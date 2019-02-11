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«До Кокорина мне далеко»: как на хоккее устроили стрельбу

Стрелявший в отца 10-летнего хоккеиста назвал причину конфликта

Участники завершившегося стрельбой конфликта на детском хоккейном матче описали в подробностях ход событий. Применивший травматическое оружие признался, что его жизни угрожали, а также рассказал о том, что у него в ходе потасовки случился сердечный приступ. Получивший огнестрельное ранение мужчина же отметил, что именно он стал жертвой нападения.

Стали известны подробности случившегося конфликта между двумя мужчинами на детском хоккейном матче команд 2008 года рождения «Северная Звезда» — «Дмитров», в ходе которого родитель одного из хоккеиста применил травматическое оружие против другого. Стороны рассказали о том, что стало причиной потасовки, а также отметили, что их натянутые взаимоотношения продолжаются уже на протяжении нескольких месяцев.

Так, Михаил Кузнецов, отец одного из хоккеистов «Дмитров», который нанес выстрел в голову своему обидчику, заявил, что стал жертвой провокации. При этом мужчина принес извинения руководству и сотрудникам клубов, а также всем присутствующим зрителям и спортсменам на игре, которые стали свидетелями драки.

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«Самое главное — этот досадный эпизод возник из-за моих личных проблем, которые не имеют даже косвенного отношения к хоккейным делам. Люди угрожали моей жизни и спровоцировали срыв. Первая драка возникла в ледовом дворце. В тот момент матч нашей команды «Дмитров» 2008 года еще не начался, играли младшие хоккеисты. Второй конфликт произошел на улице рядом с ареной Спортивной школы №2. Далее все случилось очень быстро, но в памяти запечатлелось расплывчато. Меня только что отпустили из ОВД. Я плохо себя чувствую», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Рассказывая о своем самочувствии, мужчина пожаловался на боли в сердце. В частности он подчеркнул, что во время нахождения в отделении полиции рядом с ним находились сотрудники скорой помощи.

«У меня был сердечный приступ и стенокардия. Давление подскочило до 200. Такой стресс испытал впервые в жизни. Даже сейчас трудно говорить»,

— заявил он.

Интересно, что, по его словам, ранее свой травматический пистолет «Оса», из которого он выстрелил в голову другому мужчине, он никогда не использовал. Стрелявший отметил, что решение оформить лицензию на ношение оружия было ошибочным. К слову, Кузнецов заявил, что полиция завела на него уголовное дело. Однако в связи с тем, что потерпевший отказался от госпитализации, дело будет проходит по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Хулиганство».

«Что будет дальше? Все в правовом порядке, установленным законом. Знаю, что «Хулиганство» — одна из статей в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Но нам до них далеко. В отличие от них я был абсолютно трезв, полиция это зафиксировала. Конфликт будем улаживать мирно», — отметил Кузнецов.

Раскрывать суть всего конфликта, который происходит между двумя родителями, Михаил не стал, лишь подчеркнув, что связи с хоккеем нет никакой.

Это подтвердила и его супруга Анна Кузнецова, заявившая, что разногласия между мужчинами, которые продолжаются уже несколько месяцев, связаны с бизнесом.

«Он длится между ними на протяжении трех месяцев. Один родитель вымогал из другого деньги, связанные с бизнесом. Вчера была очередная провокация, они длились в течение трех месяцев. К сожалению, это произошло в таком месте... Он просто не выдержал»,

— приводит слова жены стрелявшего мужчины «Москва 24».

Получивший же пулевое ранение Алексей Емельянов рассказал о том, что другой родитель стал критиковать его сына, и подчеркнул, что предлагал ему выяснить отношения на словах. Однако, по его словам, Михаил Кузнецов стал применять физическую силу, после чего применил травматическое оружие.

«У него были претензии к моему сыну. Он мне на него пожаловался. Я подошел к нему и попросил пообщаться со мной, на что он начал меня толкать. Завязалась потасовка. После нее я пошел прямо в кафе, а он вышел из раздевалки, взял пистолет и выстрелил в меня», — сказал Емельянов.

Напомним, что происшествие произошло 9 февраля. Незадолго до старта матча «Северная Звезда» — «Дмитров» двое отцов хоккеистов поругались.

Как отмечают очевидцы, инцидент был спровоцирован супругой Кузнецова, после чего ее муж оскорбил и толкнул Емельянова, произнеся фразу: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!»

После этого мужчины отправились в сторону буфета, где Кузнецов произвел выстрел в голову Емельянову. Пострадавший упал и потерял много крови, однако пуля прошла по касательной. Врачи оказали ему первую помощь, замотав голову бинтом, и доставили в больницу, откуда мужчина по своей инициативе выписался. Стрелявший же самостоятельно сдался сотрудникам полиции, которые отвезли его в один из московских участков ОВД. На следующий день он был освобожден из-под ареста.

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