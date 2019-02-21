Кресты на карьере: новая тяжелая травма Дзагоева

Курсы валют$ 65.46 (-0.21) 74.28 (-0.23)
Москва: -3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
23:00
Шальке-04 Манчестер Сити
2:3
закончен
23:00
Атлетико М Ювентус
2:0
закончен
Лига Европы
20:00
Севилья Лацио
2:0
закончен
Франция / Лига 1
21:00
БордоГенгам
0:0
закончен
23:00
ПСЖМонпелье
5:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурБарыс
2:0
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарАдмирал
6:3
закончен
15:30
СибирьАвтомобилист
3:4
закончен
17:00
Салават ЮлаевАк Барс
3:2 (ОТ)
закончен
19:00
ТорпедоТрактор
2:0
закончен
19:00
НефтехимикСКА
0:4
закончен
19:00
СеверстальДинамо Р
4:5 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьДинамо Мн
4:3
закончен
19:30
Динамо ММеталлург Мг
1:2
закончен
19:30
ХК СочиСпартак
2:0
закончен
19:30
ЦСКАЛокомотив
2:1 (Б)
закончен
19:30
ЙокеритСлован
7:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
4:5 (ОТ)
закончен
04:30
Колорадо ЭвеланшВиннипег Джетс
7:1
закончен
05:30
Калгари ФлэймзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсБостон Брюинз
2:3 (Б)
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
13:30
Юноши. Произвольная программа
1
Андрей Мозалев
257,60
закончен
19:30
Девушки. Короткая программа
1
Майя Хромых
70,11
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону
16:00
Мужчины. Индивидуальная гонка на 20 км
1
Анев (Болгария)
53.18,1
закончен
19:30
Женщины. Индивидуальная гонка на 15 км
1
Эберг (Швеция)
48.13,1
закончен
Лига Европы
20:55
Динамо З Виктория Пльзень
не начался
20:55
Ред Булл Зальцбург Брюгге
не начался
20:55
Наполи Цюрих
не начался
20:55
Айнтрахт Ф Шахтёр Д
не начался
20:55
Валенсия Селтик
не начался
20:55
Зенит Фенербахче
не начался
20:55
Вильярреал Спортинг
не начался
20:55
Арсенал БАТЭ
не начался
23:00
Интер М Рапид В
не начался
23:00
Генк Славия П
не начался
23:00
Байер Краснодар
не начался
23:00
Челси Мальмё
не начался
23:00
Бетис Ренн
не начался
23:00
Динамо К Олимпиакос
не начался
23:00
Бенфика Галатасарай
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Гран Канария
не начался
20:30
Анадолу Эфес Олимпиакос
не начался
22:45
Олимпия Милан Маккаби Т-А
не начался
23:00
Барселона Баскония
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсМайами Хит
не начался
03:00
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
03:30
Бруклин НетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
не начался
Фигурное катание / Финал Кубка России
15:00
Девушки. Произвольная программа
не начался
Франция / Лига 1
21:00
ДижонСент-Этьен
не начался
22:45
СтрасбургЛилль
не начался
Италия / Серия А
22:30
МиланЭмполи
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерШтутгарт
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
Кардифф СитиУотфорд
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедФулхэм
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолУэска
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАмур
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
не начался
17:00
Металлург МгАк Барс
не начался
17:00
ТракторСКА
не начался
19:00
СеверстальСпартак
не начался
19:30
АвангардСибирь
не начался
19:30
Динамо МТорпедо
не начался
19:30
ВитязьАвтомобилист
не начался
19:30
ЦСКАДинамо Р
не начался
19:30
ЙокеритДинамо Мн
не начался
19:30
ХК СочиСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Оттава СенаторзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Фенербахче
не начался
21:00
Жальгирис Будучность
не начался
22:00
Панатинаикос Химки
не начался
23:00
Реал Мадрид Бавария
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
не начался
05:30
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
Кресты на карьере: новая тяжелая травма Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Дзагоев порвал крестообразные связки колена

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев получил во время товарищеского матча своей команды на сборе тяжелую травму. Во время игры с испанской «Картахеной» игрока унесли с поля на носилках с разрывом крестообразной связки.

