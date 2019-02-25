«Это позорно»: Емельяненко дал пощечину ученику

Александр Емельяненко, российский боец смешанного стиля (MMA), вновь оказался в центре скандала. В одном из фитнес-клубов города Московский (Новомосковский административный округ) проходит мастер-класс с участием Емельяненко.

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В ходе мероприятия боец демонстрировал технику исполнения приемов. Одним из ассистентов Емельяненко был неизвестный молодой человек. Спортсмен в один момент, когда показывал технику освобождения от захвата шеи, вступил в перепалку со своим оппонентом и ударил его по лицу. Диалог и видео эпизода опубликован в инстаграм-аккаунте REDFURYMMA.

– Да не виси. Не надо так говорить, хорошо? – произносит Емельяненко, после чего дает пощечину оппоненту.

– Дома так будешь. С женой своей, – продолжил боец, после чего видео оборвалось.

На поступок 37-летнего Емельяненко неоднозначно отреагировали поклонники MMA. Многие пользователи под видео оставляли негативные комментарии, где обвиняли его в неподобающем поведении.

«Я был о вас лучшего мнения. Жаль. Вы бы попробовали так поступить в Чечне, я бы посмотрел»,

— пишет muraw669966.

«Саня! Ну зачем ты ударил того парня в зале? Ты же должен подавать пример и обучать. А не подзатыльники давать взрослым людям, причем при всех и на мастер-классе!» — вменяет ему depst_666.

«Я б посмотрел его с Митрионом (Мэтт Митрион, американский боец MMA — прим.ред) один на один, улетел бы от леща в свой Старый Оскол. Ходит по спортзалам и школьников унижает», — написал 07_montana.

К этой точки зрения присоединился профессиональный российский боец Вячеслав Василевский. Он назвал действия Емельяненко позорными, отметив, что не понимает, как тот до сих пор пользуется популярностью.

«Любопытно, что Емельяненко, уже не выступая в профессиональных боях, все равно самый обсуждаемый российский боец», – сказал он в видеообращении в своем инстаграме.

«Естественно, применять силу на слабых — это позорно. К нему пришли, чтоб чему-то научиться, а получили лишь подзатыльники», — заключил спортсмен.

Сам пострадавший, которым оказался молодой человек по имени Сергей Демидов, ко всеобщему удивлению встал на защиту Емельяненко. Он признался, что неудачно пошутил в адрес бойца, а также отметил, что это не слишком большое происшествие и СМИ не должны его обсуждать.

«По факту, я тоже хорош был, пошутил, когда Александр Емельяненко меня шеей поднял. Все, кто меня знает, знают и привыкли к моему юмору, но вот здесь, конечно, неудачно получилось, косяк.... А в целом, мелочь, непонятно, зачем столько внимания.

Не видитесь на всякую ерунду. Кстати, тренировка отличная была.

Всем спорта и спокойствия. И путешествий, как без этого», — поделился мнением ученик бойца.

Емельяненко выступает на профессиональном уровне с 2003 года. На его счету 38 боев, 26 побед, семь поражений и одна ничья. Свой крайний поединок брат Последнего Императора провел летом прошлого года в рамках 50-го турнира организации WFCA. По исходу трех раундов судьи не смогли отдать предпочтение одному из бойцов, зафиксировав ничью.

Следующий бой Александр должен был провести на пятом турнире российской организации RCC в декабре прошлого года против Франсимара Баррозу, однако поединок сорвался из-за рецидива старой травмы локтевого сустава у россиянина.

Ожидается, что вернется на ринг Емельяненко 4 мая – на турнире RCC в Челябинске.

Имя соперника неизвестно, но есть информация о том, что им станет иностранец. Среди возможных вариантов рассматривается Баррозу, встреча с которым так и не состоялась.

«Шестой турнир в Челябинске будет полноценным городским соревнованием по смешанным единоборствам. Для главного боя вечера с Емельяненко рассматриваются несколько иностранных кандидатур», — рассказывает исполнительный директор RCC Николай Клименко.

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