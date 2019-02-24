Второе золото: Юрлова-Перхт стала чемпионкой Европы

«Узнала вчера, что шведки не бегут. Они пожелали мне удачи. Я ставила для себя локальные задачи — хорошо сработать на рубеже. Чемпионатом Европы довольна, всем спасибо за поддержку!» — новоиспеченная чемпионка Европы в пасьюте Екатерина Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».