В погоне за золотом: Непряева и Белорукова в полуфинале. LIVE

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Сборная Германии сегодня выглядит в отличной форме. Что Карл, что Сандра Рингвальд не отстают от лидеров. Если к последнему этапу силы не кончатся, то могут и за медали побороться.
Как итог — она свой первый круг прошла быстрее всех. Вновь проходит смена состава.
Очень хорошо катит шведка Мая Дальквист, отлично подготовили ей лыжи.
Прошла первая смена, Германия в лидерах.
Вырвалась в лидирующую группу немка Виктория Карл.
Швеция и Италия пока идут в лидерах, за ними Норвегия.
И старт дан! Поехали! Шесть кругов по 1,2 км.
Фаворитами первого полуфинала являются норвежки и шведки. Их представляют Майкен Касперсен Фалла и Ингвильд Остберг, а также Майя Дальквист и Стина Нильсен соответственно. Конкуренцию им могут составить Анне Кюллёнен и Криста Пармакоски из Финляндии.
Наши лыжницы стартуют во втором забеге. Первыми бегут сборные Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Италии, Канады, а также лыжницы из Казахстана, Словакии и Великобритании.
Соперницами российской команды в полуфинале станут лыжницы из США, Швейцарии, Словении,Белоруссии, Польши, Украины, Чехии, Китая и Тайланда.
Стартуют соревнования с первого женского полуфинала. Россию на данном этапе представляют Наталья Непряева и Юлия Белорукова.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского и мужского командного спринта на чемпионате мира в Австрии.