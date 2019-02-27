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«Он в замешательстве»: Тарасов подает в суд на бывшую

Футболист Тарасов подал новый иск против бывшей супруги

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал новый иск против бывшей жены Оксаны. Спортсмен намерен сократить сумму алиментов, которую он ежемесячно выплачивает экс-супруге на содержание их общей дочери.

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов продолжает выяснение отношений с бывшей супругой Оксаной Пономаренко. Футболист отказывался выплачивать задолженность по алиментам, которая составила 15 миллионов рублей. Но суд встал на сторону экс-возлюбленной спортсмена, обязав Тарасова ежемесячно перечислять на воспитание их общей дочери Ангелины 480 тысяч рублей.

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Однако футболист не намерен останавливаться. Защита Тарасова подала в Черемушкинский суд города Москвы апелляцию. Об этом сообщила бывшая жена спортсмена в своем инстаграме.

«Дежавю. Наши оппоненты не согласны с решением Черемушкинского районного суда и подали апелляцию»,

— говорится в сообщении девушки.

В комментариях бывшая жена Тарасова рассказала, что не намерена подавать кассацию. По словам девушки, у нее нет сил на то, чтобы продолжать судиться с игроком.

«Я спокойно согласилась на то, что дали. Сил судиться уже не было. Я и так потратила на это три года», — отметила Оксана.

На одном из заседаний суда сторона Тарасова просила сократить размер алиментов до 100 тысяч рублей в месяц. При этом футболист планировал половину этой суммы переводить на личный счет дочери, которым она сможет воспользоваться только по достижении совершеннолетия. Суд не счел его доводы Тарасова убедительными.

Напомним, что брак Тарасова и Пономаренко просуществовал недолго. В 2009 году у супругов родилась дочь Ангелина, а спустя два года стало известно, что семья распалась.

В это время футболист начал появляться на публике с телеведущей Ольгой Бузовой, которую обвиняли в разрушении первого брака Тарасова.

В 2012 году певица и спортсмен официально узаконили отношения, а через четыре года развелись.

Бузова непросто переживала развод с футболистом, рассказывая о том, что тот изменял ей во время их отношений. Третьей женой Тарасова стала модель Анастасия Костенко, с которой он, по некоторой информации, начал встречаться еще в браке с Бузовой. Зимой прошлого года Костенко и Тарасов сыграли свадьбу, а летом у них родилась дочь Милана.

Что касается старшей дочери Тарасова, то, как рассказывала Оксана Пономаренко, футболист не поддерживает отношения с ребенком. Сам спортсмен уверяет, что это бывшая препятствует их общению с дочерью.

«Не видеться с дочерью моя инициатива? Разумеется, не моя. Я стучался в эту дверь очень долго. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это ее выбор.

Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно.

Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта», — заверил Тарасов.

Футболист даже пытался взять Ангелину на отдых вместе с Костенко, однако девочка отказалась.

«Ангелина не хочет ехать, о чем она и сообщила в личном разговоре с органами опеки. Против ее воли я действовать никогда не буду. Общаться с папой и ехать отдыхать не только с папой — это разные вещи», — рассказала мать ребенка.

Адвокат Пономаренко Сергей Жорин выразил мнение, что Тарасов, затягивая с выплатой алиментов, может заработать себе еще больше проблем.

«Оснований для обжалования предыдущего решения нет.

Он также хочет обжаловать действия судебного пристава, таким образом он затягивает выплату денег.

Глобально это ничего не изменит, на нас только положительно отразится, так как увеличивается сумма неустойки», — отметил юрист.

По словам Жорина, сумма алиментов с каждым месяцем будет только расти, пока футболист обращается в суды.

«Пока он будет затягивать выплату основного долга, она каждый день будет тикать, на сегодняшний день она уже восемь с половиной миллионов. Если затянет еще на месяц, то будет уже девять, а потом уже десять. Видимо, это его эмоциональный порыв, он в замешательстве, хочет оттянуть», — приводит слова Жорина Sport24.

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