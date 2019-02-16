Американская мечта: Логинов борется в пасьюте. LIVE

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Также о гонке рассказал Александр Поварницын — второй из россиян в этом пасьюте. Он — 32-й с пятью промахами.
«Моя ужасная стрельба сегодня — это результат того, что нервная система сильно утомлена. Это недостаток концентрации, нехватка опыта выступления на Кубке мира и общее утомление. К тому же этот год — самый сложный для меня по количеству стартов. Когда я оставался в России, столько соревнований у меня не было никогда. Готов ли я к завтрашним эстафетам? Ну, я чувствовал, что плохо иду по скорости, но, оказывается, другие ребята выступают еще хуже. Так что, думаю, я могу выступить завтра».
Тренер сборной России Сергей Белозеров в эфире «Матч ТВ» прокомментировал инцидент с Гараничевым, который пропустил свой старт и не принял участие в пасьюте, а также немного рассказал о составах на завтрашние гонки: «Не видел пока Гараничева, сумел переговорить только с Логиновым. Но могу сказать, что ошибка Евгения — это нарушение трудовой дисциплины. Будем разговаривать, поймем ситуацию. Мы рассчитывали сегодня на лидеров, в том числе и на Гараничева. Он всегда выгодно отличается в контактных гонках, да и самочувствие было неплохое.
Что касается Логинова, то, конечно, мы рады за него. Седьмое место дает неплохие очки ему в тотал. Жаль, немного не хватило для попадания в шестерку.
Сейчас Александр уехал на заминку. Он не хотел участвовать в эстафетах, но сейчас такая ситуация, что нам нужно, чтобы он нас поддержал. Также думаю, что Гараничеву все-таки доверим место в смешанной эстафете. Третьим из мужчин станет Сергей Корастылев».
Логинов оперативно делится впечатлениями от гонки в эфире «Матч ТВ»: «Вчера было сложное самочувствие. Там я не делал кроссов, отдыхал. Сегодня надо было справиться со стрельбой. Честно говоря, я в шоке от промахов на лежке. Казалось, что хорошо шла стрельба, не знаю, почему не получилось попасть. Что касается условий гонки, то перед стартом было сильное солнце, и трассу растопило. А когда начали бежать, солнце ушло, и целые куски льда оставались на трассе. Я несколько раз чуть не упал!»
Лучший из россиян — Александр Логинов! Он отыграл 21 позицию: стартовал 28-м, финишировал седьмым. Эх, если бы не три промаха... Но все равно нельзя не похвалить россиянина хотя бы за отличную скорость на лыжне.
Третьим стал француз Дестье. Фиойн-Майе обнимает соотечественника, поздравляя с бронзовой медалью.
Вторым приходит к финишу норвежец Кристиансен! Поздравляем с серебром!
Француз Фийон-Майе немного издевательски финишировал, развернувшись лицом к отставшему сопернику и помахав зрителям. Поздравляем с победой!
К сожалению, россиянам надеяться уже не на что. Логинов один раз промахнулся из положения стоя и на финишном круге идет восьмым, но отставание от лидеров больше двух минут.
Йоханнес Бё, кажется, снова проваливается. Целых три промаха допустил норвежец на последнем рубеже... в преддверии чемпионата мира его очень лихорадит. Видимо, это будет четвертый раз в сезоне, когда он не окажется на пьедестале.
Кристиансен и Фийон-Майе уже на последнем рубеже. Оба закрывают все мишени! Норвежец немного отстал по скорости, и сейчас в лидеры вышел француз! Нас ждет жесткая борьба за победу!
Да, Логинов закрыл все мишени! Теперь россиянин — 12-й. Отставание от лидера — 1 минута 48 секунд. При этом Александр выдерживает скорость Кристиансена, что не может не радовать.
Логинов на третьей стрельбе — стоя. Момент истины!
И на лидирующую позицию возвращается Кристиансен! Он подошел к третьему огневому рубежу позже Йоханнеса и Лессера, но не допустил промахов. За ним по пятам идет француз Фийон-Майе, который пока вообще не ошибался на стрельбе.
