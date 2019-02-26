«Не могу молчать»: почему биатлонистка бегала от допинг-офицеров

Скандал с возможной дисквалификацией биатлонистки сборной России Маргариты Васильевой получил продолжение. Сама спортсменка, пропустившая три допинг-теста за последний год (что является нарушением правил Всемирного антидопингового агентства (WADA) и может повлечь за собой отстранение на два года), объяснила свою ошибку тем, что неправильно заполнила данные о своем местонахождении, по которым допинг-офицеры находят атлета для проведения тестов.

«Так дело не пойдет, не могу молчать и держать всех в неведении. Прошу всех болельщиков успокоиться.

Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я.

Реклама

Я поставила часовой интервал «дома в семь утра» и должна была в это время ждать комиссаров, но уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию.

Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет, и я улетела, а утром ко мне приехали комиссары.

Третий визит был, когда я улетела в Америку: я не учла часовые пояса, и ко мне приехали домой (в Красноярск. — «Газета.Ru»).

Уже на следующий день комиссары приехали ко мне в Канаду, но мне уже поставили пропуск», — написала Васильева в своем инстаграме.

Затем биатлонистка посетовала на то, что спортсмены вынуждены постоянно заполнять подробную информацию о времени и месте своего пребывания, что весьма затруднительно делать, учитывая частые переезды на сборы и соревнования.

По словам Васильевой, большая часть внимания также уходит на то, чтобы помнить о запрещенной еде и напитках.

«У нас даже чаи не все разрешены. Сборные травы не все разрешены. Мы должны обо всем помнить.

Мы не можем купить себе обычные капли в уши или в нос, если что-то заболело, мы не можем выпить таблетку от головы, не посоветовавшись с доктором», — отметила Васильева, заключив, что в таких условиях довольно сложно еще и вовремя вносить многочисленные данные в систему антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS).

«Вот такой вот казус случился со мной. Обидно что все так вышло. Сейчас я жду решения», — подытожила биатлонистка.

Также некоторую ясность в происходящее внес врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин.

«Первые две ошибки случились, когда Васильева еще совсем плохо умела самостоятельно заполнять систему ADAMS, поскольку первый сезон находится в пуле тестирования WADA. А каждый атлет вводит все данные самостоятельно, согласно требованиям агентства, — цитирует медика пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

— Последний пропуск допинг-теста произошел 3 и 4 февраля, когда Васильева в течении полутора суток находилась в дороге — сначала до Москвы, затем до Лос-Анджелеса и потом уже до Калгари».

Врач заверил, что биатлонистка сразу же отправила объяснительное письмо антидопинговому координатору по России, в котором заявила, что просто не сумела правильно оформить данные своего маршрута. Также спортсменка приложила документы, подтверждающие слова о том, что она действительно пребывала в дороге в тот момент, когда допинг-офицеры пытались найти ее по месту жительства.

«В настоящий момент мы ждем решения комиссии WADA — будет ли рассматриваемый инцидент засчитан спортсменке как пропуск или нет.

В зависимости от этого можно говорить о вероятных дисциплинарных мерах по отношению к Васильевой. Срок вынесения «решения о флажке» составляет семь дней, начиная с 25 февраля», — отметил Лагуточкин.

Васильева являлась кандидатом на попадание в состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Однако в связи с разбирательствами с WADA, которое может вынести окончательный вердикт по ее судьбе в начале марта, спортсменка, скорее всего, потеряет шансы на участие в главном старте сезона.

Это будет вдвойне обидно, учитывая, что Васильева только в этом сезоне дебютировала на Кубке мира и впервые прочувствовала вкус статусных соревнований. Кроме того, в составе женской сборной биатлонистка завоевала золото этапа КМ в Оберхофе в эстафете.

Напомним, за пропуск трех допинг-тестов спортсмены наказываются дисквалификацией на срок от одного до двух лет. Спортивный юрист Артем Пацев призвал поклонников биатлоне не отчаиваться и заверил, что у Васильевой еще есть шанс избежать наказания.

«За пропуск приезда допинг-офицеров дается по флажку, у Маргариты их три. Если какой-то флажок оспорить, то дисквалификации можно избежать.

Нужно только четко обьяснить, почему спортсменка отсутствовала в тот момент, когда пришли люди из антидопингового агентства, и что ее вины в этом нет», — приводит слова юриста Sport24.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».