20 февраля московский ЦСКА проводил свой последний контрольный матч на испанском сборе и встречался с местной «Картахеной» (3:1). Результаты товарищеских встреч во время подготовки к сезону никогда не имеют особого значения, а по ходу первого тайма игра и вовсе отошла на десятый план.

Реклама

В одном из единоборств тяжелую травму получил 28-летний полузащитник армейцев и сборной России Алан Дзагоев. Врачи унесли его с поля на носилках, а обследование, по информации Sport24, выявило у игрока разрыв крестообразной связки колена.

«Мы провели всю игру в позиционных атаках, гол во втором тайме назревал. Матч был приближен к официальным, потому что игрался на стадионе, при болельщиках, нужном освещении, качестве поля, — рассказал после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

— Большое разочарование — травма Дзагоева. Наверное, на какое-то время мы даже забыли про саму игру, горечь сейчас и у него, и у нас.

Он набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря. Тем не менее, жизнь продолжается. Мы должны провести еще одну игру, чтобы в нужной форме подойти к официальным матчам».

Высказался по поводу повреждения полузащитника и генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Дождемся официального диагноза. А потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего, желаем Алану сил, терпения, здоровья. Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом, — отметил функционер.

— Остается три дня до закрытия окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы – его неотъемлемая часть».

Для Алана Дзагоева эта «неотъемлемая часть футбола» давно стала уж слишком неотъемлемой и частой.

Полузащитник появился в составе ЦСКА в 2008 году и, дебютировав в Российской премьер-лиге в 17 лет, сразу стал ее звездой, в первый же сезон отметившись в чемпионате восемью голами и девятью результативными передачами.

К сожалению, вскоре проявились и проблемы игрока со здоровьем. Травматичность Дзагоева всегда мешала хавбеку проводить долгие отрезки без пауз.

Свою первую травму в профессиональном футболе он получил в первый же сезон и провел тогда в лазарете 17 дней. После этого беды обходили игрока стороной на протяжении трех лет, пока он не выбыл в чемпионате-2011/12 на полтора месяца из-за перелома пальца.

Ну а с травмы мышцы бедра в сезоне-2013/14, выбившей полузащитника из строя уже на 70 дней, пошла бесконечная череда повреждений. В результате Алан больше лечится, чем играет, пропуская важные игры клуба и сборной.

К матчу с «Картахеной» за время своей профессиональной карьеры Дзагоев пропустил уже 500 дней, а последним полноценным сезоном игрока был чемпионат-2015/16, когда он отыграл за ЦСКА 29 матчей, забил шесть мячей, сделал семь ассистов и помог команде в последний на данный момент раз стать чемпионом России.

Свежа в памяти история с недавнего домашнего чемпионата мира, такого яркого для нашей национальной сборной. Выступление Дзагоева на том турнире вышло просто сюрреалистичным.

Алан получил повреждение задней поверхности бедра в матче открытия против Саудовской Аравии (5:0) 14 июня и был заменен уже на 24-й минуте. После этого он старательно лечился и вышел на замену в четвертьфинале против Хорватии 7 июля.

Выйдя в дополнительное время на 102-й минуте при счете 1:2, Дзагоев сделал в концовке голевую передачу со штрафного на Марио Фернандеса, а затем забил в серии послематчевых пенальти, что, правда, не помогло России пройти дальше.

Лучшим личным турниром для Алана является чемпионат Европы-2012, когда он в первых двух матчах против Чехии (4:1) и Польши (1:1) забил три мяча. Однако затем наша сборная уступила Греции (0:1) и не смогла пробиться в плей-офф.

Несмотря на богатую историю травм, Дзагоев еще никогда не получал столь серьезного повреждения, как разрыв крестообразной связки колена. В нынешнем сезоне мы полузащитника на поле не увидим уже наверняка, а ведь летом у него истекает контракт с ЦСКА.

Недавно Бабаев говорил, что клуб собирается продлить соглашение, но будут ли красно-синие делать это теперь?

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».