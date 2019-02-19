Не девочками едиными: ученик Тутберидзе бьется за золото. LIVE

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Юноша делает много размашистых движений руками, видимо, имитируя развязную походку ковбоя. Выглядит это довольно интересно.
И мы видим первый уверенный тройной аксель сегодня! Опорная нога немного задрожала на приземлении, но Георгий быстро справился с ситуация, и в целом выезд получился красивым.
Следующим выступает Георгий Куница из Москвы! В этом сезоне ученик Этери Тутберидзе стал седьмым на первенстве России. Короткую программу он катает под ковбойскую Why Aye Man в исполнении Марка Кнопфлера.
Оценка Свириденко — 71,07. Несмотря на падение, он обгоняет Голубева!
Видно, что Свириденко на четыре года старше предыдущего фигуриста. Более гладкое скольжение, более цельный образ, выразительность тоже на уровне. Но вот по технике он может уступить более юному оппоненту — все-таки было падение.
А вот тройной флип фигуристу не удался: его закрутило на месте после исполнения. К счастью, удалось хотя бы избежать падения.
Пока что контент Свириденко точно повторяет заявку Голубева. Вслед за акселем тоже идет тройной лутц + тройной тулуп, только петербуржец делает его без ошибки на приземлении и с небольшой надбавкой за качество исполнения.
К сожалению, впечатление от прекрасного скольжения 18-летнего фигуриста портится при первом же элементе — Леонид падает с тройного акселя... Причем вроде бы все докрутил, но при приземлении не смог удержаться на ногах.
Оценка Голубева за короткую программу — 67,46 балла.
Одиночный тройной флип Голубев оставил на конец — и справился с ним! Наконец-то чистый элемент!
Следующим у спортсмена идет каскад тройной лутц + тройной тулуп. К сожалению, красивого выезда не получилось: Голубев чуть не потерял равновесие при приземлении — его закрутило на месте. Немного, но все-таки снимут за это.
Вторым выступает петербуржец Леонид Свириденко из школы «Звездный лед»! Он показывает лиричную программу под композицию Сэма Смита How Will I Know.
Спортсмен катается в темно-синем костюме под зажигательное «Танго с кастаньетами»! Первым элементом нижегородец решил исполнить тройной аксель, но, к сожалению, не докрутил прыжок и чуть не упал...
Первым на лед выходит Александр Голубев из Нижнего Новгорода! Спортсмену всего 14 лет. В сезоне-2018/19 фигурист занимал третье и седьмое место на двух этапах Кубка России.
Спортсмены из первой группы уже приступили к разминке! Совсем скоро мы насладимся выступлениями Голубева, Свириденко, Куницы, Мозалева, Кутового и Кондратюка.
Полный список участников и порядок выступления выглядит так:
В этом сезоне Ерохов уже должен был выступать на взрослых соревнованиях, но из-за серьезной травмы пропустил множество соревнований, и тренерский штаб решил вернуть спортсмена на юниорский уровень.
Среди участников — ученик Этери Тутберидзе Алексей Ерохов. Он является чемпионом мира среди юниоров сезона-2017/18. Также в том году он побеждал на первенстве России среди юниоров.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы юношей в финале Кубка России.