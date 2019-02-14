Через боль: ученица Тутберидзе взяла золото с травмой. LIVE

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Видео произвольного проката Анны Щербаковой. На нем и неудавшийся четверной лутц.
Для Ани Щербакова это золото стало четвертым в сезоне — она уже была на вершине пьедестала на двух этапах юниорского Гран-при и чемпионата России.
Хотелось бы отметить выступление итальянки Беккари. На этапах Гран-при она себя показала взрослое и перспективное катание, сегодня, к сожалению, были помарки у нее, но тоже получилось сильно.
Вот так выглядит онлайн-табло в Сараево:
А Анна Щербакова становится победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Сараево с 202,79 баллами! Выдающееся достижение!
161,73 балла по сумме двух программ — это третье место! Поздравляем Анастасию.
Неплохо, но далеко до идеала. За бронзу сможет побороться.
Каскад двойной аксель + тройной сальхов через ойлер и двойной аксель + двойной тулуп получились.
Тройной флип тоже не докрутила, будут минусовать.
Степаут на тройном риттбергере в дебюте программы.
Украинка Анастасия Архипова появляется на льду! Удачи!
129,6 балла! И по сумме двух программ 202,79. Все будет зависеть от Архиповой.
Тройной лутц + тройной тулуп тоже получился.
Но как здорово получается комбинация тройной флип + ойлер + тройной сальхов! Все каскады она выполнила.
Тройной флип + тройной риттбергер тоже не очень хорошо получился.
Заваливается Щербакова на первом же прыжке — была попытка четверного лутца.
173,69 балла получает итальянка по сумме двух программ. Борьба за медали накаляется.
И появляется на льду Аня Щербакова! Болеем!
Красивое и, что самое главное, быстрое выступление. Цветы даже на лед полетели — такого не было еще сегодня.
Идеальный каскад тройной флип + двойной тулуп, вытащила с трудом тройной риттбергер, а за ним еще один тройной тулуп. В основном все тройные прыжки у Беккари получились, включая сложную комбинацию с тройным лутцом. Но почему-то не стала прыгать тройной в комбинации с ойлером.
Итальянка Лукреция Беккари на льду! Выступает под саундтрек из фильма «Призрачная нить». После нее — Щербакова.
Тройной флип, тройной тулуп, тройной риттбергер — без четверных, но очень сильный набор. Но исполнены, увы, не идеально. 99,81 балла получает за произвольную программу.
Анаис Корадуччи из Швейцарии появляется на льду! У нее одна из сильнейших программ.
Под «Музыку ангелов» Моцарта катается швейцарка. Достаточно взрослое катание — это мы видели и на этапах Гран-при.
За 100 баллов запрыгнула эстонка. И 165,03 по сумме двух программ.
Не самое сильное выступление. С помаркой каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, но получился тройной флип + двойной тулуп. Зрители очень тепло восприняли эстонку.
Участница Гран-при Ева Лотта Киибус появляется на льду!
Исполнила Урушадзе каскад тройной флип + ойлер + двойной сальхов, а также несколько двойных акселей. Не все получилось, честно говоря. Где-то не пошла на тройной прыжок, исполнив только минимум.
С тройного флипа упала грузинка. Почти бабочку исполнила. 151 балл по сумме двух програм.
Алина Урушадзе из Греции открывает заключительную разминку!
Анна Щербакова появляется на разминке! Не снимется она с произвольной программы.
Завершат произвольную программу следующие спортсменки:
Небольшой перерыв у нас! Заливка льда перед заключительной разминкой.
147,01 балла по сумме двух программ у Песендорфер. Очень сложно будет Щербаковой, особенно с травмой.
Здорово! Очень классное выступление австрийки. Тройной риттбергер хорошо поднимет ее оценку.
В основном двойными прыжками на турнире владеют спортсменки. Стандартный каскад двойной аксель + ойлер + двойной сальхов.
Закрывает предпоследнюю разминку Стефани Песендорфер!
Сорвала аплодисменты финка, хотя по ее лицу видно, что не слишком она довольна своим выступление. Завалила несколько простых прыжков.
Не слишком удачны тренер финки подобрали наряд. Черное с большим вырезом на спине платье и чудовищно бросающаяся в глаза ярко розовая нижняя часть одежды.
Венгерка Ланг получила 67,79 за произвольную программу и ее общий результат — 118,57 балла. Слишком мало, чтобы бороться за награды.
Финская фигуристка Линнеа Цедер на льду!
Три первые группы спортсменок уже выступили, но на медали здесь никто из них не претендует. В четвертой разминке Францию представляет Манон Пегад, Хорватию — Яна Цвиянович, Белоруссию — Александра Шепелева, Венгрию — Юлия Ланг, Финляндию — Линнеа Цедер, а Австрию — Стефани Песендорфер.
Аня, выигравшая короткую программу, выйдет на лед предпоследней, 28-й, и ей будет особенно тяжело — на тренировке перед произвольной программой она получила травму, упав на лед и врезавшись в борт.
Приветствуем всех любителей фигурного катания! Стартовала произвольная программа у фигуристок на Европейском юношеском олимпийском фестивале, где выступает и ученица Тутберидзе Анна Щербакова.