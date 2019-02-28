«Игра шла, как мы хотели»: как «Барса» уничтожила «Реал»

Ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» получился во многом парадоксальным. Сантьяго Солари построил игру за счет высокого прессинга и персональной опеки лидера каталонцев Лионеля Месси, которого закрывал опорник «сливочных» Каземиро.

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В итоге Месси действительно не был похож на себя и не смог отличиться. Более того, он так до сих пор ни разу не забивал в ворота «Реала» в Кубке Испании, хотя провел немало встреч против «королевского клуба» в этом турнире.

Прессинг «Реала» работал в первом тайме великолепно, и мадридцы смотрелись значительно острее и интереснее гостей, а Винисиус Жуниор на фланге разрывал Нелсона Семеду.

Однако свои моменты подопечные Солари не использовали, а «Барса» во втором тайме реализовала свои шансы с убийственной хладнокровностью, оформив не только выход в финал, но и крупную победу.

В итоге к финальному свистку на табло горели цифры 0:3, при этом по ударам весьма значительным был перевес хозяев: 14-4! После этой победы каталонцы еще и сравнялись со своим извечным соперником по числу викторий в «Эль Класико».

Теперь на счету «Барсы» и «Реала» по 95 побед при 51 ничьей, а ближайшая встреча состоится уже 2 марта в чемпионате Испании.

«Мы должны были забивать и выходить в финал. Создали много моментов, но не реализовали их, — цитирует Marca главного тренера «Реала» Сантьяго Солари.

— Регилон и Винисиус сыграли очень хорошо. Серхио был великолепен, Винисиус тоже сыграл очень хорошо, но ему не хватило решающего касания.

В футболе нужно уметь быстро вставать на ноги. Неважно, как мы сыграли сегодня – надо настраиваться на субботний матч».

«Второй тайм мы провели очень качественно. В первом все складывалось не лучшим образом. Во втором тайме мы начали прибавлять и по ходу игры действовали все целенаправленнее. Счет 0:0 нас не устраивал, — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

— Были ли мы мотивированы на «Сантьяго Бернабеу»? Естественно. Так же, как и «Реал», когда приезжает на «Камп Ноу». Мы знаем, на что они способны, и они о нас тоже знают.

Суарес – бомбардир с невероятной статистикой в «Барселоне». Что касается Месси, то он не только забивает, но и создает моменты для партнеров.

Дембеле провел хороший матч. В первом тайме он не лучшим образом работал с мячом. Во втором тайме у него появилось пространство, это его преимущество. Наша цель – выигрывать все, что возможно. Потому что этого требуют люди и наша история».

Доволен был в микст-зоне по окончании встречи один из ее главных героев уругваец Луис Суарес, оформивший дубль и активно поспособствовавший автоголу Рафаэля Варана.

«Мы понимали, что если забьем, «Реал» раскроется, а мы получим свободное пространство, — рассказал бомбардир, забивший в ворота мадридцев после переезда в Испанию уже 11 голов.

— Я живу, принимая критику и похвалу. У меня есть уверенность, я отдаю все силы и чувствую поддержку со стороны тренеров и сотрудников клуба.

Это была открытая игра, она шла от одних ворот до других. Именно так, как мы хотели. Второй мяч забил не я, а Варан в свои ворота».

Вторил партнеру по команде и левый защитник Жорди Альба, уже много лет являющийся незаменимым на своем фланге.

«Кубку мы всегда придаем большое значение. «Реал» не меньше нас хотел выйти в финал, и нам пришлось терпеть и упорно работать, чтобы получить право сыграть в решающем матче. Называть Кубок второстепенным турниром – это не про «Барселону», — подчеркнул Альба.

Футболистов «Реала», как после любого поражения, спрашивали на извечную тему отсутствия с нынешнего сезона в команде ушедшего в «Ювентус» португальца Криштиану Роналду.

«Не стоит говорить о тех, кого здесь нет. Криштиану уже не с нами, а неделю назад лучшей в мире «девяткой» был Бензема. Теперь мы должны биться за свое имя, — отдувался перед журналистами Каземиро.

— Мы не забили, но проделали большую работу, упорно сражались и создали много голевых моментов. Но когда не забиваешь ты, забивает соперник, что и случилось.

Говорить только о Винисиусе нечестно. Он смелый, дерзкий и ничего не боится. Для своего возраста он показывает грандиозный уровень игры».

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