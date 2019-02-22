Последний шанс: в России закрывается трансферное окно. LIVE

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Лига Европы
20:55
Динамо З Виктория Пльзень
3:0
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург Брюгге
4:0
закончен
20:55
Наполи Цюрих
2:0
закончен
20:55
Айнтрахт Ф Шахтёр Д
4:1
закончен
20:55
Валенсия Селтик
1:0
закончен
20:55
Зенит Фенербахче
3:1
закончен
20:55
Вильярреал Спортинг
1:1
закончен
20:55
Арсенал БАТЭ
3:0
закончен
23:00
Интер М Рапид В
4:0
закончен
23:00
Генк Славия П
1:4
закончен
23:00
Байер Краснодар
1:1
закончен
23:00
Челси Мальмё
3:0
закончен
23:00
Бетис Ренн
1:3
закончен
23:00
Динамо К Олимпиакос
1:0
закончен
23:00
Бенфика Галатасарай
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
0:4
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМиннесота Уайлд
1:4
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
4:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
2:1 (Б)
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
5:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
2:1
закончен
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
5:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
4:3 (ОТ)
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
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Евролига
20:00
ЦСКА Гран Канария
107:85
закончен
20:30
Анадолу Эфес Олимпиакос
75:65
закончен
22:45
Олимпия Милан Маккаби Т-А
87:83
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23:00
Барселона Баскония
77:67
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсМайами Хит
106:102
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03:00
Кливленд КавальерсФиникс Санз
111:98
закончен
03:30
Бруклин НетсПортленд Трэйл Блэйзерс
99:113
закончен
04:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
98:97
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
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закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
15:00
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1
Хромых
201,06
2
Усачева
189,83
3
Фролова
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Россия
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75,47
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21:00
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00:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
не начался
01:00
Коламбус Блю ДжекетсСан-Хосе Шаркс
не начался
01:00
Флорида ПантерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
01:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
не начался
01:30
Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
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06:00
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Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
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03:00
Кливленд КавальерсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
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03:00
Атланта ХоуксФиникс Санз
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03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
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04:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
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04:30
Милуоки БаксМиннесота Тимбервулвз
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06:00
Юта ДжазДаллас Маверикс
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Последний шанс: в России закрывается трансферное окно. LIVE

Онлайн закрытия зимнего трансферного окна в России

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В России закрывается зимнее трансферное окно. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего дозаявочного дня.
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13:33

Андрей Панюков из «Зенита» останется в «Урале» на правах аренды. Это раскрыл карты президент «Урала» Григорий Иванов для «Sport24».

13:09

«Уфа» подписала контракт с аргентинским форвардом «Любляны» Андресом Вомбергаром. Об этом сообщает «Sport24» со ссылкой на президента клуба Шамиля Газизова.

12:42

Напомним, что к петербуржцам зимой перебрались Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Сердар Азмун («Рубин») и Вильмар Барриос («Бока Хуниорс»). Цена трех трансферов — € 40 млн, примерно столько же «ПСЖ» выложил за звезду «Зенита» Паредеса. Неплохие перемены, учитывая тот факт, как вчера провели матч новички.

12:35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Фенербахче» прокомментировал закрытие трансферного окна и то, как его провели сине-бело-голубые: «Завершена ли трансферная кампания «Зенита»? Все возможно, но, скорее всего, новичков уже не будет».

12:21

Ранее сообщалось, что на Каборе претендует московский «Спартак». Интересно, оформят ли переход красно-белые?

12:20

Полузащитника «Краснодара» Шарль Каборе покинет клуб. Стороны не договорились о новом соглашении. «Каборе не устраивают предложенные условия, поэтому с сегодняшнего дня он открыт для клубов, желающих подписать его как свободного агента с июня. «Краснодар» отверг предложения некоторых клубов по Каборе. Один из них предлагал € 1 млн за то, чтобы Шарль перешел к ним уже в январе. Но «Краснодар» правильно сделал, оставив его в команде, которой он поможет в еврокубках и в борьбе за золотые медали», — заявил агент спортсмена Дмитрий Селюк.

12:15

Защитник «Зенита» Миха Мевля проведет остаток сезона в «Ростове», за который играл с 2016 по 2017 год. Футболист не смог перейти в «Эмполи» до закрытия зимнего трансферного окна в Европе.

12:00

В России закрывается зимнее трансферное окно. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего дозаявочного дня.