«До Кокорина мне далеко»: как на хоккее устроили стрельбу

Стали известны подробности случившегося конфликта между двумя мужчинами на детском хоккейном матче команд 2008 года рождения «Северная Звезда» — «Дмитров», в ходе которого родитель одного из хоккеиста применил травматическое оружие против другого. Стороны рассказали о том, что стало причиной потасовки, а также отметили, что их натянутые взаимоотношения продолжаются уже на протяжении нескольких месяцев.

Так, Михаил Кузнецов, отец одного из хоккеистов «Дмитров», который нанес выстрел в голову своему обидчику, заявил, что стал жертвой провокации. При этом мужчина принес извинения руководству и сотрудникам клубов, а также всем присутствующим зрителям и спортсменам на игре, которые стали свидетелями драки.

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«Самое главное — этот досадный эпизод возник из-за моих личных проблем, которые не имеют даже косвенного отношения к хоккейным делам. Люди угрожали моей жизни и спровоцировали срыв. Первая драка возникла в ледовом дворце. В тот момент матч нашей команды «Дмитров» 2008 года еще не начался, играли младшие хоккеисты. Второй конфликт произошел на улице рядом с ареной Спортивной школы №2. Далее все случилось очень быстро, но в памяти запечатлелось расплывчато. Меня только что отпустили из ОВД. Я плохо себя чувствую», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Рассказывая о своем самочувствии, мужчина пожаловался на боли в сердце. В частности он подчеркнул, что во время нахождения в отделении полиции рядом с ним находились сотрудники скорой помощи.

«У меня был сердечный приступ и стенокардия. Давление подскочило до 200. Такой стресс испытал впервые в жизни. Даже сейчас трудно говорить»,

— заявил он.

Интересно, что, по его словам, ранее свой травматический пистолет «Оса», из которого он выстрелил в голову другому мужчине, он никогда не использовал. Стрелявший отметил, что решение оформить лицензию на ношение оружия было ошибочным. К слову, Кузнецов заявил, что полиция завела на него уголовное дело. Однако в связи с тем, что потерпевший отказался от госпитализации, дело будет проходит по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Хулиганство».

«Что будет дальше? Все в правовом порядке, установленным законом. Знаю, что «Хулиганство» — одна из статей в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Но нам до них далеко. В отличие от них я был абсолютно трезв, полиция это зафиксировала. Конфликт будем улаживать мирно», — отметил Кузнецов.

Раскрывать суть всего конфликта, который происходит между двумя родителями, Михаил не стал, лишь подчеркнув, что связи с хоккеем нет никакой.

Это подтвердила и его супруга Анна Кузнецова, заявившая, что разногласия между мужчинами, которые продолжаются уже несколько месяцев, связаны с бизнесом.

«Он длится между ними на протяжении трех месяцев. Один родитель вымогал из другого деньги, связанные с бизнесом. Вчера была очередная провокация, они длились в течение трех месяцев. К сожалению, это произошло в таком месте... Он просто не выдержал»,

— приводит слова жены стрелявшего мужчины «Москва 24».

Получивший же пулевое ранение Алексей Емельянов рассказал о том, что другой родитель стал критиковать его сына, и подчеркнул, что предлагал ему выяснить отношения на словах. Однако, по его словам, Михаил Кузнецов стал применять физическую силу, после чего применил травматическое оружие.

«У него были претензии к моему сыну. Он мне на него пожаловался. Я подошел к нему и попросил пообщаться со мной, на что он начал меня толкать. Завязалась потасовка. После нее я пошел прямо в кафе, а он вышел из раздевалки, взял пистолет и выстрелил в меня», — сказал Емельянов.

Напомним, что происшествие произошло 9 февраля. Незадолго до старта матча «Северная Звезда» — «Дмитров» двое отцов хоккеистов поругались.

Как отмечают очевидцы, инцидент был спровоцирован супругой Кузнецова, после чего ее муж оскорбил и толкнул Емельянова, произнеся фразу: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!»

После этого мужчины отправились в сторону буфета, где Кузнецов произвел выстрел в голову Емельянову. Пострадавший упал и потерял много крови, однако пуля прошла по касательной. Врачи оказали ему первую помощь, замотав голову бинтом, и доставили в больницу, откуда мужчина по своей инициативе выписался. Стрелявший же самостоятельно сдался сотрудникам полиции, которые отвезли его в один из московских участков ОВД. На следующий день он был освобожден из-под ареста.

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