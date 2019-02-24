Второе золото: Юрлова-Перхт стала чемпионкой Европы

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На этой мажорной ноте «Газета.Ru» прощается со своими читателями и чемпионатом Европы в Раубичах. Увидимся на этапе Кубка IBU в Эстонии! Еще раз поздравляем всех наших спортсменов с удачным турниром.
«Узнала вчера, что шведки не бегут. Они пожелали мне удачи. Я ставила для себя локальные задачи — хорошо сработать на рубеже. Чемпионатом Европы довольна, всем спасибо за поддержку!» — новоиспеченная чемпионка Европы в пасьюте Екатерина Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».
Справедливости ради, отсутствие Моны Брорссон сильно повлияло на интригу в пасьюте. Серьезную конкуренцию она бы составила Юрловой-Перхт. Но победа есть победа. Отдельно поздравляем белорусскую биатлонистку Ирину Кривко с серебром!
Все спортсменки успешно преодолели финишную черту. Гонка завершена!
Сливко пришла на финиш 27-й, Гербулова — 40-й.
А Миронова попала в десятку. При такой стрельбе — просто фантастика.
А бронзу берет Надин Хорхлер! Павлова стала шестой.
Ирина Кривко из Белоруссии завоевывает серебро! Очень неожиданно! Обнимается она с Юрловой-Перхт на финише. Очень трогательно.
ДА!!! ЕСТЬ ЗОЛОТО!!! Екатерина Юрлова-Перхт становится чемпионкой Европы! 27:43.4 — ее результат.
У Мироновой ужасная стрельба — пять промахов. Но если смотреть на скорость, то лучшая она у нее. Невероятный ход.
57 секунд оставляет отставание Кноттен от Юрловой-Перхт. Очень уверенно наша биатлонистка бежит к финишу!
И у Кноттен один промах! Павлова — чисто. Она борется за бронзу. Что за гонка, невероятно!
Ой... один промах на последнем рубеже у Екатерины. Хватит ей времени, чтобы преодолеть штрафной круг. Это будет золото, нет сомнений!
Положение на текущий момент и блистательная стрельба Юрловой-Перхт:
У Мироновой еще один промах, а вот Павлова чиста! Надо прибавлять в скорости.
ЕСТЬ!!! Чистой уходит Юрлова-Перхт с третьего рубежа, а вот Кноттен и Гвиздон бегут на штрафной круг! Публика рада.
Очень хороший ход у Екатерины. Ближайшая преследовательница — норвежка Кноттен — идет в 15-ти секундах.
И Евгения Павлова выбивает пять из пяти. Миронова после двух штрафных кругов — только шестая.
Рядом идут наши девушки и синхронно первыми приходят на второй рубеж.
Блестяще!!! Все мишени закрывает Юрлова-Перхт, а вот у Мироновой два промаха.
Юрлова-Перхт и Миронова точны на первом рубеже! Так держать!
Победительница спринта Мона Брорссон сегодня не бежит, поскольку вся сборная Швеции отправились готовиться к чемпионату мира.
В мужском пасьюте, который состоялся час назад, Матвей Елисеев принес России серебро. Надеемся, что девушки продолжат тенденцию.
Екатерина Юрлова-Перхт стартовала! Удачи!
Гонка началась! Поехали!
Напоминаем, что стартовые номера биатлонисты получили в соответствии со своим местом в спринте.
Начало гонки — в 13.00 по московскому времени.
Спринт выиграла шведка Мона Брорссон, но Екатерина Юрлова-Перхт была второй, а Светлана Миронова — четвертой. Правда, отстали наши девушки на 38 и 46 секунд соответственно.
На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах проходит женский пасьют.