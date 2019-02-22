Последний шанс: в России закрывается трансферное окно. LIVE

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Андрей Панюков из «Зенита» останется в «Урале» на правах аренды. Это раскрыл карты президент «Урала» Григорий Иванов для «Sport24».
«Уфа» подписала контракт с аргентинским форвардом «Любляны» Андресом Вомбергаром. Об этом сообщает «Sport24» со ссылкой на президента клуба Шамиля Газизова.
Напомним, что к петербуржцам зимой перебрались Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Сердар Азмун («Рубин») и Вильмар Барриос («Бока Хуниорс»). Цена трех трансферов — € 40 млн, примерно столько же «ПСЖ» выложил за звезду «Зенита» Паредеса. Неплохие перемены, учитывая тот факт, как вчера провели матч новички.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Фенербахче» прокомментировал закрытие трансферного окна и то, как его провели сине-бело-голубые: «Завершена ли трансферная кампания «Зенита»? Все возможно, но, скорее всего, новичков уже не будет».
Ранее сообщалось, что на Каборе претендует московский «Спартак». Интересно, оформят ли переход красно-белые?
Полузащитника «Краснодара» Шарль Каборе покинет клуб. Стороны не договорились о новом соглашении. «Каборе не устраивают предложенные условия, поэтому с сегодняшнего дня он открыт для клубов, желающих подписать его как свободного агента с июня. «Краснодар» отверг предложения некоторых клубов по Каборе. Один из них предлагал € 1 млн за то, чтобы Шарль перешел к ним уже в январе. Но «Краснодар» правильно сделал, оставив его в команде, которой он поможет в еврокубках и в борьбе за золотые медали», — заявил агент спортсмена Дмитрий Селюк.
Защитник «Зенита» Миха Мевля проведет остаток сезона в «Ростове», за который играл с 2016 по 2017 год. Футболист не смог перейти в «Эмполи» до закрытия зимнего трансферного окна в Европе.
В России закрывается зимнее трансферное окно. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего дозаявочного дня.