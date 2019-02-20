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В шаге от золота: воспитанница Тутберидзе против всех. LIVE

Онлайн произвольной программы у девушек в финале Кубка России

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В финале Кубка России по фигурному катанию девушки выступают с произвольной программой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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16:20

Обладает хорошей пластикой Анна, но сегодня на вращениях выступила не на свой максимум. Впрочем, своим выступлением Фролова довольна.

16:16

На очереди Анна Фролова из Москвы.

16:15

183,68 в общей сумме набирает Николь. Это третье место пока что.

16:11

Хорошее выступление, но немного завалила каскад. Да и тулуп в три оборота, кажется, получился с недокрутом.

16:07

Следующей на лед выходит Николь Вайткус.

16:05

В итоге 186,29 балла набирает Мария.

16:04

Отличный тройной лутц в исполнении Марии. Едва не упала после тройного тулупа, но доделала каскад и спасла элемент.

16:00

Итак, со своей произвольной программой выступает Мария Смирнова из Москвы.

15:55

На разминку выходят представительницы второй группы: Мария Смирнова; Николь Вайткус; Анна Фролова; Анастасия Костюк; Майя Хромых.

15:53

Сафонова набрала за произвольную 117,30, а в сумме выходит 181,38 — это второе место после Усачевой.

15:51

За каждый элемент боролась Сафонова. Безусловно, у нее получилось не все сегодня, но это был качественный прокат.

15:47

Виктория Сафонова на льду.

15:46

128,19 и 189,83 в сумме у ученицы Тутберидзе! Новый лидер!

15:44

Под музыку из фильма про Джеймса Бонда каталась Усачева и сделала она все очень прилично. Эта девочка была десятой на взрослом чемпионате России, разве что аксель в 2,5 оборота не сделала идеально сегодня, зато два каскада 3-3!

15:41

Дарья Усачева из «Хрустального» на льду.

15:40

122,76 за произвольную и 178,74 в сумме — прекрасно. Шаботова теперь лидер и вполне может еще подняться в итоге!

15:38

Очень достойное выступление фигуристки, недавно взорвавшей информационное поле неосторожным эфиром в инстаграме. Шаботова была восьмой, совсем немного выигрывая у Кобзарь. Есть все шансы сохранить перевес.

15:34

Анастасия Шаботова из Москвы на льду.

15:33

88,27 за произвольную и только 141,19 в сумме. Естественно, Павлова проигрывает Кобзарь, как и в короткой программе.

15:32

Начала за здравие, но к концу выступления упала скорость. В итоге получился каскад только двойной флип — двойной тулуп. Зато в концовке собралась и сделала тройной лутц. Недовольна все равно своим прокатом девушка.

15:29

Второй выступает Мария Павлова.

15:28

11,60 за произвольную и 166,95 в сумме. Эх, если бы не малообъяснимое падение между элементами, степ-аут на тройном лутце и концовка...

15:25

Кобзарь начала очень неплохо, но в итоге у нее было падение, а еще один балл наверняка снимут судьи за то, что закончила свое выступление уже после того, как Don't cry for me Argentina отзвучала.

15:20

Ева Кобзарь из Санкт-Петербурга открывает произвольную программу.

15:13

Вышли наконец девушки на первую разминку. Скоро начнутся соревнования.

15:06

Есть пока небольшая задержка. Судя по всему, она связана с Первым каналом, который транслирует Кубок России на своем официальном сайте. Пока телевизионщики неготовы, а организаторы сказали готовящимся выйти на лед девочкам пока «подвигаться за бортиком».

15:00

Закончилась заливка льда на арене в Великом Новгороде, и участницы первой разминки сейчас выйдут на лед, чтобы разогреться.

14:50

Сегодня также пройдут соревнования в короткой программе у взрослых мужчин и женщин, ну а наши соревнования будут, как бы, разогревом. Зато медали будут разыграны именно здесь.

14:40

После короткой программы положение спортсменок следующее:

1. Майя Хромых – 70,11 2. Анастасия Костюк – 67,45 3. Анна Фролова – 65,07 4. Мария Смирнова – 64,96 5. Николь Вайткус – 64,78 6. Виктория Сафонова – 64,08 7. Дарья Усачева – 61,64 8. Анастасия Шаботова – 55,98 9. Ева Кобзарь – 55,35 10. Мария Павлова – 51,92

14:35

Начало запланировано на 15.00 по московскому времени.

14:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! В финале Кубка России юниорки показывают показывают свои произвольные программы.