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Американская мечта: Логинов борется в пасьюте. LIVE

Онлайн-трансляция мужского пасьюта на этапе КМ по биатлону в Солт-Лейк-Сити

В американском Солт-Лейк-Сити проходит мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Александр Логинов борется за медаль после 28-го места в спринте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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00:55

Также о гонке рассказал Александр Поварницын — второй из россиян в этом пасьюте. Он — 32-й с пятью промахами.

«Моя ужасная стрельба сегодня — это результат того, что нервная система сильно утомлена. Это недостаток концентрации, нехватка опыта выступления на Кубке мира и общее утомление. К тому же этот год — самый сложный для меня по количеству стартов. Когда я оставался в России, столько соревнований у меня не было никогда. Готов ли я к завтрашним эстафетам? Ну, я чувствовал, что плохо иду по скорости, но, оказывается, другие ребята выступают еще хуже. Так что, думаю, я могу выступить завтра».

01:00

Тренер сборной России Сергей Белозеров в эфире «Матч ТВ» прокомментировал инцидент с Гараничевым, который пропустил свой старт и не принял участие в пасьюте, а также немного рассказал о составах на завтрашние гонки: «Не видел пока Гараничева, сумел переговорить только с Логиновым. Но могу сказать, что ошибка Евгения — это нарушение трудовой дисциплины. Будем разговаривать, поймем ситуацию. Мы рассчитывали сегодня на лидеров, в том числе и на Гараничева. Он всегда выгодно отличается в контактных гонках, да и самочувствие было неплохое.

Что касается Логинова, то, конечно, мы рады за него. Седьмое место дает неплохие очки ему в тотал. Жаль, немного не хватило для попадания в шестерку.

Сейчас Александр уехал на заминку. Он не хотел участвовать в эстафетах, но сейчас такая ситуация, что нам нужно, чтобы он нас поддержал. Также думаю, что Гараничеву все-таки доверим место в смешанной эстафете. Третьим из мужчин станет Сергей Корастылев».

Евгений Гараничев
РИА "Новости"
Биатлонист сборной России Евгений Гараничев на огневом рубеже в "стойке"
00:50

Логинов оперативно делится впечатлениями от гонки в эфире «Матч ТВ»: «Вчера было сложное самочувствие. Там я не делал кроссов, отдыхал. Сегодня надо было справиться со стрельбой. Честно говоря, я в шоке от промахов на лежке. Казалось, что хорошо шла стрельба, не знаю, почему не получилось попасть. Что касается условий гонки, то перед стартом было сильное солнце, и трассу растопило. А когда начали бежать, солнце ушло, и целые куски льда оставались на трассе. Я несколько раз чуть не упал!»

Логинов
РИА Новости
Российский биатлонист Александр Логинов
00:47

Лучший из россиян — Александр Логинов! Он отыграл 21 позицию: стартовал 28-м, финишировал седьмым. Эх, если бы не три промаха... Но все равно нельзя не похвалить россиянина хотя бы за отличную скорость на лыжне.

00:44

Третьим стал француз Дестье. Фиойн-Майе обнимает соотечественника, поздравляя с бронзовой медалью.

00:43

Вторым приходит к финишу норвежец Кристиансен! Поздравляем с серебром!

00:41

Француз Фийон-Майе немного издевательски финишировал, развернувшись лицом к отставшему сопернику и помахав зрителям. Поздравляем с победой!

00:40

К сожалению, россиянам надеяться уже не на что. Логинов один раз промахнулся из положения стоя и на финишном круге идет восьмым, но отставание от лидеров больше двух минут.

00:37

Йоханнес Бё, кажется, снова проваливается. Целых три промаха допустил норвежец на последнем рубеже... в преддверии чемпионата мира его очень лихорадит. Видимо, это будет четвертый раз в сезоне, когда он не окажется на пьедестале.

00:35

Кристиансен и Фийон-Майе уже на последнем рубеже. Оба закрывают все мишени! Норвежец немного отстал по скорости, и сейчас в лидеры вышел француз! Нас ждет жесткая борьба за победу!

00:34

Да, Логинов закрыл все мишени! Теперь россиянин — 12-й. Отставание от лидера — 1 минута 48 секунд. При этом Александр выдерживает скорость Кристиансена, что не может не радовать.

00:33

Логинов на третьей стрельбе — стоя. Момент истины!

