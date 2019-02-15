Назло бывшей? Зачем Аршавин вернулся в семью

В отношениях телеведущей Юлии Барановской и экс-капитана сборной России Андрея Аршавина наступило потепление. После скандального развода с журналисткой Алисой Казьминой футболист возобновил отношения с совместными с Барановской детьми — 13-летним Артемом, 10-летней Яной и 6-летним Арсением. Сейчас бывшая возлюбленная Аршавина признается, что рада воссоединению ребят с отцом.

«Первый раз за шесть лет Андрей увиделся с детьми. Конечно, для них это важно.

Равно как и для всех остальных детей, для моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения взрослых не должны отражаться на детях», — рассказала телеведущая в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

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Напомним, что Барановская и Аршавин познакомились в 2009 году. Вместе пара прожила девять лет, однако официально отношения так и не были оформлены. Весной 2012 года футболист ушел из семьи, когда Юлия была беременна третьим ребенком. Тогда Аршавин оборвал связь не только с Барановской, но и со своими наследниками. Телеведущая подчеркнула, что еще одну подобную выходку Аршавину она не простит.

«Я рада тому, что сейчас происходит. Но могу сказать одно: если это опять прервется, скорее всего, больше уже не случится»,

— пригрозила женщина.

После того, как Аршавин вновь начал общаться с детьми, появилась информация и о возобновлении его романтических отношений с Барановской, однако, по словам телеведущей, между ними ничего не может быть.

«Андрей вернулся к детям. Ко мне это никакого отношения не имеет.

Мы не встречаемся, не общаемся. Мы родители троих прекрасных детей.

Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет», — заверила поп-дива.

При этом Барановская отметила, что после череды радостных событий в жизни вновь готова к отношениям. Во многом благодаря собственным детям — именно они, по словам телеведущей, вдохновляют ее на то, чтобы бороться и быть счастливой.

«Если раньше о личной жизни я не думала вообще, сейчас повернулась в эту сторону. Я была растрогана, когда Яна на Новый год попросила у Деда Мороза, чтобы мама была счастлива.

Она хочет, чтобы рядом со мной был настоящий принц.

Артем же, наоборот, считает, что любовь может случиться в любую минуту с кем угодно. На что дочь ему говорит: «Нет, не может. У мамы будет не просто любовь. Она обязательно встретит принца», — рассказала Барановская.

Аршавин нашел мир в своей прошлой семье, однако недавно закончившиеся отношения с Казьминой тоже дают о себе знать: женщина подала на него заявление в полицию.

По словам бывшей спутницы Аршавина, футболист угрожал ей: вместе с незнакомыми людьми отобрал у нее дорогой автомобиль и пообещал посадить ее в тюрьму, если она не вернет деньги, которые он когда-то ей давал.

Адвокат Алисы Александр Добровинский заявил, что спортсмен очень хитро распорядился имуществом, и после развода жена может ничего не получить.

«Общий дом, который они строили с Алисой, записан на мать футболиста, поэтому не подлежит разделу», — объяснил адвокат.

Однако Добровинский отметили, что будет подаваться заявление на алименты.

«Да, Алиса будет требовать алименты. Но Аршавин ничего не потеряет в финансовом плане. Он уже платит Юлии Барановской, и теперь назначенная сумма просто будет делиться не на троих, а на четверых наследников», — заключил правозащитник.

К слову, воссоединение Аршавина с детьми от Барановской не вызвало восторга у Казьминой. Девушка раскритиковала телеведущую, которая, по ее словам, «одержима Аршавиным».

«Юлия одержима Андреем до сих пор. Шесть лет прошло, а она все время говорит о нем и упоминает при любом удобном случае», — рассказала женщина «СтарХиту».

37-летний Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста осенью прошлого года.

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