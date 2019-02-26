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«Просто в шоке»: Бузова нашла замену Тарасову на хоккее

СМИ: Бузова увлеклась хоккеистом из «Авангарда»

Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь выступила с поддержкой в адрес омского «Авангарда», разгромившего казанский «Ак Барс» в первом матче 1/4 финала КХЛ. Поклонники артистки считают, что ее пристрастие к хоккею является признаком того, что она завела роман с кем-то из игроков «ястребов».

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз призналась в своей симпатии к хоккею и омскому «Авангарду» в частности. Артистка в своем инстаграме опубликовала фотографию в форме «ястребов», поздравив команду Боба Хартли с победой в первом четвертьфинальном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над казанским «Ак Барсом». Омский клуб, проводящий в текущем сезоне свои домашние матчи в подмосковной Балашихе, разгромил казанцев со счетом 6:0.

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Сама Бузова сообщила, что на игру ей попасть не удалось, однако матч она все-таки посмотрела, после чего поделилась своими эмоциями и впечатлениями от встречи.

«Состоялся первый матч серии плей-офф между «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Матч был очень захватывающий. Я, к сожалению, не успела попасть на арену, но смотрела онлайн-трансляцию. Сегодня сильнее оказался «Авангард», победивший со счетом 6:0. 7-ю счастливую шайбу оставили для меня на следующую игру? Ястребы, что вы творили на льду, я просто в шоке. Следующая игра состоится 27 февраля, буду следить за развитием событий. Всем ребятам удачи и без травм», — написала Бузова, сопроводив запись хэштегом #забивайподбузову.

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@khl Сегодня состоялся первый матч серии плей-офф между Авангардом @avangard_inside и казанским Ак Барсом @hcakbars матч был очень захватывающий, я, к сожалению, не успела попасть на арену, но смотрела онлайн -трансляцию . Сегодня сильнее оказался Авангард , победивший со счетом 6:0 7ю счастливую шайбу оставили для меня на следующую игру? Ястребы, что вы творили на льду я просто в шоке Следующая игра состоится 27 февраля, буду следить за развитием событий . Всем ребятам удачи и без травм #забивайподбузову

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

По ходу игры, когда «Авангард» уже вел у «Ак Барса» со счетом 6:0, артистка также записала видеозапись и выложила ее у себя в Instagram Stories, сопроводив комментариями: «Вы что, издеваетесь? 6:0! Что вы творите вообще? Вам не стыдно? Действующих чемпионов так обыгрывать! Я такая довольная».

Сама Бузова уже не первый раз отмечается поддержкой «Авангарда». Ранее она посетила последний матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский клуб одолел «Сибирь» со счетом 7:3.

Неожиданный интерес к хоккею поклонники певицы объясняют по-разному. Однако у них уже сложилось два определенных мнения: либо у артистки заключено сотрудничество с «ястребами», и она таким образом участвует в PR-кампании, либо девушка начала отношения с кем-то из хоккеистов омского клуба.

Интересно, что вторая точка зрения является куда более распространенной.

«Что-то вы на хоккей зачастили. Какой-то странный интерес к «Авангарду». Теперь твой новый мужчина хоккеист. Кто он? Раскрой карты», — пишут подписчики Бузовой у нее в инстаграме.

Данную тему уже подхватили некоторые СМИ, которые также не исключают возможного романа телеведущей с кем-то из игроков омского клуба. При этом сама Бузова, известная своим пристрастием делиться своими жизненными секретами публично, намека на отношения с кем-либо не давала.

Интересно, что телеведущая чуть более двух лет находится вне отношений с мужчинами. Последним ее возлюбленным был, как ни странно, спортсмен, а именно полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

Пара познакомилась еще тогда, когда у футболиста имелись законные отношения с бывшей гимнасткой Оксаной Пономаренко, на которой он и был женат. Однако Тарасов, сблизившись с Бузовой, решил развестись с первой супругой, а затем сыграть свадьбу с Бузовой. Случилось это 26 июня 2012 года. С тех пор певица регулярно посещала домашние матчи «железнодорожников». В том числе в компании матери футболиста.

Однако впоследствии пара резко прекратила отношения, о чем супруги сообщили не сразу. В конечном итоге 30 декабря 2016 года Бузова и Тарасов официально развелись. Причем полузащитник «Локомотива» позднее признался, что еще до расторжения брака начал отношения с моделью Анастасией Костенко, которая является его действующей женой.

«Фактически наши с Олей отношения закончились еще осенью прошлого года. А с Настей мы первый раз увиделись в кругу общих друзей в ресторане в декабре. Она пришла туда с подругами. Особо не разговаривали, пересеклись пару раз взглядами. У знакомых узнал, кто эта девушка»,

— цитирует Тарасова «Стархит».

При этом основной причиной их развода, по словам футболиста, стало нежелание Бузовой создавать семью.

«Все мои сомнения подтвердились. У нас так и не получилось создать настоящую семью: я хочу детей, но, к сожалению, для этого нужно было желание двух людей», — говорил он.

В июле прошлого года у Тарасова и Костенко родилась дочь, а уже зимой пара намекнула на то, что планирует второго ребенка.

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