Надежда на Непряеву: россияне борются за пьедестал. LIVE

«Хотел вломить Клэбо? Так спринты не бегаются. Помню, по ходу сезона Пелегрино также кончиком лыжи задел мои, и я упал. Тут похожая ситуация. Когда шли к подъему, Клэбо подрезал меня. На финише немного сдали нервы. Протест? Мне дали желтую карточку. Видимо, за то, что я пытался протиснуться в позицию. Надо сходить к судьям», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».