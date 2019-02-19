Возвращение лидеров: Юрлова-Перхт борется за пьедестал. LIVE

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Катарина Иннерхофер из Австрии, допустившая пять промахов, проиграла Хорхлер всего лишь две с лишним минуты.
Старых допустила два промаха на третьем рубеже. Идет 31-й Ирина.
И Хорхлер с тремя промахами опережает Миронову на финише.
Финиширует Миронова. К сожалению, на высокие места ей рассчитывать не приходится. Подвела стрельба Светлану.
Юрлова-Перхт удачно зашла на стрельбу. 5 из 5 в первой «лежке» у Екатерины.
Сливко с одним промахом уходит с третьего огневого рубежа. Более минуты проигрывает Виктория, идет седьмой.
Опережает после третьего огневого рубежа Кривко Шевалье. Более 20 секунд преимущества имеет белорусская биатлонистка, но ходом уступает француженке.
Павлова идет 20-й, проигрывает четыре минуты Евгения. После второй «лежки» уходит с одним промахом.
После 5,4 км лучший ход демонстрирует Анна Эберг.
Миронова на заключительном огневом рубеже долго целилась и боролась с порывом ветра, но две мишени все-таки закрыть не смогла. В итоге шесть промахов допускает Светлана.
Обостряется борьба за золото. Первой чисто на третьем рубеже отстрелялась Шевалье, за ней Эмма Нильсон.
И мажет в «стойке» Виктория. Вся надежда на Юрлову-Перхт, которая, кстати, вышла на дистанцию.
После 5,4 км Сливко идет шестой, проигрывая 22,7 секунды.
А вот Хорхлер, промазав первым же выстрелом, поправила прицел и закрыла остальные мишени без проблем. Более минуты выигрывает немка у Мироновой.
Старых уже на первом огневом рубеже выбила себя из борьбы за медали. Три промаха подряд в «лежке»...
Ой-ой. Миронова трижды мажет на второй «лежке». Теряет шансы на золото Светлана.
Янина Хеттих перед вторым огневым рубежом имела фору больше минуты, однако допустила два промаха, и немка свое преимущество растеряла.
Сливко в «лежке» все мишени закрывает! Но долго готовилась к стрельбе Виктория, ходом отстает.
Наталья Гербулова вышла на дистанцию под 48-м номером.
Павлова на первом огневом рубеже закрыла 4 из 5. Минимум минута отставания будет у Евгении.
И мажет Хорхлер! Почти 15 секунд проигрывает немка Светлане.
Ирина Старых стартовала.
На втором огневом рубеже Светлана допустила один промах. Минуту потеряла.
Хорошо катят лыжи у Мироновой. Пока показывает она лучшее время.
И Виктория Сливко вышла на дистанцию под 32-м стартовым номером.
Шевалье последним выстрелом мажет. Прибавляется минута француженке, отодвигается она на четвертое место.
Сразу за ними идут Селина Гаспарин из Швейцарии и Евгения Павлова.
Украинки Юлия Журавок и Валентина Семеренко вышли на дистанцию.
Чисто в «лежке» работает и Хорхлер! На 0,9 секунды опережает немка Светлану.
Дошла до первого огневого рубежа Миронова. 5 из 5 мишеней закрывает Светлана! Больше минуты преимущества над Мозер имеет россиянка.
А вот немка на данной отсечке показала время хуже Светланы. Несколько секунд проигрывает Надин.
Миронова на отметке 2,4 км продолжает следовать ритму своего хода, сохраняет темп.
Надин Хорхлер выиграла у Мироновой несколько секунд.
Преодолела отрезок 1,2 км Миронова. Не самый быстрый ход демонстрирует Светлана, но бежит своим темпом.
Француженка Хлоя Шевалье вступает в борьбу за медали под девятым стартовым номером.
И за ней побежала Миронова.
Итак, гонка стартовала! Первой на дистанцию вышла Надя Мозер из Канады.
Ранее в Раубичах прошла индивидуальная гонка среди мужчин, победу в которой одержал болгарский биатлонист Красимир Анев, с одним промахом финишировавший с результатом 53.18,1 секунды. Вторым с отставанием 3,7 секунды стал норвежец Тарьей Бё. Тройку лидеров замкнул Эндре Стрёмсхейм — +11,1 секунды. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который, проиграв минуту и 29,5 секунды, финишировал пятым.
В составе женской сборной России первой под вторым стартовым номером в гонку вступит Светлана Миронова. За ней Евгения Павлова (26-ая), Виктория Сливко (32-ая), Ирина Старых (40-ая), Наталья Гербулова (48-ая) и Екатерина Юрлова-Перхт (73-я).
Начало запланировано на 19.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Белоруссии.