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Возвращение лидеров: Юрлова-Перхт борется за пьедестал. LIVE

Онлайн женской индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону

В белорусских Раубичах проходит чемпионат Европы по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на 15 км.
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20:21

Катарина Иннерхофер из Австрии, допустившая пять промахов, проиграла Хорхлер всего лишь две с лишним минуты.

20:20

Старых допустила два промаха на третьем рубеже. Идет 31-й Ирина.

20:19

И Хорхлер с тремя промахами опережает Миронову на финише.

20:18

Финиширует Миронова. К сожалению, на высокие места ей рассчитывать не приходится. Подвела стрельба Светлану.

20:16

Юрлова-Перхт удачно зашла на стрельбу. 5 из 5 в первой «лежке» у Екатерины.

20:15

Сливко с одним промахом уходит с третьего огневого рубежа. Более минуты проигрывает Виктория, идет седьмой.

20:14

Опережает после третьего огневого рубежа Кривко Шевалье. Более 20 секунд преимущества имеет белорусская биатлонистка, но ходом уступает француженке.

20:12

Павлова идет 20-й, проигрывает четыре минуты Евгения. После второй «лежки» уходит с одним промахом.

20:11

После 5,4 км лучший ход демонстрирует Анна Эберг.

20:09

Миронова на заключительном огневом рубеже долго целилась и боролась с порывом ветра, но две мишени все-таки закрыть не смогла. В итоге шесть промахов допускает Светлана.

20:08

Обостряется борьба за золото. Первой чисто на третьем рубеже отстрелялась Шевалье, за ней Эмма Нильсон.

20:05

И мажет в «стойке» Виктория. Вся надежда на Юрлову-Перхт, которая, кстати, вышла на дистанцию.

20:04

После 5,4 км Сливко идет шестой, проигрывая 22,7 секунды.

20:01

А вот Хорхлер, промазав первым же выстрелом, поправила прицел и закрыла остальные мишени без проблем. Более минуты выигрывает немка у Мироновой.

20:00

Старых уже на первом огневом рубеже выбила себя из борьбы за медали. Три промаха подряд в «лежке»...

19:59

Ой-ой. Миронова трижды мажет на второй «лежке». Теряет шансы на золото Светлана.

19:57

Янина Хеттих перед вторым огневым рубежом имела фору больше минуты, однако допустила два промаха, и немка свое преимущество растеряла.

19:56

Сливко в «лежке» все мишени закрывает! Но долго готовилась к стрельбе Виктория, ходом отстает.

19:54

Наталья Гербулова вышла на дистанцию под 48-м номером.

19:52

Павлова на первом огневом рубеже закрыла 4 из 5. Минимум минута отставания будет у Евгении.

19:51

И мажет Хорхлер! Почти 15 секунд проигрывает немка Светлане.

19:50

Ирина Старых стартовала.

19:49

На втором огневом рубеже Светлана допустила один промах. Минуту потеряла.

19:48

Хорошо катят лыжи у Мироновой. Пока показывает она лучшее время.

19:46

И Виктория Сливко вышла на дистанцию под 32-м стартовым номером.

19:45

Шевалье последним выстрелом мажет. Прибавляется минута француженке, отодвигается она на четвертое место.

19:44

Сразу за ними идут Селина Гаспарин из Швейцарии и Евгения Павлова.

19:43

Украинки Юлия Журавок и Валентина Семеренко вышли на дистанцию.

19:42

Чисто в «лежке» работает и Хорхлер! На 0,9 секунды опережает немка Светлану.

19:41

Дошла до первого огневого рубежа Миронова. 5 из 5 мишеней закрывает Светлана! Больше минуты преимущества над Мозер имеет россиянка.

19:40

А вот немка на данной отсечке показала время хуже Светланы. Несколько секунд проигрывает Надин.

19:39

Миронова на отметке 2,4 км продолжает следовать ритму своего хода, сохраняет темп.

19:37

Надин Хорхлер выиграла у Мироновой несколько секунд.

19:35

Преодолела отрезок 1,2 км Миронова. Не самый быстрый ход демонстрирует Светлана, но бежит своим темпом.

19:34

Француженка Хлоя Шевалье вступает в борьбу за медали под девятым стартовым номером.

19:31

И за ней побежала Миронова.

19:30

Итак, гонка стартовала! Первой на дистанцию вышла Надя Мозер из Канады.

19:26

Ранее в Раубичах прошла индивидуальная гонка среди мужчин, победу в которой одержал болгарский биатлонист Красимир Анев, с одним промахом финишировавший с результатом 53.18,1 секунды. Вторым с отставанием 3,7 секунды стал норвежец Тарьей Бё. Тройку лидеров замкнул Эндре Стрёмсхейм — +11,1 секунды. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который, проиграв минуту и 29,5 секунды, финишировал пятым.

19:25

В составе женской сборной России первой под вторым стартовым номером в гонку вступит Светлана Миронова. За ней Евгения Павлова (26-ая), Виктория Сливко (32-ая), Ирина Старых (40-ая), Наталья Гербулова (48-ая) и Екатерина Юрлова-Перхт (73-я).

19:20

Начало запланировано на 19.30 по московскому времени.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Белоруссии.