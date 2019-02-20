Первый триумф: Россия выиграла золото на чемпионате Европы

- 289349 просмотров Эксперт рассказал о шансах России в случае войны с НАТО
- 273086 просмотров Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию
- 162146 просмотров «Абсолютные победители»: Тутберидзе недовольна серебром дочери
- 122864 просмотра Магистр Александр Друзь уезжает в США на фоне скандала
- 92959 просмотров Медицинский центр Елены Малышевой оштрафован на 100 тыс. рублей
- 87513 просмотров В России могут начать оплачивать вывоз мусора по его объему
- 67506 просмотров Пять лет назад на Украине произошел госпереворот — исторический онлайн
А мы на этом завершаем онлайн-трансляцию супермикста на чемпионате Европы по биатлону. Оставайтесь на «Газете.Ru»!
Итоговая пятерка Супермикста выглядит следующим образом: 1. Россия (Евгения Павлова, Дмитрий Малышко) — 36.30,0 (1+9). 2. Швеция (Анна Магнуссон, Йеспер Нелин) — +20,6 (0+6). 3. Франция (Лу Жанмонно, Аристид Бег) — +29,0 (0+6). 4. Норвегия (Рагнхильд Фемстейневик, Эндре Стремсхейм) — +49,6 (3+9). 5. Германия (Анна Вайдель, Маттиас Дорфер) — +57,5 (0+13).
Отметим, что серебро взяли шведы Анна Магнуссон и Йеспер Нелин. Бронзу примерят французы Лу Жанмонно и Аристид Бег.
И ЭТО ЗОЛОТО! Россияне забирают первое место благодаря прекрасному финишу Дмитрия Малышко.
И МАЛЫШКО НА ВОСЬМОЙ СТРЕЛЬБЕ ОБЫГРЫВАЕТ ФРАНЦУЗА И НОРВЕЖЦА! Теперь самое сложное позади, опережает спортсмен из России преследователя из Франции на 30 секунд. Смотрим финиш.
Исправилась Евгения Павлова на одной из последних стрельб. И шансы на победу стали больше!
Почти вплотную идет первая семерка спортсменов, стрельба должна будет увеличить дистанцию между соперниками.
Россиянка тем временем на третьей стрельбе совершила четыре четыре промаха и получила штрафной круг. Теперь вся надежда на Малышко.
Шведы шикарно стреляют. А пока на Малышко вырывается на второе место и устремляется в погоню за лидером
Уверенно идут по дистанции и стреляют росияне Малышко и Павлова. Есть все шансы побороться за медали!
Гонка началась!
21 февраля в белорусских Раубичах одиночной смешанной эстафетой продолжается чемпионат Европы-2019 по биатлону.
Представляем онлайн-трансляцию супермикста на чемпионате Европы по биатлону.