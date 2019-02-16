Американская мечта: Логинов борется в пасьюте. LIVE

Тренер сборной России Сергей Белозеров в эфире «Матч ТВ» прокомментировал инцидент с Гараничевым, который пропустил свой старт и не принял участие в пасьюте, а также немного рассказал о составах на завтрашние гонки: «Не видел пока Гараничева, сумел переговорить только с Логиновым. Но могу сказать, что ошибка Евгения — это нарушение трудовой дисциплины. Будем разговаривать, поймем ситуацию. Мы рассчитывали сегодня на лидеров, в том числе и на Гараничева. Он всегда выгодно отличается в контактных гонках, да и самочувствие было неплохое.

Что касается Логинова, то, конечно, мы рады за него. Седьмое место дает неплохие очки ему в тотал. Жаль, немного не хватило для попадания в шестерку.

Сейчас Александр уехал на заминку. Он не хотел участвовать в эстафетах, но сейчас такая ситуация, что нам нужно, чтобы он нас поддержал. Также думаю, что Гараничеву все-таки доверим место в смешанной эстафете. Третьим из мужчин станет Сергей Корастылев».