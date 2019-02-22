Последний шанс: в России закрывается трансферное окно. LIVE

Полузащитника «Краснодара» Шарль Каборе покинет клуб. Стороны не договорились о новом соглашении. «Каборе не устраивают предложенные условия, поэтому с сегодняшнего дня он открыт для клубов, желающих подписать его как свободного агента с июня. «Краснодар» отверг предложения некоторых клубов по Каборе. Один из них предлагал € 1 млн за то, чтобы Шарль перешел к ним уже в январе. Но «Краснодар» правильно сделал, оставив его в команде, которой он поможет в еврокубках и в борьбе за золотые медали», — заявил агент спортсмена Дмитрий Селюк.