«Игра шла, как мы хотели»: как «Барса» уничтожила «Реал»

Курсы валют$ 65.82 (+0.066) 74.93 (+0.205)
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналБорнмут
5:1
закончен
22:45
СаутгемптонФулхэм
2:0
закончен
23:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
1:3
закончен
23:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
2:0
закончен
23:00
ЛиверпульУотфорд
5:0
закончен
23:00
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
1:0
закончен
Кубок Испании
23:00
Реал МадридБарселона
0:3
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
1:4
закончен
19:00
ЛокомотивХК Сочи
3:0
закончен
19:30
ЙокеритДинамо М
2:3
закончен
19:30
АвангардАк Барс
6:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКалгари Флэймз
1:2
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
6:2
закончен
03:30
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
3:4 (ОТ)
закончен
05:30
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
3:2 (Б)
закончен
06:00
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
3:4
закончен
Единая лига ВТБ
17:30
Парма Астана
80:85
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсХьюстон Рокетс
113:118
закончен
03:30
Майами ХитГолден Стэйт Уорриорз
126:125
закончен
03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
116:125
закончен
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
131:123
закончен
04:00
Бостон СелтиксПортленд Трэйл Блэйзерс
92:97
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
107:109
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсДетройт Пистонс
105:93
закончен
04:30
Даллас МавериксИндиана Пэйсерс
110:101
закончен
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
111:105
закончен
06:00
Сакраменто КингзМилуоки Бакс
140:141
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
125:119
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
16:00
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
1
Сундбю (Норвегия)
38.22,6
2
Бессмертных (Россия)
+2,90
3
Нисканен (Финляндия)
+20,40
закончен
Фигурное катание /
16:05
Объявлен состав России на чемпионат мира по фигурному катанию
закончен
18:25
На ЧМ в Австрии прошли задержания по делу о допинге
закончен
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
не начался
17:00
АвтомобилистТрактор
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
19:30
СКАСпартак
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсФлорида Пантерз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
не начался
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
не начался
20:45
Фенербахче Анадолу Эфес
не начался
22:05
Маккаби Т-А Дарушшафака
не начался
22:30
Баскония Жальгирис
не начался
23:00
Гран Канария Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМайами Хит
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
Россия / Премьер-Лига
16:30
ОренбургАнжи
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
АугсбургБоруссия Д
не начался
Италия / Серия А
22:30
КальяриИнтер М
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЖирона
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
не начался
19:00
Ак БарсАвангард
не начался
19:30
ХК СочиЛокомотив
не начался
19:30
Динамо МЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
не начался
Евролига
21:00
Будучность Бавария
не начался
22:30
Олимпиакос ЦСКА
не начался
23:00
Барселона Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Торонто РэпторсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
не начался
«Игра шла, как мы хотели»: как «Барса» уничтожила «Реал»

«Барселона» разгромила «Реал» в Кубке Испании и вышла в финал

«Барселона» одержала крупную победу в ответном полуфинале Кубка Испании над мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» (3:0) и вышла в финал турнира. По окончании встречи главные тренеры и участники матча прокомментировали исход противостояния.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» получился во многом парадоксальным. Сантьяго Солари построил игру за счет высокого прессинга и персональной опеки лидера каталонцев Лионеля Месси, которого закрывал опорник «сливочных» Каземиро.

Реклама

В итоге Месси действительно не был похож на себя и не смог отличиться. Более того, он так до сих пор ни разу не забивал в ворота «Реала» в Кубке Испании, хотя провел немало встреч против «королевского клуба» в этом турнире.

Прессинг «Реала» работал в первом тайме великолепно, и мадридцы смотрелись значительно острее и интереснее гостей, а Винисиус Жуниор на фланге разрывал Нелсона Семеду.

Однако свои моменты подопечные Солари не использовали, а «Барса» во втором тайме реализовала свои шансы с убийственной хладнокровностью, оформив не только выход в финал, но и крупную победу.

В итоге к финальному свистку на табло горели цифры 0:3, при этом по ударам весьма значительным был перевес хозяев: 14-4! После этой победы каталонцы еще и сравнялись со своим извечным соперником по числу викторий в «Эль Класико».

Теперь на счету «Барсы» и «Реала» по 95 побед при 51 ничьей, а ближайшая встреча состоится уже 2 марта в чемпионате Испании.

«Мы должны были забивать и выходить в финал. Создали много моментов, но не реализовали их, — цитирует Marca главного тренера «Реала» Сантьяго Солари.

— Регилон и Винисиус сыграли очень хорошо. Серхио был великолепен, Винисиус тоже сыграл очень хорошо, но ему не хватило решающего касания.

В футболе нужно уметь быстро вставать на ноги. Неважно, как мы сыграли сегодня – надо настраиваться на субботний матч».

«Второй тайм мы провели очень качественно. В первом все складывалось не лучшим образом. Во втором тайме мы начали прибавлять и по ходу игры действовали все целенаправленнее. Счет 0:0 нас не устраивал, — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

— Были ли мы мотивированы на «Сантьяго Бернабеу»? Естественно. Так же, как и «Реал», когда приезжает на «Камп Ноу». Мы знаем, на что они способны, и они о нас тоже знают.

Суарес – бомбардир с невероятной статистикой в «Барселоне». Что касается Месси, то он не только забивает, но и создает моменты для партнеров.

Дембеле провел хороший матч. В первом тайме он не лучшим образом работал с мячом. Во втором тайме у него появилось пространство, это его преимущество. Наша цель – выигрывать все, что возможно. Потому что этого требуют люди и наша история».

Доволен был в микст-зоне по окончании встречи один из ее главных героев уругваец Луис Суарес, оформивший дубль и активно поспособствовавший автоголу Рафаэля Варана.

«Мы понимали, что если забьем, «Реал» раскроется, а мы получим свободное пространство, — рассказал бомбардир, забивший в ворота мадридцев после переезда в Испанию уже 11 голов.

— Я живу, принимая критику и похвалу. У меня есть уверенность, я отдаю все силы и чувствую поддержку со стороны тренеров и сотрудников клуба.

Это была открытая игра, она шла от одних ворот до других. Именно так, как мы хотели. Второй мяч забил не я, а Варан в свои ворота».

Вторил партнеру по команде и левый защитник Жорди Альба, уже много лет являющийся незаменимым на своем фланге.

«Кубку мы всегда придаем большое значение. «Реал» не меньше нас хотел выйти в финал, и нам пришлось терпеть и упорно работать, чтобы получить право сыграть в решающем матче. Называть Кубок второстепенным турниром – это не про «Барселону», — подчеркнул Альба.

Футболистов «Реала», как после любого поражения, спрашивали на извечную тему отсутствия с нынешнего сезона в команде ушедшего в «Ювентус» португальца Криштиану Роналду.

«Не стоит говорить о тех, кого здесь нет. Криштиану уже не с нами, а неделю назад лучшей в мире «девяткой» был Бензема. Теперь мы должны биться за свое имя, — отдувался перед журналистами Каземиро.

— Мы не забили, но проделали большую работу, упорно сражались и создали много голевых моментов. Но когда не забиваешь ты, забивает соперник, что и случилось.

Говорить только о Винисиусе нечестно. Он смелый, дерзкий и ничего не боится. Для своего возраста он показывает грандиозный уровень игры».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице испанского футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».