решенном вопросе по бою ирландца с Дональдом «Ковбоем» Серроне, и жесткие комментарии менеджера россиянина Али Абдель-Азиза.

«Макгрегор не просил о реванше. Он не думает о втором поединке. Его отец, мать, жена и дети не хотят иметь ничего общего с Хабибом. Все Ирландия боится Орла: они даже не хотят произносить слово «реванш». Это страх.

Хабиб готов подраться с верблюдом, ослом, медведем и даже тигром. Но одно я знаю точно: мы позволим Конору провести остаток жизни в покое. Он должен помнить, что не стоит браться за задачи, которые не способен решить», — цитирует менеджера TMZ.

Есть яркий ударник Тони Фергюсон. Но тот настолько терпеливо дожидается окончания дисквалификации Хабиба, что даже отказался сразиться за временный титул в легком весе с Максом Холлоуэем. За это он даже получил порцию критики от Нурмагомедова

«Хочу напомнить, перед тем как стать чемпионом, я был близок к титульному бою три раза, и все три раза я терял возможность.

Тони, у тебя был шанс, и ты его потерял, и это только твоя вина. Ты знаешь, что я дисквалифицирован и не могу драться, но отбирать у меня титул было бы нечестно. Вот почему я не понимаю твоих нападок: если ты упал, ты должен встать, но не жаловаться»,

— посоветовал представителю США россиянин.

Остается один вариант: временный чемпион, имя которого болельщики узнают уже 13 апреля.

На турнире UFC 236 в восьмиугольнике сойдутся чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй и Дастин Порье. С наибольшей вероятностью, именно с победителем этого боя и встретится Хабиб в конце 2019 года.

Новости же о дебюте на боксерском ринге против непобежденного Флойда Мейвезера из США остаются не более чем слухами.

Сам же Хабиб напомнил о себе в далеко не спортивной стезе.

26 февраля спортсмен разместил в инстаграме фотографию со спектакля «Охота на мужчин», состоявшегося в его родном Дагестане. Сцена, в которой полуобнаженная девушка подползает к юноше, возмутила Нурмагомедова.

«Пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это?» — возмутился Орел.

Боец отметил, что Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не «того, что ему внедряют в последнее время». После высказывания российского чемпиона UFC свои извинения принесли актеры спектакля, а сотрудники регионального Министерства культуры пообещали провести расследование относительно организации данного шоу.

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