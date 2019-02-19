Одолеть петербуржца: ученик Тутберидзе бьется за золото. LIVE

Идея выступления, правда, не очень ясна. Дикиджи катается под инструментальную музыку скрипок в белой водолазке, на которой изображены черные ветви деревьев. Образ элегантный и мрачноватый, но что хочет сказать им фигурист, — это большая загадка. Впрочем, не будем придираться к содержанию: абсолютно чистый прокат Владислава не может не радовать.