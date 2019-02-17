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Жара в Португалии: Россия обыгрывает Украину за бронзу. LIVE

Онлайн матча за бронзу на женском чемпионате Европы по мини-футболу

В Португалии проходит чемпионат Европы по мини-футболу. В матче за 3-е место встречаются сборные России и Украины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Перерыв

Первый тайм оказался удачным для сборной России. Два отличных гола создали нам хороший задел, который наполовину растаял из-за перебора фолов. Особенно обидно, что шестой фол пришел в моменте, где мы забивали третий мяч сами. В итоге последние две минуты получили очень нервными, но больше десятиметровых в российские ворота не случилось. Отдыхаем и возвращаемся на второй тайм.

20

Доиграла сборная России очень осторожно и в обороне первую половину. Перерыв.

20

Тайм-аут взял тренер сборной России.

19

Очень осторожно обороняются россиянки, что дает возможность соперницам действовать более раскованно. Вот только сейчас дальний удар оказался поспешным и неточным.

18

Мощнейший удар в девятку от Воловенко. Такое не берется. А ведь играть еще две минуты, и нам нельзя фолить.

18

ГООООООООООООООООООООООЛ! Снежана Воловенко — 2:1!

18

Забивает сборная России гол после сутолоки у ворот Украины, но Дина Данилова при этом подыграла себе рукой! Так что вместо собственного гола российские девушки получают десятиметровый в наши ворота!

17

Поддавливают наши девушки, а трибуны начали активно поддерживать украинок.

16

Дина Данилова, забившая первый гол и поучаствовавшая во втором, заблокировала в последний момент удар Титовой с убойной позиции после классного розыгрыша украинок!

16

Лебедева потеряла мяч и зацепила Титову руками. Желтая карточка. А еще прозвучала сирена — следующий наш фол будет караться десятиметровым.

15

Теперь уже наш коварный розыгрыш аута с пасом на дальнюю штангу, где Виктория Лебедева была совершенно одна и легко поразила пустые ворота.

15

ГОООООООООООООООООООООЛ! Виктория Лебедева — 2:0!

15

Снова вывели Дударчук на ударную позицию издали. Хороший выстрел, но немного неточный.

14

А мы фолим в центре поля. Еще два, и украинки пробьют десятиметровый.

14

Третий фол украинок. Мы разыгрываем. Рикошет и угловой.

13

Алемайкина на Лебедеву — штанга спасает украинские ворота!

13

Издали бьет Воловенко, отчаявшись в этой атаке ворваться в нашу штрафную, неопасно и неточно.

12

Хитрый розыгрыш углового украинками, но наши девушки прочитали.

11

Упорная борьба на паркете. Сборная Украины поддавила сейчас.

10

А вот контрвыпад украинок, который заканчивается уже третьим фолом нашей команды. Прямой удар Дударчук со штрафного с правого фланга — Иванова тащит!

10

Раскрепостилась сразу же сборная России и заиграла интереснее. Украинкам тяжело сейчас.

09

Дина Данилова отдала на чужой половине поля из центра направо на ход Александре Самородовой. Капитан прошла с мячом в лицевую и отпасовала обратно Даниловой чуть назад, а Дина в касание встрелила с линии штрафной в ближнюю девятку! Есть первый гол нашей команды в финале четырех!

09

ГООООООООООООООООЛ! Дина Данилова — 1:0!

07

Вернулась в игру Мария Филисова!

06

Ответная «любезность» от Дударчук. Поставила Самородова корпус, провожая мяч за лицевую, и получил в спину. 2-2 по фолам.

06

Дают арбитры жестко побороться соперницам, но в итоге Дина Данилова перестаралась. Гриценко оказалась на паркете. Второй фол у России.

06

Момент! И вот аут на третью разыграли украинки, Моловенко пасом пяткой вывела партнершу один на один с Ивановой, которая выскочили наперерез и отразила удар в упор!

05

Украинки пока, правда, тоже не могут прорваться к владениям нашего звездного голкипера Анастасии Ивановой.

05

Ошибаемся в контроле. В полуфинале против Испании практически только оборонялись, и пока нет у нас ощущения, что игра под контролем.

04

Возникла пауза в игре, и появился врач на паркете — Филисовой оказывают помощь. Не прошло для нее даром столкновение с Титовой. Итак в наколеннике играет наша девушка. Еще она удар заблокировала по нашим воротам, и, похоже, мяч больно попал в больное колено...

04

Очень жесткий стык Филисовой и Титовой. Показалось, что украинка нарушила правила, но нет — можно играть дальше.

04

Наша сборная продолжает прессинговать, но в чужой штрафной сбивают Юлию Титову. Первый фол у нас.

03

Пока разведка идет на паркете, опасаются соперницы друг друга. На кону многое: медали или ничего!

02

Сборная России покативнее начала встречу и поддавливает украинок прессингом. Уже один фол совершили соперницы, а еще сами же перепасовкой отправили мяч за лицевую линию на своей половине поля. Правда, из углового мы ничего не выжали.

01

Поеееееехали! Матч начался.

19:00

Стоит напомнить, что это первый официальный футзальный чемпионат Европы у женщин под эгидой УЕФА. Раньше были семь турниров, организованных федерацией UEFS. Россия выиграла пять, дважды оставшись второй. Но там выступали такие сборные, как Каталония и Галисия. Объединенная Испания оказалась куда сильнее...

18:55

Украина прошла группу с Венгрией, Белоруссией и Казахстаном. Победы над бывшими союзными республиками и ничья с Венгрией. Дальше украинки пробились за счет лучшей разницы мячей.

18:50

Россия преодолела в квалификации к этому финалу четырех сопротивление Хорватии, Швеции и Словении. Наши девушки одержали две победы и сыграли вничью с шведками, которые уступили хорваткам.

18:45

Впрочем, украинки сыграли немногим лучше. Они пропустили те же пять голов от хозяек турнира из Португалии, правда, смогли забить однажды сами.

18:40

Сборная России в полуфинале потерпела поражение от команды Испании. Шансов у нашей команды в этом поединке особых не было — пропустили пять безответных мячей.

18:35

Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители мини-футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча за 3-е место на женском чемпионате Европы в Португалии между сборными России и Украины.