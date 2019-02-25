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Что будет с Ковальчуком и Панариным: последний день обменов в НХЛ. LIVE

Онлайн дедлайна НХЛ: где окажутся Панарин, Бобровский и Ковальчук

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) проходят последние часы дедлайна, когда клубы могут совершить трансфер игроков в другую команду. Самым главным вопросом является, уйдут ли из «Коламбуса» российские звезды Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Также есть сомнения в будущем Ильи Ковальчука, чей «Лос-Анджелес Кингз» переживает серьезный кризис. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию основных событий.
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19:25

О россиянах из НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» вернул из фарм-клуба защитника Егора Яковлева, сообщил агент спортсмена. В сезоне — 2018/2019 27-летний хоккеист провел 14 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил две шайбы и отдал три голевые передачи при показателе полезности »–5» и четырех минутах штрафного времени. Что же касается Американской хоккейной лиги (АХЛ), второй по значимости хоккейной лиги США, то у Яковлева в 19 матчах 16 результативных передач.

19:03

Кратко о более ранних новостях НХЛ этого дня, пока в США затишье: — «Оттава» выменяла форварда Гиббонса у «Анахайма»; — «Анахайм» обменял защитника Монтура в «Баффало».

18:55

Панарин и Бобровский тренируются вместе с командой. Это сообщает один из американских журналистов. Не быть уходу?

18:40

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал слухи о будущем Артемия Панарина и пожелал соотечественнику удачи: «Удачи хочу ему пожелать! Пускай в «Даллас» переходит — ему будем рады», — заявил хоккеист.

18:25

По Илье Ковальчуку есть информация. Канадский телеканал Sportsnet вот что говорит о его возможной смене клуба. «Если у генменеджера «королей» Роба Блэйка был бы второй шанс, он, вероятно, не стал бы предлагать Ковальчуку трехлетний контракт, чтобы вернуть игрока из КХЛ. 35-летний хоккеист играл в каждом из звеньев команды, а в одной из ноябрьских встреч провел на льду 6 минут 20 секунд. Ковальчук забросил две шайбы в игре, состоявшейся 22 декабря, вернувшись в строй после травмы, из-за которой пропустил три недели. С тех пор он отличился всего шесть раз в 25 матчах. Если «Лос-Анджелес» захочет обменять Илью, трудно представить, что покупатель согласится выплачивать зарплату игрока в полном размере, поэтому «Кингз» придется платить часть оклада».

18:12

Интересно. «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз» совершили обмен: к «Коламбусу» пришел голкипер Кит Кинкейд, а взамен «Дьяволы» получат право выбора в пятом раунде драфта в 2022 году.

К слову, основной голкипер «Коламбуса» — Сергей Бобровский уже сегодня может сменить клуб. Кинкейд идет на замену?

17:55

А вот вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист пустил слезу, комментируя обмен нападающего команды Матса Цуккарелло в «Даллас». 31-летний норвежец играл за «Рейнджерс» с сезона-2010/11. В сезоне — 2018/2019 Цуккарелло провел за клуб из Нью-Йорка 46 матчей, в которых забил 11 шайб и сделал 26 результативных передач.

17:43

Не обойдем стороной и другие переходы в лиге. Так «Детройт Ред Уингз» обменял форварда Густава Нюквиста в «Сан-Хосе Шаркс», передает Sport24. За 29-летнего шведа «красные крылья» получили драфт-пик второго раунда 2019 года и условный пик третьего раунда 2020 года, который станет выбором во втором раунде, если «акулы» выйдут в финал Кубка Стэнли-2019 или переподпишут контракт с Нюквистом. Кроме того, «Детройт» будет выплачивать получающему ежегодно 4,75 млн долларов Нюквисту 30% зарплаты.

Отметим, что в этом сезоне Нюквист набрал 49 (16+33) очков в 62 играх. Его контракт рассчитан до лета 2019 года.

17:25

Также ходили упорные слухи о переходе нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука в другой клуб, поскольку в данный момент «короли» пребывают в затяжном кризисе и находятся лишь на последнем, 15-м месте в Западной конференции. Пока россиянин отрицает возможность своего ухода, но то ли еще будет. «Снял ли я запрет на свой обмен? Ничего я не снимал. Все как было, так и есть.

Социальные сети и СМИ все раздувают, а я на это даже внимания не обращаю. Мое дело — выходить и играть.

Я игрок «Лос-Анджелеса», меня все – понятно, кроме текущего результата — здесь устраивает. Что же касается будущего — не знаю, посмотрим», – приводит слова Ковальчука «СЭ».

Ковальчук
Официальный сайт НХЛ
Илья Ковальчук
17:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня подходит к концу дедлайн НХЛ, и у клубов есть последняя возможность приобрести желаемого игрока или избавить от бунтарей, какими на данный момент являются Артемий Панарин и Сергей Бобровский в «Коламбус Блю Джекетс».

Панарин Бобровский
Коллаж nhl.com
Артемий Панарин (слева) и Сергей Бобровский