00:31

И на лидирующую позицию возвращается Кристиансен! Он подошел к третьему огневому рубежу позже Йоханнеса и Лессера, но не допустил промахов. За ним по пятам идет француз Фийон-Майе, который пока вообще не ошибался на стрельбе.

00:30

Начинается третья стрельба — стоя. Йоханнес подошел первым, перевел дыхание и... дважды промахнулся. Отличный шанс для Лессера! Но и немец допускает две осечки. Ветер разыгрался у нас на дистанции.

00:28

Йоханнес Бё тем временем предсказуемо вышел на первое место. На отметке 6,6 км он обгоняет ближайшего преследователя Лессера на шесть секунд.

00:26

Какой кошмар! Логинов допустил два промаха, то же самое — Поварницын... Теперь Логинов опустился на 23-ю позицию, а Поварницын отправился в четвертый десяток...

00:24

На огневой рубеж добрались Логинов и Поварницын!

00:22

На второй стрельбе лежа произошла смена лидеров! Кристиансен и Дестье допустили по промаху, и первым на трассу ушел идеально отстрелявшийся немец Эрик Лессер! Однако Йоханнес Бё тоже не допустил осечек, так что первое место Лессера, скорее всего, ненадолго.

00:20

Йоханнес Бё тоже закрыл все мишени! Почти никто из претендентов на медали не дает слабины. Норвежец демонстрирует невероятную скорость — уже нет 30 секунд отставания от Кристиансена и Дестье, он проигрывает лишь девять!

00:18

Логинов и Поварницын тоже смогли отстреляться без ошибок и улучшить свое положение. Лидер сборной России отыграл уже десять позиций, поднявшись с 28-й на 18-ю строчку. Он уступает лидерам полторы минуты. Поварницын идет 20-м.

00:17

Дестье и Кристиансен подошли к стрельбе лежа первыми и спокойно закрыли все мишени! Борьба двух лидеров продолжается. Роман Рис, который шел третьим, допустил один промах и скатился на шестую позицию.

00:16

А у нас грустные новости! Гараничев снялся с пасьюта перед самым началом гонки! Россиянин даже принял участие в пристрелке, но среди спортсменов на трассе его не видно. Комментатор Дмитрий Губерниев сообщает, что, возможно, это было сделано из-за проблем со здоровьем, но есть и другая версия — якобы Евгений пропустил время своего старта.

Гараничев
РИА Новости
00:13

Кристиансен и Дестье борются где-то впереди, но их обоих стремительно догоняет Йоханнес Бё. На старте он проигрывал 42 секунды, а сейчас, спустя километр, — лишь 33.

00:12

Итак, все спортсмены уже стартовали! Желаем удачи россиянам.

00:10

Пасьют начался! Кристиансен и Дестье вышли на трассу практически одновременно. Почти сразу же выпустили и Риса.

00:09

В преддверии этой гонке разгорелась жаркая дискуссия о том, стоит ли Логинову принимать участие в пасьюте. После спринта лидер сборной России жаловался на полное отсутствие сил, а ведь совсем скоро будет чемпионат мира. Однако Александр все-таки выйдет сегодня на старт.

00:08

Бывший тренер сборной России, а ныне — наставник команды Австрии Рико Гросс в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от гонки. «Во время пристрелки ветра не было вообще, но сейчас начинает немного поддувать то в одну, то в другую сторону. Спортсмены должны быть очень аккуратными и делать поправки непосредственно на огневом рубеже.

Четыре промаха Йоханнеса в спринте были чем-то невероятным. В этой гонке, думаю, он исправится и одержит победу. В призы еще попадет, возможно, кто-то из немцев или россиян», — сказал специалист.

00:05

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё стал в спринте лишь пятым из-за четырех промахов на последней стрельбе (помешал жуткий ветер), так что стартует сегодня недалеко от троицы Кристиансена, Дестье и Риса.

Йоханнес Бё
РИА Новости
Йоханнес Бё
23:55

Сборную России в этом пасьюте представят Евгений Гараничев (стартует 15-м), Александр Поварницын (24), Александр Логинов (28), Эдуард Латыпов (48) и Юрий Шопин (55).

Александр Логинов
РИА Новости
Александр Логинов
23:50

Гонка начнется в 00:05 мск.

23:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

00:00

С самой выгодной позиции стартуют призеры предыдущей гонки — мужского спринта. Это норвежец Ветле Кристиансен, француз Симон Дестье и немец Роман Рис.