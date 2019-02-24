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«Еще не верю»: россиянка впервые выиграла Кубок мира по скелетону

Никитина впервые в истории России выиграла Кубок мира по скелетону

Елена Никитина стала первой в истории россиянкой, выигравшей Кубок мира по скелетону. Спортсменка из Москвы, являющаяся бронзовым призером Олимпиады в Сочи и двукратным чемпионом Европы, опередила обладательницу Кубка мира-2015/16 немку Тину Херманн на 66 очков.

23 февраля, в День защитника Отечества, россиянка Елена Никитина в Канаде оформила историческое достижение, став первой представительницей нашей страны в истории скелетона, которой покорился Кубок мира.

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На заключительном этапе сезона на олимпийской трассе 1988 года в Калгари проходили сразу две гонки, и российская спортсменка не смогла войти в тройку ни в первой, ни во второй, в то время как ее конкурентка Тина Херманн из Германии, выигравшая Кубок мира в 2016 году, сначала заняла второе место, а затем и вовсе выиграла.

Впрочем, победы немецкой спортсменки для завоевания своего второго Кубка мира в карьере не хватило, так как Никитина показала пятое время в заключительной гонке сезона, совсем немного опередив соотечественниц Юлию Канакину (шестое место) и Ренату Хузину (восьмое), чего хватило для общей победы.

Нынешний сезон стал для Никитиной абсолютно лучшим в карьере. Дебютировав в Кубке мира по ходу сезона-2012/13, она тогда же одержала свою первую победу в карьере на таком уровне, победив на предпоследнем этапе сезона в Иннсбруке, хотя в итоге финишировала в общем зачете лишь 18-й.

После этого она брала по подиуму в каждом сезоне, исключая провальный, в том числе из-за временного отстранения от соревнований сезона-2015/16, когда Херманн как раз и выиграла свой Кубок мира.

Ощутимый прогресс случился у Никитиной в прошлогодней кампании, когда она одержала свои вторую (в Солт-Лейк-Сити) и третью (в том же Иннсбруке) победы в карьере, один раз была третьей и впервые вошла по итогам года в десятку сильнейших, завершив Кубок мира на четвертой позиции.

Самым обидным для спортсменки тогда было решение Международного олимпийского комитета (МОК) не выдавать ей приглашение на Олимпийские Игры в Пхенчхане, где допущенные россияне выступали в составе команды «Олимпийских атлетов из России» без национальных флага и гимна.

Казалось, что удар для бронзового призера Олимпиады четырехлетней давности в Сочи будет слишком серьезным, но Никитину ни это, ни натянутые отношения с соперницами, относящимися к ней с недоверием из-за упоминания в докладе канадского профессора Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в российском спорте, не сломили.

Напротив, россиянка всякий раз подчеркивала, что стала только по-спортивному злее и доказывала это делом на соревнованиях.

Никитина выиграла первый же этап Кубка мира в австрийской Сигулде, после чего чуть сдала позиции в австрийском Винтерберге, была лишь четвертой.

Однако после этого она ни на одном этапе до гонок в Калгари не оставалась без наград. Елена победила в Альтенберге, в Иннсбруке и Санкт-Моритце стала второй, а затем взяла золото еще и в Лейк-Плэсиде.

В итоге к Калгари спортсменка подошла с шикарным заделом, который, несмотря на не самые удачные выступления на последнем этапе, не разбазарила.

Достижение Никитиной очень сложно переоценить. До сих пор российские (а раньше и советские) женщины не только не выигрывали общий зачет, но никогда не финишировали даже в тройке, а прошлогоднее итоговое четвертое место Елены было рекордным.

«Я еще до конца не верю в то, что мне удалось сделать это. Последняя гонка меня немного расстроила, и только Кубок мира мне сгладил эти отрицательные эмоции, я все позабыла сразу, — цитирует Никитину ТАСС.

— Тем более, когда меня все здесь поздравили с этим успехом, хотя соперницы еще раньше понимали, что у меня очень много шансов стать первой в общем зачете. Но когда я выходила сегодня на старт, то вообще не думала о том, что очень близка к победе в Кубке мира, я настраивала себя на то, чтобы хорошо проехать.

Я думаю, что очень сложный прошлый сезон помог мне стать первой по итогам Кубка мира в этом сезоне. Все те неприятности, включая пропуск Олимпиады, отразились на моем настрое и только подзадорили.

Теперь для меня главное в том же духе двигаться дальше. Я надеюсь, что мне хватит сил хорошо подготовиться к чемпионату мира, сейчас я несколько дней отдохну, а потом с новыми силами в бой».

Интересно, что при этом в нынешнем сезоне Россия близка к золотому дублю, так как Александр Третьяков после своих побед на предпоследнем этапе в Лейк-Плэсиде и в первой гонке в Калгари на 39 очков обошел действующего обладателя Кубка мира, олимпийского чемпиона Пхенчхана корейца Юн Сун-Бина.

Теперь Александру, который уже, правда, выигрывал Кубок мира в далеком 2009 году, остается удержать перевес в последнем старте в Калгари.

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