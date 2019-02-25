«Нам крышка»: новый скандал в российском биатлоне

Представительница сборной России по биатлону Маргарита Васильева может быть наказана за пропуск трех допинг-тестов подряд за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

27-летней спортсменке грозит дисквалификация от одного года до двух.

Источник в Союзе биатлонистов России (СБР) заявил «СЭ», что «проблема действительно есть»: в системе ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента) напротив фамилии Маргариты стоят три флажка. То есть допинг-офицеры уже обратили внимание на проблему.

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«Третий флажок за пропуск допинг-теста у Васильевой появился, когда она полетела в Америку, но допинг-офицеры почему-то прилетели в Красноярск. Не застали ее там и поставили третий флажок – свидетельство отсутствия спортсмена в момент внесоревновательных допинг-проб», — подчеркнул собеседник издания.

По данным источника ТАСС,

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не накладывал на россиянку временное отстранение от соревнований, однако, возможно, это лишь дело времени.

«Международный союз уведомил Маргариту о пропуске трех допинг-тестов в середине февраля. До 25 февраля она должна была предоставить официальное объяснение, что и было сделано. Решение о ее временном отстранении от соревнований не принималось», — говорится в сообщении.

Заметим, что Васильева в этом сезоне дебютировала в Кубке мира и стала единственной в женской сборной, кто выступал на всех этапах (хотя не всегда полную программу, поскольку провалы в спринте оставляли ее без гонки преследования).

Вместе с партнершами она взяла эстафетное золото в Оберхофе, а в личных гонках не поднималась выше 13 места, хотя набирала очки в зачет Кубка наций на этапах в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити.

В случае дисквалификации и аннулирования результатов Васильевой сборная России может потерять пятое место в Кубке наций и, соответственно, максимальную квоту на Кубке мира – шесть человек.

В 2017-м биатлонистке поставили диагноз «бронхиальная астма», после чего она получила право на терапевтическое исключение – прием запрещенных препаратов в определенной дозировке.

Добавим, что подобные случаи в российских сборных – далеко не редкость. Летом 2018 года аналогичный бан получила лыжница Полина Ковалева, после чего исполком Федерации лыжных гонок России увеличил срок до четырех лет.

В августе 2018 года за нарушение антидопинговых правил был отстранен от соревнований российский призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко, что не позволило ему принять участие в берлинском первенстве континента. Спортсмен вовремя не смог предоставить антидопинговым службам информацию о своем местонахождении и пропустил допинг-тест.

О ситуации в своем инстаграме высказался известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, если данные о пропуске допинг-тестов верны, спортсменке «крышка».

«Да уж! Если Васильева действительно пропустила за год три допинг-теста, то крышка! Двухлетний дисквал — вспомним историю с прыгуном в высоту Данилом Лысенко!

Дело ясное, что дело темное! Ждем комментариев от Маргариты Васильевой, тренеров и СБР! Если будем молчать, как мы любим, будет плохо! Или фигово! Или будет просто ***», — эмоционально заключил комментатор.

На данный момент сама спортсменка не делилась своим мнением о ситуации и даже закрыла доступ к комментариям в свой инстаграм.

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