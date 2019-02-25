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«Нам крышка»: новый скандал в российском биатлоне

Биатлонистка Васильева трижды за год пропустила допинг-тесты

Российская биатлонистка Маргарита Васильева может быть дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов подряд. По мнению экспертов, спортсменке грозит отстранение от соревнований на срок от года до двух лет.

Представительница сборной России по биатлону Маргарита Васильева может быть наказана за пропуск трех допинг-тестов подряд за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

27-летней спортсменке грозит дисквалификация от одного года до двух.

Источник в Союзе биатлонистов России (СБР) заявил «СЭ», что «проблема действительно есть»: в системе ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента) напротив фамилии Маргариты стоят три флажка. То есть допинг-офицеры уже обратили внимание на проблему.

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«Третий флажок за пропуск допинг-теста у Васильевой появился, когда она полетела в Америку, но допинг-офицеры почему-то прилетели в Красноярск. Не застали ее там и поставили третий флажок – свидетельство отсутствия спортсмена в момент внесоревновательных допинг-проб», — подчеркнул собеседник издания.

По данным источника ТАСС,

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не накладывал на россиянку временное отстранение от соревнований, однако, возможно, это лишь дело времени.

«Международный союз уведомил Маргариту о пропуске трех допинг-тестов в середине февраля. До 25 февраля она должна была предоставить официальное объяснение, что и было сделано. Решение о ее временном отстранении от соревнований не принималось», — говорится в сообщении.

Заметим, что Васильева в этом сезоне дебютировала в Кубке мира и стала единственной в женской сборной, кто выступал на всех этапах (хотя не всегда полную программу, поскольку провалы в спринте оставляли ее без гонки преследования).

Вместе с партнершами она взяла эстафетное золото в Оберхофе, а в личных гонках не поднималась выше 13 места, хотя набирала очки в зачет Кубка наций на этапах в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити.

В случае дисквалификации и аннулирования результатов Васильевой сборная России может потерять пятое место в Кубке наций и, соответственно, максимальную квоту на Кубке мира – шесть человек.

В 2017-м биатлонистке поставили диагноз «бронхиальная астма», после чего она получила право на терапевтическое исключение – прием запрещенных препаратов в определенной дозировке.

Добавим, что подобные случаи в российских сборных – далеко не редкость. Летом 2018 года аналогичный бан получила лыжница Полина Ковалева, после чего исполком Федерации лыжных гонок России увеличил срок до четырех лет.

В августе 2018 года за нарушение антидопинговых правил был отстранен от соревнований российский призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко, что не позволило ему принять участие в берлинском первенстве континента. Спортсмен вовремя не смог предоставить антидопинговым службам информацию о своем местонахождении и пропустил допинг-тест.

О ситуации в своем инстаграме высказался известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, если данные о пропуске допинг-тестов верны, спортсменке «крышка».

«Да уж! Если Васильева действительно пропустила за год три допинг-теста, то крышка! Двухлетний дисквал — вспомним историю с прыгуном в высоту Данилом Лысенко!

Дело ясное, что дело темное! Ждем комментариев от Маргариты Васильевой, тренеров и СБР! Если будем молчать, как мы любим, будет плохо! Или фигово! Или будет просто ***», — эмоционально заключил комментатор.

На данный момент сама спортсменка не делилась своим мнением о ситуации и даже закрыла доступ к комментариям в свой инстаграм.

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