Начинается третья стрельба — стоя. Йоханнес подошел первым, перевел дыхание и... дважды промахнулся. Отличный шанс для Лессера! Но и немец допускает две осечки. Ветер разыгрался у нас на дистанции.
Йоханнес Бё тем временем предсказуемо вышел на первое место. На отметке 6,6 км он обгоняет ближайшего преследователя Лессера на шесть секунд.
Какой кошмар! Логинов допустил два промаха, то же самое — Поварницын... Теперь Логинов опустился на 23-ю позицию, а Поварницын отправился в четвертый десяток...
На огневой рубеж добрались Логинов и Поварницын!
На второй стрельбе лежа произошла смена лидеров! Кристиансен и Дестье допустили по промаху, и первым на трассу ушел идеально отстрелявшийся немец Эрик Лессер! Однако Йоханнес Бё тоже не допустил осечек, так что первое место Лессера, скорее всего, ненадолго.
Йоханнес Бё тоже закрыл все мишени! Почти никто из претендентов на медали не дает слабины. Норвежец демонстрирует невероятную скорость — уже нет 30 секунд отставания от Кристиансена и Дестье, он проигрывает лишь девять!
Логинов и Поварницын тоже смогли отстреляться без ошибок и улучшить свое положение. Лидер сборной России отыграл уже десять позиций, поднявшись с 28-й на 18-ю строчку. Он уступает лидерам полторы минуты. Поварницын идет 20-м.
Дестье и Кристиансен подошли к стрельбе лежа первыми и спокойно закрыли все мишени! Борьба двух лидеров продолжается. Роман Рис, который шел третьим, допустил один промах и скатился на шестую позицию.
А у нас грустные новости! Гараничев снялся с пасьюта перед самым началом гонки! Россиянин даже принял участие в пристрелке, но среди спортсменов на трассе его не видно. Комментатор Дмитрий Губерниев сообщает, что, возможно, это было сделано из-за проблем со здоровьем, но есть и другая версия — якобы Евгений пропустил время своего старта.
Кристиансен и Дестье борются где-то впереди, но их обоих стремительно догоняет Йоханнес Бё. На старте он проигрывал 42 секунды, а сейчас, спустя километр, — лишь 33.
Итак, все спортсмены уже стартовали! Желаем удачи россиянам.
Пасьют начался! Кристиансен и Дестье вышли на трассу практически одновременно. Почти сразу же выпустили и Риса.
В преддверии этой гонке разгорелась жаркая дискуссия о том, стоит ли Логинову принимать участие в пасьюте. После спринта лидер сборной России жаловался на полное отсутствие сил, а ведь совсем скоро будет чемпионат мира. Однако Александр все-таки выйдет сегодня на старт.
Бывший тренер сборной России, а ныне — наставник команды Австрии Рико Гросс в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от гонки. «Во время пристрелки ветра не было вообще, но сейчас начинает немного поддувать то в одну, то в другую сторону. Спортсмены должны быть очень аккуратными и делать поправки непосредственно на огневом рубеже.
Четыре промаха Йоханнеса в спринте были чем-то невероятным. В этой гонке, думаю, он исправится и одержит победу. В призы еще попадет, возможно, кто-то из немцев или россиян», — сказал специалист.
Лидер Кубка мира Йоханнес Бё стал в спринте лишь пятым из-за четырех промахов на последней стрельбе (помешал жуткий ветер), так что стартует сегодня недалеко от троицы Кристиансена, Дестье и Риса.
Сборную России в этом пасьюте представят Евгений Гараничев (стартует 15-м), Александр Поварницын (24), Александр Логинов (28), Эдуард Латыпов (48) и Юрий Шопин (55).
Гонка начнется в 00:05 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.
С самой выгодной позиции стартуют призеры предыдущей гонки — мужского спринта. Это норвежец Ветле Кристиансен, француз Симон Дестье и немец Роман Рис.