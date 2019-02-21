Кресты на карьере: новая тяжелая травма Дзагоева

20 февраля московский ЦСКА проводил свой последний контрольный матч на испанском сборе и встречался с местной «Картахеной» (3:1). Результаты товарищеских встреч во время подготовки к сезону никогда не имеют особого значения, а по ходу первого тайма игра и вовсе отошла на десятый план.

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В одном из единоборств тяжелую травму получил 28-летний полузащитник армейцев и сборной России Алан Дзагоев. Врачи унесли его с поля на носилках, а обследование, по информации Sport24, выявило у игрока разрыв крестообразной связки колена.

«Мы провели всю игру в позиционных атаках, гол во втором тайме назревал. Матч был приближен к официальным, потому что игрался на стадионе, при болельщиках, нужном освещении, качестве поля, — рассказал после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

— Большое разочарование — травма Дзагоева. Наверное, на какое-то время мы даже забыли про саму игру, горечь сейчас и у него, и у нас.

Он набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря. Тем не менее, жизнь продолжается. Мы должны провести еще одну игру, чтобы в нужной форме подойти к официальным матчам».

Высказался по поводу повреждения полузащитника и генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Дождемся официального диагноза. А потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего, желаем Алану сил, терпения, здоровья. Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом, — отметил функционер.

— Остается три дня до закрытия окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы – его неотъемлемая часть».

Для Алана Дзагоева эта «неотъемлемая часть футбола» давно стала уж слишком неотъемлемой и частой.

Полузащитник появился в составе ЦСКА в 2008 году и, дебютировав в Российской премьер-лиге в 17 лет, сразу стал ее звездой, в первый же сезон отметившись в чемпионате восемью голами и девятью результативными передачами.

К сожалению, вскоре проявились и проблемы игрока со здоровьем. Травматичность Дзагоева всегда мешала хавбеку проводить долгие отрезки без пауз.

Свою первую травму в профессиональном футболе он получил в первый же сезон и провел тогда в лазарете 17 дней. После этого беды обходили игрока стороной на протяжении трех лет, пока он не выбыл в чемпионате-2011/12 на полтора месяца из-за перелома пальца.

Ну а с травмы мышцы бедра в сезоне-2013/14, выбившей полузащитника из строя уже на 70 дней, пошла бесконечная череда повреждений. В результате Алан больше лечится, чем играет, пропуская важные игры клуба и сборной.

К матчу с «Картахеной» за время своей профессиональной карьеры Дзагоев пропустил уже 500 дней, а последним полноценным сезоном игрока был чемпионат-2015/16, когда он отыграл за ЦСКА 29 матчей, забил шесть мячей, сделал семь ассистов и помог команде в последний на данный момент раз стать чемпионом России.

Свежа в памяти история с недавнего домашнего чемпионата мира, такого яркого для нашей национальной сборной. Выступление Дзагоева на том турнире вышло просто сюрреалистичным.

Алан получил повреждение задней поверхности бедра в матче открытия против Саудовской Аравии (5:0) 14 июня и был заменен уже на 24-й минуте. После этого он старательно лечился и вышел на замену в четвертьфинале против Хорватии 7 июля.

Выйдя в дополнительное время на 102-й минуте при счете 1:2, Дзагоев сделал в концовке голевую передачу со штрафного на Марио Фернандеса, а затем забил в серии послематчевых пенальти, что, правда, не помогло России пройти дальше.

Лучшим личным турниром для Алана является чемпионат Европы-2012, когда он в первых двух матчах против Чехии (4:1) и Польши (1:1) забил три мяча. Однако затем наша сборная уступила Греции (0:1) и не смогла пробиться в плей-офф.

Несмотря на богатую историю травм, Дзагоев еще никогда не получал столь серьезного повреждения, как разрыв крестообразной связки колена. В нынешнем сезоне мы полузащитника на поле не увидим уже наверняка, а ведь летом у него истекает контракт с ЦСКА.

Недавно Бабаев говорил, что клуб собирается продлить соглашение, но будут ли красно-синие делать это теперь?

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