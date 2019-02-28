«Готов драться даже с тигром»: когда ждать Хабиба

Курсы валют$ 65.84 (+0.087) 74.88 (+0.149)
Москва: +1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналБорнмут
5:1
закончен
22:45
СаутгемптонФулхэм
2:0
закончен
23:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
1:3
закончен
23:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
2:0
закончен
23:00
ЛиверпульУотфорд
5:0
закончен
23:00
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
1:0
закончен
Кубок Испании
23:00
Реал МадридБарселона
0:3
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
1:4
закончен
19:00
ЛокомотивХК Сочи
3:0
закончен
19:30
ЙокеритДинамо М
2:3
закончен
19:30
АвангардАк Барс
6:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКалгари Флэймз
1:2
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
6:2
закончен
03:30
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
3:4 (ОТ)
закончен
05:30
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
3:2 (Б)
закончен
06:00
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
3:4
закончен
Единая лига ВТБ
17:30
Парма Астана
80:85
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсХьюстон Рокетс
113:118
закончен
03:30
Майами ХитГолден Стэйт Уорриорз
126:125
закончен
03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
116:125
закончен
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
131:123
закончен
04:00
Бостон СелтиксПортленд Трэйл Блэйзерс
92:97
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
107:109
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсДетройт Пистонс
105:93
закончен
04:30
Даллас МавериксИндиана Пэйсерс
110:101
закончен
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
111:105
закончен
06:00
Сакраменто КингзМилуоки Бакс
140:141
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
125:119
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
16:00
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
1
Сундбю (Норвегия)
38.22,6
2
Бессмертных (Россия)
+2,90
3
Нисканен (Финляндия)
+20,40
закончен
Фигурное катание /
16:05
Объявлен состав России на чемпионат мира по фигурному катанию
закончен
18:25
На ЧМ в Австрии прошли задержания по делу о допинге
закончен
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
5:4 (ОТ)
закончен
17:00
АвтомобилистТрактор
4:2
закончен
19:30
ЦСКАВитязь
4:1
2 период
19:30
СКАСпартак
2:0
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсФлорида Пантерз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
не начался
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
54:45
3 четверть
20:45
Фенербахче Анадолу Эфес
18:17
1 четверть
22:05
Маккаби Т-А Дарушшафака
не начался
22:30
Баскония Жальгирис
не начался
23:00
Гран Канария Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМайами Хит
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Женщины. Эстафета 4x5 км
1
Швеция
55.21,0
2
Норвегия
+3,10
3
Россия
+2.03,80
закончен
Россия / Премьер-Лига
16:30
ОренбургАнжи
не начался
Италия / Серия А
22:30
КальяриИнтер М
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
АугсбургБоруссия Д
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЖирона
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
не начался
19:00
Ак БарсАвангард
не начался
19:30
ХК СочиЛокомотив
не начался
19:30
Динамо МЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
не начался
Евролига
21:00
Будучность Бавария
не начался
22:30
Олимпиакос ЦСКА
не начался
23:00
Барселона Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Торонто РэпторсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
не начался
«Готов драться даже с тигром»: когда ждать Хабиба

Тренер Нурмагомедова назвал сроки возвращения Хабиба

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон до конца 2019 года. В качестве оппонентов россиянина рассматриваются Конор Макгрегор, Тони Фергюсон, Дастин Порье и Макс Холлоуэй.

Не успела Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранить Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229, как в СМИ появилась информация о дате возвращения и возможном оппоненте Дагестанского Орла.

Реклама

28 февраля тренер российского бойца Хавьер Мендес внес ясность в волнующую журналистов и фанатов ситуацию.

Как и ожидалось, дагестанец приступит к поединкам после окончания дисквалификации членов своей команды Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, отстраненных за участие в том же инциденте, что и Орел. И это точно произойдет в 2019 году.

«Он дождется окончании дисквалификации своих товарищей — это единственное, что его волнует. Хабиб вернется в октябре, ноябре или декабре, но будьте уверены, он подерется в этом году. Нурмагомедов продолжает активно тренироваться, поскольку собирается защищать пояс чемпиона UFC», — цитирует Мендеса The Sun.

Свой последний на данный момент поединок Хабиб Нурмагомедов провел 6 октября 2018 года. На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе он в доминирующем стиле взял верх над ирландцем Конором Макгрегором в четвертом раунде, поймав оппонента на болевой прием.

Претендентов на бой с Орлом не так уж много. Жорж Сен-Пьер, которого так желал Хабиб видеть в октагоне, завершил карьеру. Нурмагомедов уже тепло проводил канадского ветерана ММА на пенсию.

«Удачи, легендарный Сен-Пьер! Время беспощадно — ты принял правильное решение.

И не забывай, когда ты в следующий раз будешь в России, я познакомлю тебя с дагестанской национальной кухней, ведь тебе больше не нужно гонять вес», — написал чемпион UFC в инстаграме.

Конор Макгрегор также пока не заинтересован в реванше. Это подтверждают и новости о почти решенном вопросе по бою ирландца с Дональдом «Ковбоем» Серроне, и жесткие комментарии менеджера россиянина Али Абдель-Азиза.

«Макгрегор не просил о реванше. Он не думает о втором поединке. Его отец, мать, жена и дети не хотят иметь ничего общего с Хабибом. Все Ирландия боится Орла: они даже не хотят произносить слово «реванш». Это страх.

Хабиб готов подраться с верблюдом, ослом, медведем и даже тигром. Но одно я знаю точно: мы позволим Конору провести остаток жизни в покое. Он должен помнить, что не стоит браться за задачи, которые не способен решить», — цитирует менеджера TMZ.

Есть яркий ударник Тони Фергюсон. Но тот настолько терпеливо дожидается окончания дисквалификации Хабиба, что даже отказался сразиться за временный титул в легком весе с Максом Холлоуэем. За это он даже получил порцию критики от Нурмагомедова

«Хочу напомнить, перед тем как стать чемпионом, я был близок к титульному бою три раза, и все три раза я терял возможность.

Тони, у тебя был шанс, и ты его потерял, и это только твоя вина. Ты знаешь, что я дисквалифицирован и не могу драться, но отбирать у меня титул было бы нечестно. Вот почему я не понимаю твоих нападок: если ты упал, ты должен встать, но не жаловаться»,

— посоветовал представителю США россиянин.

Остается один вариант: временный чемпион, имя которого болельщики узнают уже 13 апреля.

На турнире UFC 236 в восьмиугольнике сойдутся чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй и Дастин Порье. С наибольшей вероятностью, именно с победителем этого боя и встретится Хабиб в конце 2019 года.

Новости же о дебюте на боксерском ринге против непобежденного Флойда Мейвезера из США остаются не более чем слухами.

Сам же Хабиб напомнил о себе в далеко не спортивной стезе.

26 февраля спортсмен разместил в инстаграме фотографию со спектакля «Охота на мужчин», состоявшегося в его родном Дагестане. Сцена, в которой полуобнаженная девушка подползает к юноше, возмутила Нурмагомедова.

«Пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это?» — возмутился Орел.

Боец отметил, что Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не «того, что ему внедряют в последнее время». После высказывания российского чемпиона UFC свои извинения принесли актеры спектакля, а сотрудники регионального Министерства культуры пообещали провести расследование относительно организации данного шоу.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».