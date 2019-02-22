Олимпиада раздора: как Загитова обставила Медведеву

Год назад в южнокорейском Пхенчхане между одними из сильнейших фигуристок России Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой произошла битва за золото, повлекшая за собой целую драму — отъезд в Канаду и спад Медведевой, передряги с Этери Тутберидзе и взросление Загитовой.

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Роковая медаль

На Олимпиаде в Пхенчхане большой радостью для российских болельщиков стало присутствие на пьедестале сразу нескольких фигуристок. Особенно на фоне допингового скандала и отстранения ряда отечественных спортсменов от Игр. Но в группе Этери Тутберидзе, где за золото Олимпиады боролись сразу две ученицы, настроение было скорее боевым, чем радостным.

После короткой программы Загитова и Медведева занимали первое и второе место соответственно. Евгения проигрывала Алине чуть больше балла. В произвольном номере обе спортсменки откатались отлично, получив одинаковые оценки — 156,65.

Но «Дон Кихот» Алины стал самым настоящим триумфом.

Это не позволило Медведевой опередить 15-летнюю Загитову. В подтрибунном помещении из глаз обычно хладнокровной Евгении градом лились слезы.

Поражение стало личной трагедией Медведевой. Ко всему прочему, были и многочисленные вопросы к судьям, которые, как казалось, должны были отдать победу именно Евгении. На этот счет негодовала и Татьяна Тарасова, которая разделила печаль Медведевой, едва скрываясь от телекамер после произвольной программы.

«Женя лучше всех на свете и сердцем, и душой, и тем, как положено катать. Мне позвонил Владимир Теодорович Спиваков и сказал, что она – судьбоносная. Но судьи ей недодали, вторую оценку очень высокую должны были ставить. Ведь лучше Медведевой на сегодня ничего не бывает», — говорила тогда Тарасова.

Побег Медведевой

Хоть Евгения после проигрыша и пыталась соорудить улыбку, уверяла, что довольна, но противостояние с Загитовой дошло до накала. Спустя несколько месяцев Медведева шокировала всю свою торсиду болельщиков, объявив об уходе от многолетнего тренера Этери Тутберидзе, которая слепила из нее приму российского фигурного катания.

Уход Евгении развивался как самый настоящий побег.

Тутберидзе после появившейся информации об отъезде Медведевой заявила, что ученица даже не позвонила ей и не подарила цветы — именно эта фраза впоследствии стала преследовать фигуристку.

Масла в огонь добавил не сам факт ухода Евгении, а ее переезд в Канаду. Девушка решила кардинально изменить свою жизнь и карьеру, что во многом ей и позволило не повторить печальную судьба Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой. Медведева начала тренироваться в группе известного канадского специалиста Брайана Орсера. По словам Евгении, ее отъезд был связан исключительно с желанием прогрессировать, а не насолить бывшему тренеру.

Но переезд в новую для себя страну дался Медведевой не так просто. В Канаде российскую фигуристку стали сразу переучивать тем вещам, которые ставили ей еще в детстве. Результаты оставляли желать лучшего: кошмарные выступления на этапах Гран-при, провал на чемпионате России и непопадание в сборную на чемпионат Европы.

Атаковали Евгению и в России, где многие поклонники так и не приняли ее уход от Тутберидзе, устроив ей самую настоящую травлю.

И сама Тутберидзе не оставалась в стороне. Тренер рассказала, что возле «олимпийского льда» Медведева спрашивала ее, можно ли было оставить Загитову в юниорках еще на один год. Евгения отрицает слова бывшего тренера, заявляя, что никогда не просила об этом Этери Георгиевну.

Отношения Медведевой и с Тутберидзе, и с Загитовой до сих пор остаются невыясненными. С тех пор Евгения с Тутберидзе несколько раз пересекались на соревнованиях, однако так и не поговорили.

Взросление Загитовой

Год для совсем еще юной Загитовой сложился без особых достижений. Сильные изменения последовали не только в ее психологическом состоянии, но и в физиологическом. Алина от турнира к турниру серьезно прибавляла в росте, что заставляло работать ее в разы больше над координацией. Были и серьезные падения: проигрыш юным ученицам Тутберидзе на чемпионате России и противостояние с Рикой Кихирой в финале Гран-при.

Было сложно и с точки зрения психологии.

Статус олимпийской чемпионки возложил на плечи Загитовой огромный груз ответственности, о котором ей напоминают на каждом соревновании. Не забывают об Алине и некоторые болельщики Медведевой, радуясь каждой ее неудаче. Справедливости ради, персональные поклонники Загитовой делают то же самое.

Можно сказать, что в этом сезоне 16-летняя Загитова больше борется с собой, чем с другими фигуристками. Но в такой ситуации сохранить себя как спортсменку и личность, а также отстоять место в сборной России — уже успех. Загитова продолжает считаться сильнейшей фигуристкой России. Ведь только она одна из спортсменок взрослого возраста отважилась на обучение четверным прыжкам, чтобы в будущем сезоне уже биться с юными Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной.

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