Что будет с Ковальчуком и Панариным: последний день обменов в НХЛ. LIVE

Интересно. «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз» совершили обмен: к «Коламбусу» пришел голкипер Кит Кинкейд, а взамен «Дьяволы» получат право выбора в пятом раунде драфта в 2022 году.

К слову, основной голкипер «Коламбуса» — Сергей Бобровский уже сегодня может сменить клуб. Кинкейд идет на замену?