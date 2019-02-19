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Не девочками едиными: ученик Тутберидзе бьется за золото. LIVE

Онлайн короткой программы юношей в финале Кубка России по фигурному катанию

Юноши показывают короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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14:55

Юноша делает много размашистых движений руками, видимо, имитируя развязную походку ковбоя. Выглядит это довольно интересно.

14:54

И мы видим первый уверенный тройной аксель сегодня! Опорная нога немного задрожала на приземлении, но Георгий быстро справился с ситуация, и в целом выезд получился красивым.

14:52

Следующим выступает Георгий Куница из Москвы! В этом сезоне ученик Этери Тутберидзе стал седьмым на первенстве России. Короткую программу он катает под ковбойскую Why Aye Man в исполнении Марка Кнопфлера.

14:51

Оценка Свириденко — 71,07. Несмотря на падение, он обгоняет Голубева!

14:49

Видно, что Свириденко на четыре года старше предыдущего фигуриста. Более гладкое скольжение, более цельный образ, выразительность тоже на уровне. Но вот по технике он может уступить более юному оппоненту — все-таки было падение.

14:48

А вот тройной флип фигуристу не удался: его закрутило на месте после исполнения. К счастью, удалось хотя бы избежать падения.

14:47

Пока что контент Свириденко точно повторяет заявку Голубева. Вслед за акселем тоже идет тройной лутц + тройной тулуп, только петербуржец делает его без ошибки на приземлении и с небольшой надбавкой за качество исполнения.

14:46

К сожалению, впечатление от прекрасного скольжения 18-летнего фигуриста портится при первом же элементе — Леонид падает с тройного акселя... Причем вроде бы все докрутил, но при приземлении не смог удержаться на ногах.

14:43

Оценка Голубева за короткую программу — 67,46 балла.

14:42

Одиночный тройной флип Голубев оставил на конец — и справился с ним! Наконец-то чистый элемент!

14:39

Следующим у спортсмена идет каскад тройной лутц + тройной тулуп. К сожалению, красивого выезда не получилось: Голубев чуть не потерял равновесие при приземлении — его закрутило на месте. Немного, но все-таки снимут за это.

14:45

Вторым выступает петербуржец Леонид Свириденко из школы «Звездный лед»! Он показывает лиричную программу под композицию Сэма Смита How Will I Know.

14:38

Спортсмен катается в темно-синем костюме под зажигательное «Танго с кастаньетами»! Первым элементом нижегородец решил исполнить тройной аксель, но, к сожалению, не докрутил прыжок и чуть не упал...

14:36

Первым на лед выходит Александр Голубев из Нижнего Новгорода! Спортсмену всего 14 лет. В сезоне-2018/19 фигурист занимал третье и седьмое место на двух этапах Кубка России.

14:20

Спортсмены из первой группы уже приступили к разминке! Совсем скоро мы насладимся выступлениями Голубева, Свириденко, Куницы, Мозалева, Кутового и Кондратюка.

14:20

Полный список участников и порядок выступления выглядит так:

14:15

В этом сезоне Ерохов уже должен был выступать на взрослых соревнованиях, но из-за серьезной травмы пропустил множество соревнований, и тренерский штаб решил вернуть спортсмена на юниорский уровень.

14:10

Среди участников — ученик Этери Тутберидзе Алексей Ерохов. Он является чемпионом мира среди юниоров сезона-2017/18. Также в том году он побеждал на первенстве России среди юниоров.

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Публикация от Alexey Erokhov (@alexeyerokhov)

14:05

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы юношей в финале Кубка России.