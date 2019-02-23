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«Врежу от души»: Харитонов хочет показать Тактарову боль

«От души приложусь»: Харитонова хочет встретиться с Тактаровым

Российский боец Bellator Сергей Харитонов остался недоволен словами соотечественника и коллеги Олега Тактарова о его поединке с Мэттом Митрионом. На первых секундах Харитонов получил травму в результате удара в пах и не смог продолжить бой, после чего Тактаров в резкой форме раскритиковал россиянина, обвинив его в симуляции.

Боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов вступил в конфликт с легендой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олегом Тактаровым. Причиной перепалки между спортсменами стал поединок Харитонова против Мэтта Митриона, состоявшийся на прошлой неделе. На первых секундах боя американец провел запрещенный удар в пах россиянина. Харитонов свалился на настил и не смог подняться – из клетки Сергея удаляли на носилках. Бой был признан несостоявшимся, поскольку в действиях Митриона судья не нашел умысла.

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Харитонов из-за сильной боли не смог выпрямить левую ногу. Его доставили в больницу и провели УЗИ, которое выявило у россиянина гематому.

По его словам, боль была такой, что у него даже «искры из глаз полетели».

Митрион пытался ударить лоукик, но попал прямо между ракушкой и ногой Харитонова. Российский боец Александр Шлеменко объяснил промах американца его «корявостью».

Однако не все разделили страдания Харитонов. Тактаров, комментируя эпизод, назвал поведение Сергея «нытьем», заявив, что он бы не допустил подобный удар в свой адрес.

«Да я бы отломал ногу, летящую в пах, если бы она специально туда летела! А это что такое? Упал, начал ныть», — сказал Тактаров на видео в своем инстаграме.

Сам Харитонов был настолько обескуражен заявлением Тактарова, что оскорбил бывшего чемпиона UFC, назвав его алкоголиком и намекнув на его психическую несостоятельность.

«Честно говоря, слышал, что он что-то говорил.

Но я на пьяные речи непонятных пассажиров не обращаю внимания особого.

Может, человек потихонечку с ума сходит. Может, пить надо меньше? Не знаю. У нас в стране демократия, каждый может говорить все, что хочет», — сказал Харитонов.

Интересно, что бой Харитонова и Митриона вошел в историю смешанных единоборств. Бой продлился всего 15 секунд, заняв место в тройке самых коротких поединков.

Митрион сразу же извинился перед россиянином и объяснил, что его удар получился случайным. Американец назвал Харитонова легендой, выразив желание провести повторный поединок, пообещав, что больше не будет «пинать его по орешкам».

«Если ты будешь достаточно здоров 11 мая, окажешь ли ты мне честь войти в клетку еще раз со мной в Чикаго? Если ты скажешь «да», я обещаю, что больше не буду пинать тебя по орешкам», — написал Митрион.

Россиянин ответил согласием, приняв вызов Митриона.

Ожидается, что их повторный бой состоится 11 мая в Чикаго, как и написал американец.

Харитонов провел 34 поединка в ММА, из которых 28 закончились победой. На счету американца 19 боев и 13 побед.

Что касается Тактарова, то он по-прежнему уверен, что Харитонов симулировал. Он сравнил Сергея с известным бразильским футболистом Неймаром, которого часто обвиняют в необоснованных кривляньях.

«Посмотрите выражение лица футболиста Неймара, когда он корчится. Они с Харитоновым похожи, как два брата.

Мне кажется, я поймал момент, когда у Сережи возникла мысль: ага, сейчас мне заплатят.

Я за такой результат получаю, скажем, половину, а за следующий бой еще получу. Может быть, там в реальности все было по-другому, но мне показалось, что там была именно эта мысль», — приводит слова Тактарова «СЭ».

«Я еще раз посмотрел это видео и остался при своём мнении. Возможно, ему больно было, я допускаю. Но мы люди взрослые, нас как учили: попали тебе, встал попрыгал, оно пройдет», — добавил боец.

Харитонов позвал актера на встречу. В качестве наглядного примера он готов повторить удар Митриона, чтобы тот сам на себе оценил боль.

«Олег Тактаров, приходите в зал — да куда угодно, необязательно в зал — я врежу вам по яйцам, как следует. От души приложусь, и посмотрим, как вы будете себя чувствовать», — сказал Харитонов в видео, опубликованном в инстаграме Азамата Бостанова.

51-летний Тактаров выступал в UFC в то время, когда в промоушене процветали бои без правил. Примет ли он вызов Харитонова о встрече – другой вопрос. Ведь теперь, по словам Тактарова, у него никаких отношений с Сергеем нет.

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