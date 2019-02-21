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Хабиб на лыжах: Устюгова наказали за стычку с иностранцем

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован за толчок норвежца Йоханнеса Клебо после финиша полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в по лыжном гонкам. Еще во время заезда между российским и норвежским лыжниками произошел контакт на трассе, что и стало причиной конфликта.

Россиянин Сергей Устюгов после финиша в полуфинале спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам оттолкнул и похлопал по щекам Йоханнеса Клебо из Норвегии, за что был дисквалифицирован. Результат Устюгова (9-е место) аннулирован.

Во время заезда, проходившего в австрийском Зеефельде, норвежец подрезал россиянина, из-за чего тот с трудом сохранил равновесие.

Однако тогда именно Устюгов получил желтую карточку — за нарушение правил обгона соперника.

В итоге Клебо пришел вторым и пробился в финал соревнований. Устюгов занял пятое место, но его результат был аннулирован.

Выиграл же первый полуфинал Федерико Пеллегрино из Италии. А еще один выступавший в заезде россиянин Глеб Ретивых замкнул тройку призеров.

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Сразу после инцидента Устюгов дал комментарии о случившемся и отметил, что подобное с ним происходит не в первый раз.

«Бежали, бежали и прибежали… Клебо выиграл, Пеллегрино второй. Или как там было?

В последнее время спринты так не бегаются. Я это понял в Конге, тогда Пеллегрино сделал — мало ли — неумышленный толчок, когда я упал.

Но в нашем полуфинале никто не хотел уходить первым на спуск. У меня не выдержали нервы, как обычно, ушел первый. Знал, что меня накатят, надо было не пропускать с правой стороны. Но в ситуации с Пеллегрино я научился, понял, что можно делать так же, как все остальные», — заявил Сергей в эфире «Матч ТВ».

Атлет также сказал, что именно норвежец нарушал правила, подрезав россиянина.

«Но когда мы подъехали ближе к подъему, то ли я полез, то ли Клебо меня подрезал. Но думаю, что это все было умышленно, и чуть-чуть нервы сдали на финише. Если бы шел кто-то другой, то, думаю, такого бы не было, не подрезали бы так.

Протест? Какой там протест? Дали желтую карточку. Подошел сервисмен и сказал, что мне дали карточку. Может, за то, что я пытался протиснуться, а он меня зажимал до конца. Или, может, за то, что потолкались на финише. Скоро узнаю. Надо сходить в судейскую кабинку».

Комментатор Дмитрий Губерниев после финиша сообщил, что тренеры сборной России по лыжным гонкам намерены подать протест по итогам первого полуфинала спринта. Так оно и случилось:

на совещании по стыку на трассе присутствовали сам Устюгов и тренер сборной России Маркус Крамер. К сожалению, протест был отклонен.

Йоханнес Хесфлот Клебо, наоборот, считает случившееся нормальной ситуацией и признался в отсутствии неприязни к Устюгову.

«То, что случилось между нами — это всего лишь ситуация, вполне нормальная с учетом того, что произошло.

Я понимал, что Сергей очень зол, он сейчас находится в очень хорошей форме, и я уверен, что в субботу будет хорошая борьба.

Сейчас же могу сказать абсолютно откровенно, что у меня нет никаких негативных чувств по отношению к Устюгову», — приводит слова Клебо «Р-Спорт».

Еще до апелляции и дисквалификации атлета на ситуацию с россиянином отреагировала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она

осудила поступок Устюгова и добавила, что с подобными происшествиями еще не сталкивалась.

«Касаемо эпизода с Устюговым и Клэбо, мы подали протест, потому что уверены, что Клэбо делал это умышленно, а именно блокировал спортсмена, который шел за ним, и делал это не в первый раз. К сожалению, это норвежцы, и у них, видимо, другие правила. Мы сталкиваемся с этим не впервые, и не только мы.

Устюгов получил свое наказание, у него теперь желтая карта. Считаю, что Сергей получил ее заслуженно, но мы подали протест за то поведение, которое было проявлено со стороны соперника на самой дистанции», — приводит слова Вяльбе «Sport24».

Поделился мнением о конфликте Устюгова с норвежцем и тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Он поздравил соотечественника Ретивых с третьим местом, а также назвал нарушение со стороны Клебо «стопроцентным».

«Во-первых, хочу поздравить всю Россию с бронзовой медалью Ретивых. Гонка была крайне неоднозначной.

Естественно, основная надежда у нас была на Устюгова. То, что произошло в полуфинале, ни в какие ворота просто не лезет. Было стопроцентное нарушение со стороны Клебо, и оно осталось без внимания. Это не позволило Сергею поучаствовать в финале, где он однозначно поборолся бы за награды»,

— посетовал Бородавко.

Специалист заметил, что Устюгову наступили на носки лыж: Клебо находился параллельно с ним и перекрыл движение. Как сказал Бородавко, это стопроцентное нарушение и за такое на Кубке мира снимают.

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