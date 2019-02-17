Жара в Португалии: Россия обыгрывает Украину за бронзу. LIVE

Первый тайм оказался удачным для сборной России. Два отличных гола создали нам хороший задел, который наполовину растаял из-за перебора фолов. Особенно обидно, что шестой фол пришел в моменте, где мы забивали третий мяч сами. В итоге последние две минуты получили очень нервными, но больше десятиметровых в российские ворота не случилось. Отдыхаем и возвращаемся на второй тайм.