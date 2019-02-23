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Мастифская кровь: собаки чуть не загрызли фигуристок

«Выбрались из вольера»: собаки чуть не загрызли фигуристок

В Московской области едва не произошла трагедия с участием юных фигуристок. Спортсменки отправлялись на тренировку, когда на них напали две собаки. Рядом находящиеся люди отогнали псов, однако детям понадобилась помощь медиков.

Трое юных фигуристок из Зарайска стали жертвами нападения собак. Как информирует ТАСС, два пса породы «тибетский мастиф» напали на юных спортсменок около Ледового дворца в подмосковном Зарайске. Инцидент произошел 21 февраля около 18:30 по московскому времени.

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Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что нападение случилась во время того, как фигуристки направлялись на тренировку.

«Три девочки 2004, 2005 и 2007 годов рождения шли на тренировку по фигурному катанию. Возле входа на территорию Ледового дворца на них напали две собаки, предположительно породы «тибетский мастиф», — сообщила представитель ГСУ.

Юным спортсменкам повезло, что находящиеся поблизости работники Ледового дворца быстро отреагировали, подбежав на место инцидента и отогнав собак. После нападения фигуристки обратились в больницу с жалобами на ушибы и ссадины.

По факту нападения на спортсменок была инициирована доследственная проверка.

На следующий день после стычки личность владельца двух мастифов была установлена. Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, уточняются обстоятельства произошедшего.

«Владелец собак установлен. Информация передана в соответствующие органы», — рассказал Разин, чьему ведомству подчиняется Главное управление ветеринарии Московской области.

Он отметил, что оба пса были привиты от бешенства. Сейчас животные находятся на карантине.

«Ветеринарными специалистами ветеринарной станции по городскому округу Зарайск и Серебряные Пруды животные поставлены на десятидневный профилактический карантин по месту проживания владельца. На день осмотра животные клинически здоровы, признаков бешенства не выявлено», — сообщил Разин.

Владелец псов утверждает, что животные самостоятельно выбрались из вольера и убежали на улицу. Сейчас собаки вернулись домой.

«По словам владельца собак, «щенки» открыли вольер, а калитка двора дома была не закрыта. В настоящий момент вольер и калитка закрыты на замки. Следственным комитетом по Зарайску проводится проверка по вышеуказанному факту», — подчеркнул министр в интервью агентству «Москва».

Также хозяин мастифов сообщил, что его собакам примерно год.

Их зовут Марсель и Матильда.

В мае прошлого года, по словам владельца псов, была проведена вакцинация от бешенства. Животные состоят на учете в ветеринарной клинике в Зарайске.

Мастифы отличаются внушительными размерами, однако считаются спокойной и уравновешенной породой собак. Что интересно, часто эту породу заводят семьи с детьми, поскольку мастифы хорошо ладят с ними. Но если не заниматься воспитанием животного, то собака может вырасти агрессивной.

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