Надежда на Непряеву: россияне борются за пьедестал. LIVE

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«Хотел вломить Клэбо? Так спринты не бегаются. Помню, по ходу сезона Пелегрино также кончиком лыжи задел мои, и я упал. Тут похожая ситуация. Когда шли к подъему, Клэбо подрезал меня. На финише немного сдали нервы. Протест? Мне дали желтую карточку. Видимо, за то, что я пытался протиснуться в позицию. Надо сходить к судьям», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
Упустили на первую строчку Иверсена. Ретивых по итогу фотофиниша стал четвертым и вышел в финал. А вот Большунов на финише немного сдал и занял шестую строчку.
Лидирует Большунов, Ретивых замыкает шестерку.
Итак, поехали второй заезд. Вся надежда на Большунова и Ретивых.
И вступил в перепалку с норвежцем после финиша. Вступил в конфликт и Клэбо. Едва не завязалась потасовка, но все обошлось.
Ай-яй! Как обидно! На повороте Скар ударил по лыже Устюгову, не дав Сергею выйти в лидеры перед финишной прямой. В итоге потерял в ходе россиянин и финишировал в пятерке, потеряв шансы на финал!
Всего в мужской сборной России помимо Устюгова в финал попали Глеб Ретивых и Александр Большунов.
Итак, поехали. Тут у России шансов куда больше. В первом заезде идет Сергей Устюгов. Он пока что лидирует.
Небольшой перерыв. Впереди мужской полуфинал.
Еще одну позицию проиграла Наталья и на финишной прямой не смогла она отыграть отставание. Увы, в финале без россиянок.
Пока располагается на четвертой позиции. Лидирует немка Виктория Карл.
И стартовала гонка! Непряева бежит по правому краю. Борется за лидерство россиянка.
Готовимся ко второму заезду. Напомним, за выход в финал поборется российская лыжница Наталья Непряева.
Ой-ой! Какой финиш! Ворвалась в борьбу за выход в финал Кристине Скистад, но упала на самой финишной прямой! В итоге первое место занимает Фалла, за ней Нильссон.
И сразу же вперед вырываются Майкен Фалла и Стина Нильссон. Они сегодня явные фаворитки не только полуфинала, но и всего турнира.
Стартовал первый заезд. Наталья Непряева стартует во втором заезде.
Итак, все готово к старту полуфинальных заездов!
В составе женской сборной России в Австрии выступают Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева и Елена Соболева. Однако последняя не сумела преодолеть квалификацию, а в полуфинал смогла пробиться только Непряева.
Мы будем рассказывать о соревнованиях со стадии 1/2 финала, где первыми побегут женщины.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Представляем онлайн женского и мужского спринтов, которые проходят в рамках чемпионата мира.