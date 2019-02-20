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Орландо МэджикЧикаго Буллз
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Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
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Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
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03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
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Даллас МавериксДенвер Наггетс
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Надежда на Непряеву: россияне борются за пьедестал. LIVE

Онлайн женского и мужского спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам

В рамках чемпионата мира по лыжным гонкам проходят женский и мужской спринты. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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17:48

«Хотел вломить Клэбо? Так спринты не бегаются. Помню, по ходу сезона Пелегрино также кончиком лыжи задел мои, и я упал. Тут похожая ситуация. Когда шли к подъему, Клэбо подрезал меня. На финише немного сдали нервы. Протест? Мне дали желтую карточку. Видимо, за то, что я пытался протиснуться в позицию. Надо сходить к судьям», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

17:46

Упустили на первую строчку Иверсена. Ретивых по итогу фотофиниша стал четвертым и вышел в финал. А вот Большунов на финише немного сдал и занял шестую строчку.

17:44

Лидирует Большунов, Ретивых замыкает шестерку.

17:43

Итак, поехали второй заезд. Вся надежда на Большунова и Ретивых.

17:42

И вступил в перепалку с норвежцем после финиша. Вступил в конфликт и Клэбо. Едва не завязалась потасовка, но все обошлось.

17:40

Ай-яй! Как обидно! На повороте Скар ударил по лыже Устюгову, не дав Сергею выйти в лидеры перед финишной прямой. В итоге потерял в ходе россиянин и финишировал в пятерке, потеряв шансы на финал!

17:39

Всего в мужской сборной России помимо Устюгова в финал попали Глеб Ретивых и Александр Большунов.

17:37

Итак, поехали. Тут у России шансов куда больше. В первом заезде идет Сергей Устюгов. Он пока что лидирует.

17:35

Небольшой перерыв. Впереди мужской полуфинал.

17:34

Еще одну позицию проиграла Наталья и на финишной прямой не смогла она отыграть отставание. Увы, в финале без россиянок.

17:33

Пока располагается на четвертой позиции. Лидирует немка Виктория Карл.

17:32

И стартовала гонка! Непряева бежит по правому краю. Борется за лидерство россиянка.

17:30

Готовимся ко второму заезду. Напомним, за выход в финал поборется российская лыжница Наталья Непряева.

17:29

Ой-ой! Какой финиш! Ворвалась в борьбу за выход в финал Кристине Скистад, но упала на самой финишной прямой! В итоге первое место занимает Фалла, за ней Нильссон.

17:28

И сразу же вперед вырываются Майкен Фалла и Стина Нильссон. Они сегодня явные фаворитки не только полуфинала, но и всего турнира.

17:26

Стартовал первый заезд. Наталья Непряева стартует во втором заезде.

17:25

Итак, все готово к старту полуфинальных заездов!

17:21

В составе женской сборной России в Австрии выступают Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева и Елена Соболева. Однако последняя не сумела преодолеть квалификацию, а в полуфинал смогла пробиться только Непряева.

17:20

Мы будем рассказывать о соревнованиях со стадии 1/2 финала, где первыми побегут женщины.

17:20

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Представляем онлайн женского и мужского спринтов, которые проходят в рамках чемпионата мира.