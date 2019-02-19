Одолеть петербуржца: ученик Тутберидзе бьется за золото. LIVE

- 170851 просмотр Сотрудники органов опеки в Хакасии ответят за сожжение младенца в печи
- 125368 просмотров «Абсолютные победители»: Тутберидзе недовольна серебром дочери
- 123403 просмотра Названы обычные продукты, сжигающие жир на животе
- 105554 просмотра Онлайн: Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
- 104470 просмотров Магистр Александр Друзь уезжает в США на фоне скандала
- 90322 просмотра Составлен рейтинг регионов, в которых живется хуже всего
- 88121 просмотр Опубликовано видео забирающих еду зрителей «Поля чудес»
Кстати, даже в онлайн-табло видно, что у нас еще не выступали третий, четвертый и шестой номера — не по порядку. Похоже, что Марка неожиданно вытащили на лед.
А вот с третьего прыжка — еще одного тройного акселя — Марк все же упал. Кажется, будто не хватает уверенность спортсмену. В короткой программе он выглядел спокойнее и вообще не падал.
Кондратюк катается под известную песню The Beatles «Imagine» и сразу начинает с тройного акселя и тройного флипа. На приземлениях у него слегка задрожали ноги, но падения все же удалось избежать.
Итак, выступления возобновляются! Причем сейчас должен был выступить Евгений Семененко из Питера (а потом подопечный Тутберидзе Алексей Ерохов), а выходит почему-то Марк Кондратюк из школы ЦСКА, который стоял в расписании пятым. Неужели какой-то форсмажор? В любом случае желаем удачи Марку.
А у нас неожиданно объявили перерыв уже после двух выступлений. Что ж, отдохнем немножко.
Оценка Дикиджи — 134,29 балла, в сумме — 201, 21.
Идея выступления, правда, не очень ясна. Дикиджи катается под инструментальную музыку скрипок в белой водолазке, на которой изображены черные ветви деревьев. Образ элегантный и мрачноватый, но что хочет сказать им фигурист, — это большая загадка. Впрочем, не будем придираться к содержанию: абсолютно чистый прокат Владислава не может не радовать.
Юноша начинает с двух каскадов — тройной аксель + двойной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп. И у него все получается! Спортсмен торжествующе потрясает кулаком.
Вторым выступает петербуржец Владислав Дикиджи! После короткой программы он обогнал только Цехановича, поскольку завалил каскад. Самое время показать, на что фигурист действительно способен!
Оценка Льва за произвольную программу — 121,44 балла, в сумме — 185,11.
Ан нет, все-таки занервничал юноша! Неожиданное падение в середине программы с тройного лутца подпортит впечатление от проката.
И пошла череда прыжков: тройной флип, тройной сальхов, каскад тройной риттбергер + двойной тулуп... пока что Цеханович выступает гораздо увереннее, чем в короткой программе. Да, прыжки, может, не самые сложные, но и исполняются они легко, без риска и напряжения.
Катающийся под лиричную французскую композицию юноша начал программу с чистого тройного акселя, вызвав аплодисменты у зрителей.
Итак, сегодняшний день открывает своим выступлением Лев Цеханович из Петербурга! В короткой программе юноша сильно разволновался и допустил два падения. Посмотрим, сможет ли он изменить впечатление о себе в произвольной.
Уже началась разминка первой группы участников!
Лидер после короткой программы Мозалев здорово выступил под Фрэнка Синатру.
А вот так проявил себя другой подопечный известного тренера Куница:
Вот так выступил ученик Тутберидзе Ерохов в короткой программе:
Сегодня юноши будут выступать в следующем порядке:
В данный момент лидирует петербуржец Андрей Мозалев, который чисто исполнил в короткой программе тройной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Такой же набор был у Куницы, но он получил от судей меньшие плюсы.
В соревнованиях принимают участие два ученика известного тренера Этери Тутберидзе — Георгий Куница и Алексей Ерохов, однако никто из них не лидирует на данный момент. Куница занимает второе место после короткой программы, а Ерохов — седьмое из 12-ти. Юноша провалил короткую программу, упав на каскаде после первого прыжка.
Начало запланировало на 13.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! В финале Кубка России юноши показывают произвольную программу.