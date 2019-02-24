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закончен
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03:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсГолден Стэйт Уорриорз
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03:30
Майами ХитФиникс Санз
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Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
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В погоне за золотом: Непряева и Белорукова в полуфинале. LIVE

Онлайн-трансляция командного спринта на чемпионате мира по лыжам

На чемпионате мира по лыжным гонкам проходят мужские и женские соревнования в командном спринте. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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11:22

Сборная Германии сегодня выглядит в отличной форме. Что Карл, что Сандра Рингвальд не отстают от лидеров. Если к последнему этапу силы не кончатся, то могут и за медали побороться.

11:21

Как итог — она свой первый круг прошла быстрее всех. Вновь проходит смена состава.

11:20

Очень хорошо катит шведка Мая Дальквист, отлично подготовили ей лыжи.

11:18

Прошла первая смена, Германия в лидерах.

11:17

Вырвалась в лидирующую группу немка Виктория Карл.

11:16

Швеция и Италия пока идут в лидерах, за ними Норвегия.

11:15

И старт дан! Поехали! Шесть кругов по 1,2 км.

11:10

Фаворитами первого полуфинала являются норвежки и шведки. Их представляют Майкен Касперсен Фалла и Ингвильд Остберг, а также Майя Дальквист и Стина Нильсен соответственно. Конкуренцию им могут составить Анне Кюллёнен и Криста Пармакоски из Финляндии.

11:07

Наши лыжницы стартуют во втором забеге. Первыми бегут сборные Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Италии, Канады, а также лыжницы из Казахстана, Словакии и Великобритании.

11:06

Соперницами российской команды в полуфинале станут лыжницы из США, Швейцарии, Словении,Белоруссии, Польши, Украины, Чехии, Китая и Тайланда.

11:05

Стартуют соревнования с первого женского полуфинала. Россию на данном этапе представляют Наталья Непряева и Юлия Белорукова.

11:00

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского и мужского командного спринта на чемпионате мира в Австрии.