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Фигурное катание / ЕЮОФ-2019
17:37
Произвольная программа у женщин
1
Анна Щербакова (Россия)
202,79
2
Лукреция Беккари (Италия)
173,69
3
Анастасия Архипова (Украина)
161,73
закончен
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АугсбургБавария
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Через боль: ученица Тутберидзе взяла золото с травмой. LIVE

Щербакова стала победительницей на ЕЮОФ-2019

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова завоевала золото на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Второй стала итальянка Лукреция Беккари, бронза – у Анастасии Архиповой из Украины.
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19:15

Видео произвольного проката Анны Щербаковой. На нем и неудавшийся четверной лутц.

19:10

Для Ани Щербакова это золото стало четвертым в сезоне — она уже была на вершине пьедестала на двух этапах юниорского Гран-при и чемпионата России.

19:05

Хотелось бы отметить выступление итальянки Беккари. На этапах Гран-при она себя показала взрослое и перспективное катание, сегодня, к сожалению, были помарки у нее, но тоже получилось сильно.

19:02

Вот так выглядит онлайн-табло в Сараево:

19:01

А Анна Щербакова становится победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Сараево с 202,79 баллами! Выдающееся достижение!

19:00

161,73 балла по сумме двух программ — это третье место! Поздравляем Анастасию.

18:57

Неплохо, но далеко до идеала. За бронзу сможет побороться.

18:56

Каскад двойной аксель + тройной сальхов через ойлер и двойной аксель + двойной тулуп получились.

18:55

Тройной флип тоже не докрутила, будут минусовать.

18:55

Степаут на тройном риттбергере в дебюте программы.

18:54

Украинка Анастасия Архипова появляется на льду! Удачи!

18:52

129,6 балла! И по сумме двух программ 202,79. Все будет зависеть от Архиповой.

18:50

Тройной лутц + тройной тулуп тоже получился.

18:49

Но как здорово получается комбинация тройной флип + ойлер + тройной сальхов! Все каскады она выполнила.

18:47

Тройной флип + тройной риттбергер тоже не очень хорошо получился.

18:46

Заваливается Щербакова на первом же прыжке — была попытка четверного лутца.

18:45

173,69 балла получает итальянка по сумме двух программ. Борьба за медали накаляется.

18:46

И появляется на льду Аня Щербакова! Болеем!

18:43

Красивое и, что самое главное, быстрое выступление. Цветы даже на лед полетели — такого не было еще сегодня.

18:42

Идеальный каскад тройной флип + двойной тулуп, вытащила с трудом тройной риттбергер, а за ним еще один тройной тулуп. В основном все тройные прыжки у Беккари получились, включая сложную комбинацию с тройным лутцом. Но почему-то не стала прыгать тройной в комбинации с ойлером.

18:39

Итальянка Лукреция Беккари на льду! Выступает под саундтрек из фильма «Призрачная нить». После нее — Щербакова.

18:37

Тройной флип, тройной тулуп, тройной риттбергер — без четверных, но очень сильный набор. Но исполнены, увы, не идеально. 99,81 балла получает за произвольную программу.

18:34

Анаис Корадуччи из Швейцарии появляется на льду! У нее одна из сильнейших программ.

18:36

Под «Музыку ангелов» Моцарта катается швейцарка. Достаточно взрослое катание — это мы видели и на этапах Гран-при.

18:32

За 100 баллов запрыгнула эстонка. И 165,03 по сумме двух программ.

18:28

Не самое сильное выступление. С помаркой каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, но получился тройной флип + двойной тулуп. Зрители очень тепло восприняли эстонку.

18:25

Участница Гран-при Ева Лотта Киибус появляется на льду!

18:22

Исполнила Урушадзе каскад тройной флип + ойлер + двойной сальхов, а также несколько двойных акселей. Не все получилось, честно говоря. Где-то не пошла на тройной прыжок, исполнив только минимум.

18:20

С тройного флипа упала грузинка. Почти бабочку исполнила. 151 балл по сумме двух програм.

18:18

Алина Урушадзе из Греции открывает заключительную разминку!

18:15

Анна Щербакова появляется на разминке! Не снимется она с произвольной программы.

18:00

Завершат произвольную программу следующие спортсменки:

17:55

Небольшой перерыв у нас! Заливка льда перед заключительной разминкой.

17:52

147,01 балла по сумме двух программ у Песендорфер. Очень сложно будет Щербаковой, особенно с травмой.

17:51

Здорово! Очень классное выступление австрийки. Тройной риттбергер хорошо поднимет ее оценку.

17:49

В основном двойными прыжками на турнире владеют спортсменки. Стандартный каскад двойной аксель + ойлер + двойной сальхов.

17:47

Закрывает предпоследнюю разминку Стефани Песендорфер!

17:46

Сорвала аплодисменты финка, хотя по ее лицу видно, что не слишком она довольна своим выступление. Завалила несколько простых прыжков.

17:44

Не слишком удачны тренер финки подобрали наряд. Черное с большим вырезом на спине платье и чудовищно бросающаяся в глаза ярко розовая нижняя часть одежды.

17:40

Венгерка Ланг получила 67,79 за произвольную программу и ее общий результат — 118,57 балла. Слишком мало, чтобы бороться за награды.

17:40

Финская фигуристка Линнеа Цедер на льду!

17:23

Три первые группы спортсменок уже выступили, но на медали здесь никто из них не претендует. В четвертой разминке Францию представляет Манон Пегад, Хорватию — Яна Цвиянович, Белоруссию — Александра Шепелева, Венгрию — Юлия Ланг, Финляндию — Линнеа Цедер, а Австрию — Стефани Песендорфер.

17:10

Аня, выигравшая короткую программу, выйдет на лед предпоследней, 28-й, и ей будет особенно тяжело — на тренировке перед произвольной программой она получила травму, упав на лед и врезавшись в борт.

17:00

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Стартовала произвольная программа у фигуристок на Европейском юношеском олимпийском фестивале, где выступает и ученица Тутберидзе Анна Щербакова.