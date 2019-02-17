Жара в Португалии: Россия обыгрывает Украину за бронзу. LIVE

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Первый тайм оказался удачным для сборной России. Два отличных гола создали нам хороший задел, который наполовину растаял из-за перебора фолов. Особенно обидно, что шестой фол пришел в моменте, где мы забивали третий мяч сами. В итоге последние две минуты получили очень нервными, но больше десятиметровых в российские ворота не случилось. Отдыхаем и возвращаемся на второй тайм.
Доиграла сборная России очень осторожно и в обороне первую половину. Перерыв.
Тайм-аут взял тренер сборной России.
Очень осторожно обороняются россиянки, что дает возможность соперницам действовать более раскованно. Вот только сейчас дальний удар оказался поспешным и неточным.
Мощнейший удар в девятку от Воловенко. Такое не берется. А ведь играть еще две минуты, и нам нельзя фолить.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Снежана Воловенко — 2:1!
Забивает сборная России гол после сутолоки у ворот Украины, но Дина Данилова при этом подыграла себе рукой! Так что вместо собственного гола российские девушки получают десятиметровый в наши ворота!
Поддавливают наши девушки, а трибуны начали активно поддерживать украинок.
Дина Данилова, забившая первый гол и поучаствовавшая во втором, заблокировала в последний момент удар Титовой с убойной позиции после классного розыгрыша украинок!
Лебедева потеряла мяч и зацепила Титову руками. Желтая карточка. А еще прозвучала сирена — следующий наш фол будет караться десятиметровым.
Теперь уже наш коварный розыгрыш аута с пасом на дальнюю штангу, где Виктория Лебедева была совершенно одна и легко поразила пустые ворота.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Виктория Лебедева — 2:0!
Снова вывели Дударчук на ударную позицию издали. Хороший выстрел, но немного неточный.
А мы фолим в центре поля. Еще два, и украинки пробьют десятиметровый.
Третий фол украинок. Мы разыгрываем. Рикошет и угловой.
Алемайкина на Лебедеву — штанга спасает украинские ворота!
Издали бьет Воловенко, отчаявшись в этой атаке ворваться в нашу штрафную, неопасно и неточно.
Хитрый розыгрыш углового украинками, но наши девушки прочитали.
Упорная борьба на паркете. Сборная Украины поддавила сейчас.
А вот контрвыпад украинок, который заканчивается уже третьим фолом нашей команды. Прямой удар Дударчук со штрафного с правого фланга — Иванова тащит!
Раскрепостилась сразу же сборная России и заиграла интереснее. Украинкам тяжело сейчас.
Дина Данилова отдала на чужой половине поля из центра направо на ход Александре Самородовой. Капитан прошла с мячом в лицевую и отпасовала обратно Даниловой чуть назад, а Дина в касание встрелила с линии штрафной в ближнюю девятку! Есть первый гол нашей команды в финале четырех!
ГООООООООООООООООЛ! Дина Данилова — 1:0!
Вернулась в игру Мария Филисова!
Ответная «любезность» от Дударчук. Поставила Самородова корпус, провожая мяч за лицевую, и получил в спину. 2-2 по фолам.
Дают арбитры жестко побороться соперницам, но в итоге Дина Данилова перестаралась. Гриценко оказалась на паркете. Второй фол у России.
Момент! И вот аут на третью разыграли украинки, Моловенко пасом пяткой вывела партнершу один на один с Ивановой, которая выскочили наперерез и отразила удар в упор!
Украинки пока, правда, тоже не могут прорваться к владениям нашего звездного голкипера Анастасии Ивановой.
Ошибаемся в контроле. В полуфинале против Испании практически только оборонялись, и пока нет у нас ощущения, что игра под контролем.
Возникла пауза в игре, и появился врач на паркете — Филисовой оказывают помощь. Не прошло для нее даром столкновение с Титовой. Итак в наколеннике играет наша девушка. Еще она удар заблокировала по нашим воротам, и, похоже, мяч больно попал в больное колено...
Очень жесткий стык Филисовой и Титовой. Показалось, что украинка нарушила правила, но нет — можно играть дальше.
Наша сборная продолжает прессинговать, но в чужой штрафной сбивают Юлию Титову. Первый фол у нас.
Пока разведка идет на паркете, опасаются соперницы друг друга. На кону многое: медали или ничего!
Сборная России покативнее начала встречу и поддавливает украинок прессингом. Уже один фол совершили соперницы, а еще сами же перепасовкой отправили мяч за лицевую линию на своей половине поля. Правда, из углового мы ничего не выжали.
Поеееееехали! Матч начался.
Стоит напомнить, что это первый официальный футзальный чемпионат Европы у женщин под эгидой УЕФА. Раньше были семь турниров, организованных федерацией UEFS. Россия выиграла пять, дважды оставшись второй. Но там выступали такие сборные, как Каталония и Галисия. Объединенная Испания оказалась куда сильнее...
Украина прошла группу с Венгрией, Белоруссией и Казахстаном. Победы над бывшими союзными республиками и ничья с Венгрией. Дальше украинки пробились за счет лучшей разницы мячей.
Россия преодолела в квалификации к этому финалу четырех сопротивление Хорватии, Швеции и Словении. Наши девушки одержали две победы и сыграли вничью с шведками, которые уступили хорваткам.
Впрочем, украинки сыграли немногим лучше. Они пропустили те же пять голов от хозяек турнира из Португалии, правда, смогли забить однажды сами.
Сборная России в полуфинале потерпела поражение от команды Испании. Шансов у нашей команды в этом поединке особых не было — пропустили пять безответных мячей.
Начало встречи запланировано на 19.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители мини-футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча за 3-е место на женском чемпионате Европы в Португалии между сборными России и Украины.