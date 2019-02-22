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Заменить Мутко: РФС выбирает нового президента. LIVE

Онлайн внеочередной конференции РФС

В Москве проходит внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой проводятся выборы президента и исполкома организации. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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12:09

Благодарит Дюков всех, кто поддержал его на выдвижении в кандидаты на пост президента РФС, а также выразил благодарность Виталию Мутко, оценив его работу. На этом Дюков завершает свое выступление.

12:07

Поставил Дюков задачу активной работы со спонсорами, а также представителями правительств регионов.

12:06

Данная цель является основной в «Стратегии 2030», которую представляет Дюков. Согласно программе, количество людей, систематически занимающихся футболом в России, должно составить 5% от населения страны.

12:03

Дюков поставил цель попадания России на десятое место в рейтинге ФИФА, а также в топ-6 рейтинга УЕФА.

12:01

Также кандидат подчеркнул важность работы профессиональных футбольных клубов на медиа рынке. Так, коммерческая составляющая является основой успешного функционирования клубов в футболе. Как заявил Дюков, работать над этим должны не только крупные клубы, но и региональные, которые в последние годы имели большие проблемы с бюджетом.

12:00

И, конечно, по мнению Дюкова, необходимо сделать максимум для успеха основной национальной сборной, выступление которой влияет на отношение людей к футболу.

11:58

Уделил внимание Дюков и развитию любительского и массового футбола. По его словам, он схож с детско-юношеским, однако и он имеет стратегическое значение для России и ее граждан. Так, массовый футбол должен положительно повлиять на здоровье жителей страны, а также интерес к спорту.

11:54

Так, для выполнения поставленных задач будет создана программа по модернизации методик и квалификации тренеров в детско-юношеском футболе.

11:52

Представляет Дюков свою программу развития детско-юношеского футбола. По его мнению, необходимо улучшить инфраструктуру и спортивные комплексы. Особенно он обратил внимание на качество футбольных полей в местах, где погодные условия тому не располагают. По словам кандидата, «одного улучшения полей и включения функции подогрева будет недостаточно».

11:51

Подчеркнул Дюков и заслугу прошедшего чемпионата мира в популяризации футбола в России. Также кандидат заявил, что данный импульс необходимо поддерживать для дальнейшего развития. Сам Дюков готов взять на себя обязанности по выполнению этой задачи.

11:50

Отмечает важность футбола как вида спорта по всей России. Дюков утверждает, что именно футбол является самым популярным видом спорта в стране.

11:48

С приветственным словом выступает и сам Дюков.

11:47

Представляют единственного кандидата на пост президента РФС Александра Дюкова. Напоминают, что для утверждения его в должности необходимо набрать более 50% голосов «за» и плюс два положительный голоса.

11:46

Избрали делегатов.

11:44

Конференция признается созванной. Интересно, что из практически трехсот девять проголосовали «против».

11:42

Проходит подтверждение того, что внеочередная конференция создана и сформирована в соответствии с Уставом Общероссийской организации Российский футбольный союз, а также отмечается создание кворума для проведения заседания.

11:41

Избрали секретаря, который будет ответственным за подсчет голосов. Голосование началось.

11:40

Итак, завершена вступительная часть. Сергей Прядкин напоминает условия регламента, отметив, что для голосования будет использована электронная система.

11:37

Уделил внимание министр спорта улучшению спортивной инфраструктуры в стране. Как отметил Колобков, достичь успеха в этом деле можно только при тесном сотрудничестве всех ведомств.

11:35

Павел Колобков выразил благодарность РФС и ФИФА за организацию чемпионата мира по футболу минувшим летом, а также оценил выступление российской сборной, которая дошла до стадии 1/4 финала.

11:34

Обратила внимание Голодец и на проблемы с посещаемостью футбольных стадионов в России. В частности, она отметила, что после ЧМ-2018 средние показатели увеличились, но сотрудники РФС при этом совершают ошибки при составлении календаря матчей Российской премьер-лиги. Так, она вспомнила случай, когда матч 16-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Крылья Советов» был отменен из-за морозов, которые были прогнозируемы заранее.

11:28

С приветственным словом выступает заместитель председателя правительства РФ и вице-премьер по культуре и спорту Ольга Голодец, которая заявила, что сегодняшний день станет историческим как в российском футболе, так и в спорте в целом.

11:25

Упомянул Лакович и то, что Дюков во многом поспособствовал тому, что «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге является одним из кандидатов на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года.

11:24

Факт того, что Дюков является единственным кандидатом на пост президента РФС, делегат от УЕФА считает показателем единства в российским футболом, а самого деятеля назвал опытным функционером и уважаемым партнером европейского союза.

11:22

Поблагодарил Лакович и Прядкина, а также Александра Алаева, который выполнял обязанности главы РФС после того, как Мутко временно сложил с себя полномочия президента организации.

11:20

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович также поприветствовал всех участников конференции, а также поблагодарил за работу Виталия Мутко, который возглавлял РФС с сентября 2015 года и сдал свой пост 19 декабря прошлого года.

11:18

С приветственным словом выступил региональный директор по Европы от ФИФА, который от имени главы ведомства Джанни Инфантино называл ЧМ-2018 в России лучшим в истории турнира, а также оценил сотрудничество РФС и ФИФА.

11:17

На конференции принимают участие представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

11:15

Александр Дюков в своем обращении к журналистам, опубликованном в информационном буклете РФС, подвел итоги 2018 года, главным событием которого стал чемпионат мира по футболу.

«Наша страна успешно провела чемпионат мира, который был признан всем футбольным сообществом одним из лучших в истории. Во многих регионах страны построены прекрасные арены, которые теперь создают новые возможности для развития футбола. Сборная России порадовала болельщиков успешным выступлением, впервые за долгие годы дойдя до четвертьфинала мирового первенства. Без преувеличения можно сказать, что вся страна в 2018 году жила футболом, интерес к этому виду спорта в России всегда был очень высок, но теперь он вышел на новый уровень», — приводит слова Дюкова ТАСС.

11:13

Началась конференция в память об ушедших в минувшем году людях, которые внесли свой вклад в историю мирового футбола.

11:12

Открыл конференцию исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин. Также на мероприятии присутствует министр спорта России Павел Колобков.

11:11

Единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза является председатель совета директоров «Зенита» и глава «Газпром Нефти» Александр Дюков.

11:10

Согласно правилам, в ходе конференции представители организации проведут подсчет количества делегатов заседания, после чего начнется голосование. Выбирать будут как президента РФС, так и членов исполкома.

11:05

Конференция проходит в одном из крупных отелей на Новом Арбате. Примечательно, что она идет в открытом режиме для представителей спортивных и не только СМИ.

11:00

В Москве проходит внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой проводятся выборы президента и исполкома организации. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.