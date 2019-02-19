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Одолеть петербуржца: ученик Тутберидзе бьется за золото. LIVE

Онлайн произвольной программы юношей в финале Кубка России

В рамках финала Кубка России по фигурному катанию юноши показывают свои произвольные программы. Ученики Этери Тутберидзе Георгий Куница и Алексей Ерохов борются за попадание на пьедестал. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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14:04

Кстати, даже в онлайн-табло видно, что у нас еще не выступали третий, четвертый и шестой номера — не по порядку. Похоже, что Марка неожиданно вытащили на лед.

14:03

А вот с третьего прыжка — еще одного тройного акселя — Марк все же упал. Кажется, будто не хватает уверенность спортсмену. В короткой программе он выглядел спокойнее и вообще не падал.

14:01

Кондратюк катается под известную песню The Beatles «Imagine» и сразу начинает с тройного акселя и тройного флипа. На приземлениях у него слегка задрожали ноги, но падения все же удалось избежать.

13:59

Итак, выступления возобновляются! Причем сейчас должен был выступить Евгений Семененко из Питера (а потом подопечный Тутберидзе Алексей Ерохов), а выходит почему-то Марк Кондратюк из школы ЦСКА, который стоял в расписании пятым. Неужели какой-то форсмажор? В любом случае желаем удачи Марку.

13:52

А у нас неожиданно объявили перерыв уже после двух выступлений. Что ж, отдохнем немножко.

13:50

Оценка Дикиджи — 134,29 балла, в сумме — 201, 21.

13:48

Идея выступления, правда, не очень ясна. Дикиджи катается под инструментальную музыку скрипок в белой водолазке, на которой изображены черные ветви деревьев. Образ элегантный и мрачноватый, но что хочет сказать им фигурист, — это большая загадка. Впрочем, не будем придираться к содержанию: абсолютно чистый прокат Владислава не может не радовать.

13:47

Юноша начинает с двух каскадов — тройной аксель + двойной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп. И у него все получается! Спортсмен торжествующе потрясает кулаком.

13:46

Вторым выступает петербуржец Владислав Дикиджи! После короткой программы он обогнал только Цехановича, поскольку завалил каскад. Самое время показать, на что фигурист действительно способен!

13:45

Оценка Льва за произвольную программу — 121,44 балла, в сумме — 185,11.

13:44

Ан нет, все-таки занервничал юноша! Неожиданное падение в середине программы с тройного лутца подпортит впечатление от проката.

13:43

И пошла череда прыжков: тройной флип, тройной сальхов, каскад тройной риттбергер + двойной тулуп... пока что Цеханович выступает гораздо увереннее, чем в короткой программе. Да, прыжки, может, не самые сложные, но и исполняются они легко, без риска и напряжения.

13:42

Катающийся под лиричную французскую композицию юноша начал программу с чистого тройного акселя, вызвав аплодисменты у зрителей.

13:40

Итак, сегодняшний день открывает своим выступлением Лев Цеханович из Петербурга! В короткой программе юноша сильно разволновался и допустил два падения. Посмотрим, сможет ли он изменить впечатление о себе в произвольной.

13:37

Уже началась разминка первой группы участников!

13:35

Лидер после короткой программы Мозалев здорово выступил под Фрэнка Синатру.

13:30

А вот так проявил себя другой подопечный известного тренера Куница:

13:25

Вот так выступил ученик Тутберидзе Ерохов в короткой программе:

13:20

Сегодня юноши будут выступать в следующем порядке:

13:15

В данный момент лидирует петербуржец Андрей Мозалев, который чисто исполнил в короткой программе тройной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Такой же набор был у Куницы, но он получил от судей меньшие плюсы.

13:10

В соревнованиях принимают участие два ученика известного тренера Этери Тутберидзе — Георгий Куница и Алексей Ерохов, однако никто из них не лидирует на данный момент. Куница занимает второе место после короткой программы, а Ерохов — седьмое из 12-ти. Юноша провалил короткую программу, упав на каскаде после первого прыжка.

13:05

Начало запланировало на 13.30 по московскому времени.

13:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! В финале Кубка России юноши показывают произвольную программу.